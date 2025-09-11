Home > News > Fiat Grande Panda è il superpremio ufficiale della trasmissione “La Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti

Fiat Grande Panda è il superpremio ufficiale della trasmissione “La Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti

A partire da lunedì 8 settembre, e fino al termine dell’edizione, Fiat Grande Panda è il superpremio ufficiale della trasmissione “La Ruota della Fortuna”, lo storico game show condotto da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. L’edizione 2025 sta confermando il successo delle edizioni passate con uno spettacolo rinnovato nel ritmo, nell’estetica e nella struttura di gioco, senza però tradire la formula originale che per decenni ha fatto appassionare milioni di telespettatori. In ogni puntata, i concorrenti avranno la straordinaria opportunità di vincere un premio da sogno se la ruota si fermerà sullo spicchio “Grande Panda” e risponderanno correttamente ad alcune domande.

La partecipazione al programma rappresenta per Fiat un modo diretto e autentico di entrare nelle case degli italiani, rafforzando il legame storico tra il brand e il suo pubblico. Grande Panda e “La Ruota della Fortuna” si integrano perfettamente, accomunati da valori condivisi come la familiarità, l’accessibilità e l’iconicità, riuscendo sempre a rinnovarsi con stile e coerenza. Grande Panda è infatti un’auto per tutti con una gamma completa di tre motorizzazioni benzina, ibrida ed elettrica ed alla offerta di moderni cambi manuali ed automatici. Ma ciò che unisce tutte le versioni della Grande Panda è una chiara filosofia di design. Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni ’80, il modello presenta proporzioni decise, linee marcate e elementi stilistici distintivi come i fari LED in stile pixel, fanali posteriori a forma di cubo e la scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere.

