Fiat Grande Panda ispirata all’icona degli anni ’80, firma il ritorno del marchio torinese nel segmento B

Progettata nel Centro Stile FIAT, si basa su una piattaforma globale multi-energia ed è offerta sia in versione ibrida sia in versione elettrica con cavo di ricarica integrato e retrattile. Interessati i prezzi e le proposte finanziarie di Stellantis Financial Services. Guidabile in Italia dai neopatentati, è offerta a partire da 16.950 euro con rottamazione

La nuova Fiat Grande Panda – sviluppata sulla piattaforma «Smart Car Platform» di Stellantis – si distingue per il suo design asciutto, essenziale e slanciato, per le sue dimensioni quasi da urban car e per la versatilità del suo spazio abitativo interno.

Questo nuovo “family mover” è in linea di continuità con la Panda degli anni ’80 (ora Pandina) che affianca nella gamma FIAT, integrandone l’offerta.

La Grande Panda e l’Ambiente

Il rispetto per l’ambiente si estrinseca, a parte le caratteristiche tecniche delle varie motorizzazioni e relative emissioni, nell’utilizzo, per ogni auto prodotta, di materiale riciclato (80% cartone, 20% plastica non riciclabile e alluminio, normalmente scartati durante il processo di riciclo) proveniente dal riutilizzo di 140 cartoni per bevande, un’innovazione assoluta nel settore automobilistico.

Il 20% di plastica non riciclabile viene riutilizzato per creare le parti in plastica blu degli interni, denominate Lapolen Ecotek mentre per il rivestimento della plancia de «La Prima» della Grande Panda viene utilizzato il «BAMBOX Bamboo Fiber Tex®», un tessuto innovativo contenente il 33% di fibre di bambù reali.

Esterni

Grande più nei contenuti che nelle dimensioni, sfiora i 4 metri di lunghezza, è alta 1,57 metri, larga 1,76 metri (a specchietti chiusi) pur potendo ospitare confortevolmente 5 persone.

Il suo design – distintivo ma semplice e funzionale – è caratterizzato da linee morbide irrobustite dalla presenza di marcati passaruota e delle protezioni anteriori e posteriori in color argento.

Molti sono gli elementi di design che rimandano alle radici storiche di FIAT, tra questi, la scritta in rilievo 3D «PANDA» sulle portiere e quella «FIAT» sul retro così come la forma dei fari anteriori e posteriori, composti da cubi opalescenti, che evoca le finestre delle facciate della storica fabbrica del Lingotto.

L’ispirazione ai trend del passato si riflette anche nei fari PXL LED e al design a X che, unito alle finiture nere dei montanti e ai cerchi in lega diamantata da 17”, crea una combinazione unica che conferisce un aspetto evocativo e originale sottolineata dalla particolare palette delle 7 colorazioni disponibili: giallo Limone, bronzo Luna, azzurro Acqua, blu Lago, rosso Passione, nero Cinema, e bianco Gelato.

Interni

L’abitacolo offre – nell’ambito del segmento B – uno dei migliori livelli di abitabilità in termini di spazio per le spalle, offre un bagagliaio di capacità superiore alla media (412 litri nella versione ibrida e 361 litri in quella elettrica) e offre inoltre ampi spazi di stivaggio in posti inaspettati, come i 13 litri nella plancia, di cui ben 3 litri sono contenuti in un singolo vano.

L’area dell’infotainment, il tunnel centrale, il cruscotto, le bocchette di ventilazione e le cuciture dei sedili sono arricchiti da dettagli gialli che vivacizzano l’ambiente mentre il cruscotto da 10’’ e la radio digitale da 10,25” richiamano la forma della pista del Lingotto.

ADAS e dintorni

La Fiat Grande Panda è dotata di una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), fra cui il Parking Assistance con sensori posteriori (di serie su «La Prima» con sensori anteriori e telecamera posteriore), nonché le funzionalità di guida assistita come il Cruise Control, lo Speed Limiter, la Frenata Autonoma d’Emergenza e il Sistema di Mantenimento della Corsia.

Inoltre, gli avvisi di pericolo forniscono informazioni sui limiti di velocità e sulla vigilanza del conducente, mentre i sistemi di sicurezza attiva segnalano la mancata o parziale chiusura di porte e/o bagagliaio.

Infine la vita a bordo viene semplificata dalle funzionalità del cruscotto digitale da 10”, del touchscreen da 10,25” (che supporta il mirroring wireless per visualizzare tutte le funzioni dello smartphone sul grande schermo centrale), e del caricatore wireless per il telefono combinato con 4 porte USB-C per la ricarica rapida.

