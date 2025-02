Ford Ranger è il pick-up più venduto in Europa da ben 10 anni

Leader assoluto del segmento anche in Italia, il Ranger dell’Ovale Blu arriva ora anche con la motorizzazione PHEV (Plug-in Hybrid)

Ford Ranger si conferma per il decimo anno consecutivo, grazie alla sua potenza, adattabilità e versatilità, il pick-up più venduto nel vecchio continente.

Un decennio di successi e una leadership incontrastata anche nel nostro Paese, dove fin dal 2016 il Ranger è posizionato al vertice del suo segmento con una autorevolezza confermata dal dato vendite: un pick-up su due immatricolati è infatti proprio l’iconico Ford Ranger.

Ma il Ranger è solo la punta dell’iceberg visto che l’azienda dell’Ovale Blu conferma la sua leadership nel mercato italiano anche in altri segmenti della gamma veicoli commerciali.

Il 2024 è stato infatti un anno record per Ford Pro in Italia sia in termini di volumi (oltre 35.000 le unità vendute ovvero 7.000 in più rispetto al 2023) e sia di quota di mercato che a dicembre scorso ha toccato il 19,7% (+3% rispetto al 2023) e parte importante di questo successo lo si deve proprio al Ranger.

Nuovo Ranger Plug-in Hybrid (PHEV)

Ford Pro amplia la gamma introducendo sul Ranger la motorizzazione Plug-in Hybrid (PHEV) che, pur nel rispetto dell’ambiente, non scende a compromessi e mantiene tutte le straordinarie caratteristiche del Ranger tradizionale – capacità di traino[1], portata[2] e prestazioni off-road – aggiungendo una coppia massima di 697 Nm[3], la più alta di qualsiasi altro Ranger (e questo può aiutare non poco in situazioni di alto carico ove spunto e spinta possono rivelarsi determinanti), e un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 43 km[4].

Il Ranger PHEV, inoltre, introduce il sistema Pro Power Onboard che consente di alimentare o ricaricare dispositivi e attrezzi da lavoro utilizzando fino a 6,9 kW direttamente dalla batteria del veicolo, senza la necessità di un generatore esterno. La produzione del Ranger PHEV è già iniziata, e le prime consegne sono previste da metà anno in poi.

La dichiarazione di Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia

“Ford Ranger è molto più di un pick-up: è uno strumento insostituibile per aziende e professionisti che hanno bisogno di un veicolo capace di spingersi oltre le loro aspettative e sia allo stesso tempo bello nelle linee e nel design. Il suo successo in Italia dimostra la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti con prodotti ad alta tecnologia, dalle grandi prestazioni e che allo stesso tempo assicurino massima versatilità”.

[ Andrea Colomba ]

◘ Disponibili maggiori informazioni nel video al link https://youtu.be/FP6NlnzmAro

[1] Quando correttamente equipaggiato. La capacità di traino massima varia in base al carico, alla configurazione del veicolo, agli accessori e al numero di passeggeri.

[2] Il carico utile massimo varia e si basa sugli accessori e sulla configurazione del veicolo. Consultare l’etichetta sullo stipite della porta per la capacità di carico di un veicolo specifico. Fissare sempre correttamente il carico.

[3] Potenza e coppia sono attributi indipendenti e potrebbero non essere raggiunti simultaneamente. I dati citati sono valori stimati basati su test interni. I dati finali saranno forniti a ridosso della data di vendita.