Ford Ranger Wildtrack X e Tremor: due nuove versioni per il mercato italiano

Il marchio dell’ovale blu con il nuovo Ranger punta subito forte e ne sono una conferma le versioni Wildtrack X e Tremor che arricchiranno la gamma fin da subito

Dopo il Ford Ranger Raptor è arrivato il momento di parlarvi delle ultime versioni presentate per il mercato italiano. Wildtrack X e Tremor. Entrambe equipaggiate con sospensioni riviste e accessori specifici per l’off-road, non nascondono uno stile audace e un’indole da avventuriere. Queste nuove versioni Ford le dedica non solo al lavoro ma anche al tempo libero con una serie di accortezze che rendono i nuovi Ranger più accoglienti che mai.

Ranger Wildtrack X: più alto, più accessoriato e soprattutto più robusto

Prendete un Ford Ranger Wildtrack normale e rendetelo ancora più specialistico per l’uso in fuoristrada: ecco a voi un Wildtrack X.

I tecnici del reparto Ford Pro hanno alzato il Wildtrack X di 26 mm e lo hanno allargato come carreggiata di 30 mm. Per farlo si sono affidati alle sospensioni Bilstein ad alte prestazioni che hanno la capacità di gestire al meglio lo smorzamento sia in fuoristrada che su asfalto. Non mancano rinforzi al servosterzo e una piastra di protezione in acciaio per affrontare i tratti più impervi.

Non solo sospensioni, il Wildtrack X punta anche all’elettronica

Di serie il nuovo Ranger Wildtrack X porta in dote il Trail Turn Assist che utilizza il torque vectoring basato sui freni per ridurre il raggio di sterzata di un massimo del 25% quando si è al cospetto di curve particolarmente strette. Non manca poi il Trail Control che a una velocità inferiore ai 32 km/h gestiste acceleratore e freno permettendo al guidatore di concentrarsi solo sullo sterzo. Una sorta di Cruise Control per i percorsi off-road per capirci.

A spingere il nuovo pickup di Ford ci pensa un 2 litri 4 cilindri diesel da 205 cavalli e ben 500 Nm di coppia già a 1.750 giri/min. Il merito di tanta coppia in basso è anche del cambio, un automatico a 10 rapporti che ben si accorda alla trazione integrale permanente. Manco a dirlo il look di questa versione viene ulteriormente rinforzato dalla griglia Asphalt Black, il paraurti H-Bar, e i massicci passaruota.

A richiesta sono disponibili anche i fari a matrice Led che oltre a rendere il Ranger ancor più incisivo nell’aspetto, illuminano anche il sentiero più buio e dissestato.

Nuovi dettagli per distinguersi dalla versione Wildtrack già esistente

A distinguere il Ranger Wildtrack X dalle altre versioni ci pensano i badge dell’ovale blu Ford in colorazione scura, i cerchi in lega da 17” di colorazione nera e i pneumatici all-terrain. Dentro invece le distinzioni sono evidenti nei sedili in pelle scamosciata Miko con ricami esclusivi Wildtrack X, cuciture Cyber Orange a contrasto anche su plancia e portiere. Non mancano naturalmente i servizi FordPass e FordPro.

Ranger Tremor: qualche accessorio in meno, ma solita robustezza

Questa volta la base di partenza non è più un Wildtrack bensì un Ranger XLT, più spartano negli allestimenti ma di certo non meno efficace o robusto. Come il Wildtrack anche il Tremor in questione beneficia degli aggiornamenti al telaio e al sistema di trazione integrale.

Il Tremor porta in dote delle sospensioni con geometria rivista, un assetto più rigido, carreggiate maggiorate e modanature dei parafanghi estese.

Anche il Tremor non rinuncia a qualche dettaglio

Per il Ranger Tremor Ford ha pensato alla sports bar di serie per un look più incisivo e avventuroso, ma anche ai gradini laterali in alluminio fuso e ai doppi ganci di traino anteriori a vista.

Flexible Rack System: una soluzione ingegnosa unica in questo segmento

Sia Ranger Wildtrack X che Tremor potranno beneficiare del Flexible Rack System, un sistema di barre pieghevoli unitamente all’anello di carico posteriore scorrevole e regolabile che consente di trasportare oggetti lunghi sopra il tetto anziché incastrarli in modo decisamente posticcio tra portellone e abitacolo. Così facendo si libera il pianale di carico da oggetti lunghi ed ingombranti, e li si assicura direttamente al tetto. Questo optional sarà disponibile già a partire da questo mese.

Prenotazioni e consegne

Non si conoscono ancora nel dettaglio i pezzi di queste due nuove versioni, a breve Ford aggiornerà i suoi listini online e troverete Wildtrack X e Tremor ad attendervi nel configuratore. Una cosa però è certa. Saranno ordinabili già ad aprile, e vedremo le prime consegne nel mese di agosto. Noi rimaniamo in attesa, sperando quanto prima di metterli alla prova in un test drive completo.

[ Ermanno Ceccherini ]