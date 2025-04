FIAT Grande Panda Hybrid Business e 600 Hybrid Business dedicate alle aziende

Due cavalli di battaglia di FIAT sono disponibili per aziende e professionisti che puntano su prodotti affidabili, sicuri e confortevoli, facendo salvi stile ed economicità. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il moderno sistema ibrido composto da motore 1.2 da 110 cavalli, batteria agli ioni di litio da 48V e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione

Stellantis, con il brand FIAT, offre una grande opportunità alla clientela Business prevedendo, per Grande Panda Hybrid e per 600 Hybrid, anche formule di Noleggio a Lungo Termine particolarmente vantaggiose.

Nel dettaglio:

► Grande Panda Hybrid Business. I prezzi chiavi in mano partono da 21.650€ con una formula di noleggio a lungo termine caratterizzata da un canone di 129€ (*) per 48 mesi ed un anticipo di 6.899€.

► 600 Hybrid Business. I prezzi chiavi in mano partono da 27.200€ per con una formula di noleggio a lungo termine caratterizzata da un canone di 129€ (**) per 48 mesi ed un anticipo di 8.199€.

Grande Panda Hybrid Business

Pensata per una clientela professionale, deriva dalla versione ICON di cui mantiene la particolare e gradevole estetica mentre, guardando alla sostanza, il potenziale acquirente troverà lo stesso sistema di infotainment con schermo da 10,25”, che garantisce una guida sempre connessa e sicura, al quale aggiunge di serie la funzione di navigazione integrata. Inoltre, sono standard il pratico caricabatterie wireless per smartphone, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera. Completano l’equipaggiamento i tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia, una porta USB-C anteriore e due posteriori con ricarica rapida. Inoltre, questa versione può essere ulteriormente arricchita con il Pack Style ed è disponibile con tutti i colori in gamma.

Fiat 600 Hybrid Business

Grazie alla sua versatilità, alla ricca dotazione di serie – arricchita dai contenuti del Pack Comfort – e alle performance della sua motorizzazione, questa versione rappresenta una soluzione vincente per ogni esigenza professionale. Tra le dotazioni di serie più rilevanti troviamo l’avviamento Keyless Go, il navigatore integrato, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera, il caricabatterie wireless per smartphone e il bracciolo centrale con vano portaoggetti cui si aggiungono il sistema audio con sei altoparlanti e la radio da 10” con navigatore integrato e doppia presa USB per la migliore connettività in ogni viaggio. Il Traffic Sign Information, il freno a mano elettronico, il Passive Entry con Keyless Go, il cargo box e il Tunnel Pad Cover migliorano ulteriormente la sicurezza e la praticità di utilizzo. Un ulteriore livello di personalizzazione si ottiene con il Pack Style che può “vestire” tutte le livree disponibili per il modello 600.

La combinazione tra bassi costi di esercizio e un equipaggiamento completo ne fa una delle soluzioni più interessanti nel panorama delle vetture aziendali.

Caratteristiche tecniche comuni

Entrambe le versioni ibride sono equipaggiate con un motore turbo da 1,2 litri da 110 cavalli una batteria Li-ion da 48 volt e una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. Questi componenti lavorano in sinergia, assicurando grande efficienza e affidabilità, una guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica. In altre parole, le versioni Business di Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid offrono un livello di semplicità senza pari: con soli due pedali, infatti, garantiscono un’esperienza di guida rilassata e senza sforzo, particolarmente adatta alla mobilità aziendale di tutti i giorni, riducendo lo stress alla guida e ottimizzando consumi ed emissioni.

Offerte specifiche valide fino al 30 aprile 2025

◘ GRANDE PANDA Business Hybrid (*): durata finanziamento e percorrenza: 48 mesi e 40.000 Km, inclusi copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria, servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo gratuito di Leasys My-Leasys, l’App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Tutti gli importi si intendono Iva esclusa mentre l’offerta è soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di LEASYS Italia S.p.A. ed a variazione listini.

◘ 600 1.2 Hybrid 100cv Business (**): durata finanziamento e percorrenza: 48 mesi e 40.000 Km, inclusi copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria, servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo gratuito di Leasys My-Leasys, l’App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità. Tutti gli importi si intendono Iva esclusa mentre l’offerta è soggetta a disponibilità dei veicoli, all’approvazione di LEASYS Italia S.p.A. ed a variazione listini.

[ Andrea Colomba ]