Connessioni

Per quanto riguarda i servizi connessi, l’offerta si concentra su tre obiettivi principali: rendere la guida più sicura, la vita più facile e ogni viaggio più entusiasmante; il tutto attraverso l’offerta di due pacchetti:

Connect ONE (l’offerta standard di FIAT, che include servizi come SOS Help Call per contattare facilmente i servizi di emergenza, assistenza stradale e il Vehicle Health Report);

(l’offerta standard di FIAT, che include servizi come SOS Help Call per contattare facilmente i servizi di emergenza, assistenza stradale e il Vehicle Health Report); Connect PLUS che include servizi come il Vehicle Finder, la Navigazione Connessa, che aiuta il conducente a trovare i percorsi migliori e i parcheggi e il servizio e-ROUTES che indica le stazioni di ricarica elettrica disponibili durante il viaggio, in base alle necessità di autonomia. Grazie alla sincronizzazione dell’app e-ROUTES con i dati statici e dinamici del veicolo, i conducenti possono accedere a informazioni su traffico, meteo, pericoli e altro ancora.

La versione ibrida

È equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 cavalli, una batteria Li-ion da 48 volt e una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT), che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione.

Il motore elettrico migliora la flessibilità a bassi regimi e le doti di accelerazione, garantendo partenze fluide e silenziose, con transizioni reattive e il recupero di energia durante la decelerazione.

Grazie al Ciclo Miller, il veicolo ottiene una stima di emissioni di CO 2 di soli 123 grammi (dati provvisori pre-omologazione), dato che lo rende altamente competitivo rispetto ad altri modelli.

L’ibridizzazione offre numerosi vantaggi, tra cui la funzione e-launch, che consente di partire in modalità completamente elettrica, garantendo un avvio silenzioso senza consumo di benzina mentre il motore elettrico aumenta tanto la dinamicità del veicolo quanto la sua efficienza: il motore termico si spegne infatti – in città o su strade extraurbane – ogni qual volta si adotta uno stile di guida fluido (fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h) o quando si «veleggia» su strade pianeggianti o in autostrada con una discesa, quando il conducente rilascia l’acceleratore, ottimizzando la gestione della potenza e della batteria.

La funzione e-creeping, che utilizza esclusivamente l’energia elettrica, è pensata per movimenti brevi senza premere l’acceleratore, come nei momenti di traffico (e-queueing), e per parcheggiare in modalità completamente elettrica, sia in prima marcia che in retromarcia (e-parking).

Tutti questi vantaggi sono resi possibili anche grazie alla trasmissione a doppia frizione e alla reattività del powertrain.

Tre gli allestimenti della versione ibrida:

Allestimento «POP» : questa versione base contiene ADAS completi, climatizzatore manuale, strumentazione da 10”, cambio automatico doppia frizione eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB), i servizi connessi tramite la postazione dedicata per smartphone, l’Autolaunch con tecnologia NFC, che si attiva semplicemente appoggiando il telefono sulla postazione, e il tasto Home, posizionato sulla plancia, che consente di tornare rapidamente alla schermata principale o all’interfaccia dell’applicazione premendo un tasto.

: questa versione base contiene ADAS completi, climatizzatore manuale, strumentazione da 10”, cambio automatico doppia frizione eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB), i servizi connessi tramite la postazione dedicata per smartphone, l’Autolaunch con tecnologia NFC, che si attiva semplicemente appoggiando il telefono sulla postazione, e il tasto Home, posizionato sulla plancia, che consente di tornare rapidamente alla schermata principale o all’interfaccia dell’applicazione premendo un tasto. Configurazione «Icon» : versione clou della gamma offre un elevato livello di funzionalità moderne, come il sistema di infotainment con schermo da 10,25” nonché fari e luci posteriori a LED. Questa versione permette anche l’aggiunta dei pacchetti tech e style, il primo dei quali comprende il climatizzatore automatico, la navigazione integrata e connessa, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e un caricatore wireless mentre il pacchetto style include cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca e vetri oscurati. Infine i sedili posteriori con bracciolo centrale, configurati 60/40, permettono di ottimizzare lo spazio sia per i passeggeri che del vano carico.

