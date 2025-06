Ford Ranger Plug-In Hybrid: il pick-up leader del segmento è ora disponibile anche in versione elettrificata

Il Ranger è stato – lo scorso anno – il pick-up più venduto in 10 mercati europei e ha rappresentato oltre la metà di tutte le vendite di pick-up in quattro mercati europei – tra cui Gran Bretagna e Germania. Sul mercato italiano detiene una quota di oltre il 43% (in Italia con il 49%) rendendolo una vera icona del marchio Ford.

Propulsore plug-in hybrid

Il propulsore plug-in hybrid del Ranger combina il motore a benzina Ford EcoBoost da 2,3 litri e 281 cavalli, assieme alla trasmissione automatica a 10 rapporti con un motore elettrico (e-motor) da 75 kW e una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh. La batteria può essere ricaricata attraverso una fonte di alimentazione esterna o in alternativa dal motore a benzina durante la marcia, in fase di veleggiamento, attivando la modalità EV Charge o ancora grazie alla frenata rigenerativa.

La batteria impiega meno di quattro ore per ricaricarsi utilizzando un caricatore monofase da 16 ampere. Il Ranger PHEV può percorrere fino a 43 km in modalità completamente elettrica con una carica – più della distanza giornaliera che percorre il 52 per cento dei clienti Ranger, secondo una ricerca Ford.

Durante la guida, è possibile selezionare una tra le quattro modalità di guida EV, gestendo la potenza della batteria; le modalità disponibili sono: Auto EV, EV Now, EV Later o EV Charge.

La nuova Trasmissione Ibrida Modulare integra perfettamente il motore elettrico all’interno del carter della trasmissione a 10 rapporti. Un gruppo di frizione ad attivazione elettronica innesta e disinnesta il motore elettrico con l’albero primario del motore benzina in base alla modalità di guida selezionata – ottimizzando l’efficienza e l’erogazione della coppia per il trasporto di carichi e la guida fuoristrada.

L’elevata erogazione di coppia a basse velocità e il freno motore aggiuntivo derivante dal sistema di ricarica rigenerativa garantiscono un’accelerazione fluida e un migliore controllo in discesa quando si trasportano carichi fino a una tonnellata e quando si trainano rimorchi fino a 3.500 kg.

Il sistema e-4WD

La trasmissione e-4WD del Ranger PHEV distribuisce automaticamente la coppia derivante dal gruppo motopropulsore funzionante in modalità termica, elettrica o ibrida a tutte e quattro le ruote per affrontare i terreni più difficili o per adattarsi a situazioni di guida particolari – supportato da un riduttore a doppia gamma e da un blocco del differenziale posteriore. È possibile scegliere tra le modalità Normal, Eco, Sport, Slippery (scivoloso), Tow/Haul (traino/trasporto), Mud/Ruts (fango/solchi) e Sand (sabbia).

I longheroni del telaio posteriore sono stati riprogettati per alloggiare la batteria, ottimizzando al tempo stesso la funzionalità del cassone e le prestazioni di guida. Gli ingegneri Ford hanno anche rivisto la messa a punto delle sospensioni, rispetto al Ranger con motore diesel, per garantire un comfort ottimale e prestazioni sicure su sia strada e sia off-road, tenendo conto del telaio e della distribuzione dei pesi specifici del Ranger PHEV.

Una fonte di energia per i lavori quotidiani

Ranger PHEV è il primo Ranger a offrire la tecnologia Ford Pro Power Onboard – nonché la tecnologia Vehicle to Load – il che significa per i clienti poter lasciare i generatori a casa e alimentare strumenti e attrezzature utilizzando la batteria in dotazione del veicolo.

I clienti possono scegliere un sistema da 2,3 kW se devono, a esempio, alimentare un frigorifero portatile (65 W) nel quale tenere qualcosa di fresco per le pause lavorative.

Il sistema da 6,9 kW è, invece, pensato per soddisfare le esigenze di attrezzature più pesanti. Questa versione ad alta potenza dispone di due prese da 15 A nel cassone, con 3,45 kW disponibili da ciascuna presa – fornendo potenza più che sufficiente per gestire un piccolo cantiere con una betoniera compatta (1.500 W), una smerigliatrice angolare (3.000 W) e fari (800 W) in funzione contemporaneamente.

Gli interni

Ranger PHEV presenta una doppia cabina a cinque posti e un cassone versatile e resistente progettato per ospitare un euro pallet tra i passaruota. Un portellone Easy Lift standard e una luce nel cassone sono disponibili per facilitare l’accesso al carico.

Nell’abitacolo, il sistema di connettività SYNC 4A di Ford con navigazione connessa e un touchscreen verticale da 12” è di serie, così come il quadro strumenti digitale da 8 pollici e la ricarica wireless per lo smartphone. Le tecnologie di assistenza alla guida standard includono il Pre-collision Assist (assistenza anticollisione), il Lane Keeping Aid (assistenza al mantenimento della corsia) e la telecamera posteriore.

L’allestimento Wildtrak aggiunge dettagli interni ed esterni esclusivi, sedili anteriori e volante riscaldabili e un’illuminazione a 360 gradi per una migliore visibilità intorno al pickup quando si lavora.

Anche l’allestimento di lancio Stormtrak presenta uno stile e materiali unici, oltre a un sistema audio B&O con 10 altoparlanti, fari Matrix LED, Pro Power Onboard da 2,3 kW e l’innovativo Adjustable Sports Bar per il cassone.

Sono disponibili, inoltre, un’ampia gamma di elementi e tecnologie pensate per aiutare i clienti a ottenere il massimo dal loro Ranger PHEV come a esempio il Pro Trailer Backup Assist, che consente ai conducenti di manovrare facilmente i rimorchi, utilizzando un controller dedicato e monitorando i movimenti tramite il touchscreen da 12 pollici.