Fleet Specialist: dall’unione di Notess e Auto No Problem nasce il partner che semplifica la mobilità di imprese e professionisti

Una realtà aziendale con una visione innovativa della mobilità aziendale e con 3.350 clienti, 6.500 veicoli gestiti e una collaborazione strategica con la tech company My Mobility

Notess e Auto No Problem – due affermate realtà operanti nel campo del brokeraggio e intermediazione del noleggio a lungo termine – hanno deciso di fondersi e creare Fleet Specialist per porsi sul mercato con l’obiettivo di diventare «il» punto di riferimento nella gestione della mobilità aziendale per PMI, professionisti e partite IVA.

La nuova società rappresenta l’unione di oltre vent’anni di esperienza maturata dalle due aziende fondatrici, che insieme possono contare già oggi su 3.350 clienti e 6.500 veicoli gestiti.

A guidare Fleet Specialist sarà un Consiglio di Amministrazione composto da Iacopo Chelazzi, Matteo De Bortoli, Tommaso De Bortoli e Andrea Dellabianca, professionisti con una consolidata esperienza nel settore della mobilità.

Fleet Specialist intende accompagnare aziende e professionisti nel processo di transizione che vede il passaggio dalla gestione diretta di un proprio parco auto alla sua dismissione a favore di un contratto di noleggio a lungo termine.

Questo passaggio comporta:

l’adesione a una mobilità più efficiente, flessibile e sostenibile;

la disponibilità H24 di un servizio di consulenza personalizzata;

un’assistenza continua durante l’intero ciclo di vita del parco auto aziendale.

L’obiettivo è semplificare la gestione della mobilità mettendo il cliente realmente al centro, con soluzioni costruite su misura, trasparenza, competenze specialistiche e un supporto costante, dalla scelta del veicolo fino alla gestione completa e quotidiana della flotta.

La collaborazione con My Mobility al servizio delle flotte gestite

Un elemento distintivo del progetto sarà la collaborazione strategica con My Mobility, tech company specializzata nella gestione delle grandi flotte aziendali e nelle soluzioni di noleggio a medio termine . Questa sinergia consentirà di integrare innovazione tecnologica e assistenza personalizzata allo scopo di offrire un servizio specializzato nella gestione delle grandi flotte.

Grazie a un team dedicato e alla piattaforma tecnologica, i fleet manager potranno delegare la gestione operativa e monitorare in tempo reale tutte le attività legate al parco veicoli, gestendo in un unico ambiente digitale ordini, consegne, manutenzioni, rifornimenti, pedaggi, parcheggi, multe, chilometraggi, scadenze e tagliandi.

Il sistema mette inoltre a disposizione strumenti evoluti di reportistica, gestione dei veicoli in pool e controllo dei costi, offrendo una visione completa delle performance della flotta.

Innovazione e supporto

A supporto di tali sistemi e tecnologie opera un team di consulenti specializzati nel driver care, in grado di rispondere tempestivamente alle richieste dei driver e di affiancare le aziende nella gestione quotidiana della mobilità, contribuendo a ridurre la complessità operativa e a migliorare l’efficienza dei processi.

La nuova realtà

Fleet Specialist unisce l’esperienza maturata sul campo con le più avanzate soluzioni digitali, proponendo un modello di mobilità capace di coniugare innovazione tecnologica, consulenza specialistica e vicinanza al cliente. Un partner unico per accompagnare aziende e professionisti verso una gestione della mobilità sempre più semplice, efficiente e orientata al futuro.

La dichiarazione

Tommaso De Bortoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fleet Specialist si è così espresso: “Fleet Specialist nasce dalla volontà di unire competenze, esperienza e visione per offrire un modello di consulenza realmente orientato al cliente. Crediamo che oggi il mercato richieda non solo tecnologia ed efficienza, ma anche capacità di ascolto, competenze specialistiche e una presenza concreta sul territorio. Vogliamo essere un partner affidabile che accompagna imprese e professionisti nelle loro scelte di mobilità, costruendo relazioni di lungo periodo e offrendo un supporto costante”.

[ Redazione Motori360 ]