: versione clou della gamma offre un elevato livello di funzionalità moderne, come il sistema di infotainment con schermo da 10,25” nonché fari e luci posteriori a LED. Questa versione permette anche l’aggiunta dei pacchetti tech e style, il primo dei quali comprende il climatizzatore automatico, la navigazione integrata e connessa, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e un caricatore wireless mentre il pacchetto style include cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca e vetri oscurati. Infine i sedili posteriori con bracciolo centrale, configurati 60/40, permettono di ottimizzare lo spazio sia per i passeggeri che del vano carico. Grande Panda «La Prima»: a completare la gamma ibrida ci pensa questa versione che, essendo la top di gamma, vede i suoi interni caratterizzati dall’utilizzo di tessuti di alta qualità e innovativi come il «BAMBOX Bamboo Fiber Tex®» e dalla presenza di un equipaggiamento completo formato dall’inclusione dei pacchetti tech e style; non mancano infine esclusivi cerchi in lega da 17”.

A questo punto al cliente non rimane che scegliere il colore della carrozzeria.

La Full electric

Motore elettrico da 83 kW (113 cv), batteria da 44 kWh, velocità massima 132 km/h (0-50 km/h in 4,2” / 0-100 km/h in 11”) e un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato: queste caratteristiche rendono quest’elettrica ottimale per l’uso quotidiano in città e per gli spostamenti a medio raggio del weekend.

Le dotazioni comprendono:

una porta di ricarica rapida DC standard da 100 kW che permette di completare l’operazione in soli 27 minuti;

standard da 100 kW che permette di completare l’operazione in soli 27 minuti; un cavo AC integrato e retrattile – il primo al mondo – nella parte anteriore (oltre alla porta di ricarica posteriore), capace di ricaricare fino a 7 kW , completando una carica dal 20% all’80% in 4 ore e 20 minuti;

– – nella parte anteriore (oltre alla porta di ricarica posteriore), capace di ricaricare fino a , completando una carica dal 20% all’80% in 4 ore e 20 minuti; una porta di ricarica posteriore da 11 kW, con un tempo di ricarica dal 20% all’80% di 2 ore e 50 minuti (su richiesta).

A seconda del mercato, i clienti FIAT possono scegliere tra due opzioni di ricarica:

il modello da 11 kW offre velocità di ricarica superiori attraverso la porta posteriore;

offre velocità di ricarica superiori attraverso la porta posteriore; il modello da 7 kW, con il cavo integrato retrattile, rende la ricarica rapida e comoda grazie alla lunghezza di 4,5 metri, consentendo ai clienti di ricaricare il veicolo con facilità.

In entrambi i casi, la Grande Panda può essere ricaricata a casa con una Wallbox da 7 kW, a 1,5 kW o 3 kW con un cavo di ricarica Mode2, oppure in viaggio presso stazioni di ricarica DC da 100 kW.

Due le versioni di questa full electric: Grande Panda «La Prima» (è la top di gamma, completamente equipaggiata) e la più accessibile Grande Panda «RED» che si distingue per le ruote in acciaio bianche da 16” e il logo «RED» sul montante centrale.

Come per la versione ibrida, il cliente deve solo scegliere il colore.

I possessori delle diverse versioni della Fiat Grande Panda potranno scegliere tra oltre 100 accessori autentici, sviluppati e progettati per offrire le possibilità di personalizzazione più complete e adatte alle diverse esigenze.

Prezzi

In occasione del lancio commerciale, Grande Panda in allestimento POP è offerta a partire da 16.950€ (*) in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services Italia.

La Grande Panda ibrida ha un prezzo di listino a partire da 18.900 € nell’allestimento POP.

Nella versione elettrica, la Grande Panda ha un prezzo di listino a partire da 24.900 € per l’allestimento RED che, in occasione del lancio commerciale, scendono a 22.950€ (**) grazie alla rottamazione ed alla proposta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia che consente al cliente, alla scadenza del contratto, di sostituire, tenere oppure restituire la vettura.

Grande Panda, guidabile in Italia dai neopatentati in tutte le versioni e motorizzazioni, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025.

[ Tony Colomba ]

(*) DETTAGLIO PROMOZIONE

1.000€ SCONTO FIAT IN CASO DI ROTTAMAZIONE + 950€ CON FINANZIAMENTO. Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 4. Grande Panda POP Hybrid Listino €18.900 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €17.900 oppure €16.950 solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 5.585 € – Importo Totale del Credito 11.635,8 €. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €. Importo Totale Dovuto 14.297,38 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 2.110,5 € spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 30,08 €. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 79 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 11.502,3 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,94%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 28 Febbraio 2025, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa in concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sez. Trasparenza). Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Grande Panda 1.2 100cv Hybrid (l/100 km): 5,4; emissioni CO 2 (g/km): 123. Valori definiti in base al ciclo misto WLTP, aggiornati al 31/01/2025 e indicati a fini comparativi. I valori effettivi di consumo di carburante ed emissioni di CO 2 possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori.