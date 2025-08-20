Ferretti Group: in acqua sei nuovi made-to-measure yacht

Varati ad Ancona dalla Ferretti Group Superyacht Yard tre Navetta e tre yacht della linea planante, tutti realizzati su misura. Sono 11 il numero delle unità scese in mare dall’inizio dell’anno a oggi

Tra aprile e maggio, Custom Line ha fatto registrare presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona la messa in mare di sei nuovi yacht, tre Navetta e tre yacht della linea planante tutti realizzati su misura, a conferma della capacità imprenditoriale e organizzativa del Cantiere che, con questi sei nuovi vari, porta a 11 il numero delle unità scese in mare dall’inizio dell’anno a oggi.

I vari

Il primo scafo a scendere in mare, l’8 aprile scorso, è stato il venticinquesimo scafo della linea planante Custom Line 106’ seguito, nelle settimane successive, da altri cinque scafi con lunghezze comprese tra i 30 e i 42 metri.

Il 17 e il 22 aprile sono stati varati rispettivamente il sesto e il quarto scafo dell’ammiraglia della linea planante Custom Line 140’, yacht made-to-measure dal profilo slanciato e deciso, lunghi 42,61 metri e con un baglio massimo di 8,54 metri.

Frutto di un lavoro congiunto tra il Comitato Strategico di Prodotto – che ha curato le linee esterne – e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, per il design degli interni.

Questo traguardo, di per sé considerevole, acquista ancor più forza ove si pensi che ognuna di queste «barche» costituisce una creazione unica realizzata step by step per soddisfare i desiderata del suo committente ed esprimerne l’identità.

Il quarto scafo di Custom Line 140’

Gli armatori di questo scafo, fedeli amici del brand, hanno scelto di crescere con Custom Line, passando quindi a un’ammiraglia di dimensioni superiori caratterizzata da scelte architettoniche che hanno privilegiato l’ampliamento delle sedute nelle aree esterne per vivere il clima mite in perfetto stile coastal americano, sfruttando gli spazi open-air dieci mesi l’anno.

L’estetica degli interni riprende quella dell’Impero Romano e si distingue quindi per un decoro ricco e scenografico che vede il marmo Travertino classico accostato al prezioso Breccia Capraia, caratterizzato da venature sontuose in tonalità crema, viola e bordeaux che richiamano il lusso dei drappeggi imperiali.

A completare l’insieme, i cielini in cuoio con impunture a vista donano agli spazi interni un tocco raffinato, ispirato al mondo della pelletteria di alta gamma.

Il sesto scafo di Custom Line 140’

La coppia armatrice – che ha partecipato con grande entusiasmo alla cerimonia di varo – ha voluto interpretare lo yacht non solo come luogo di incontro, ma anche come manifestazione e espressione del loro dinamico stile di vita tanto da aver richiesto la realizzazione di un’area wellness attrezzata sul sun deck, per mantenere anche in navigazione la propria routine sportiva.

Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto estetico: ogni ambiente, dal salone principale fino alle cabine comandante ed equipaggio, è stato personalizzato con scenografiche fotografie d’epoca raffiguranti località balneari italiane degli anni ’60, creando un’atmosfera artistica e coinvolgente, pensata per accogliere ogni persona come parte integrante dell’esperienza di bordo che diviene ancor più esclusiva grazie alla scelta di materiali quali il marmo Travertino Titanium, dalle eleganti sfumature grigio-marrone, e il Travertino bianco effetto matt, utilizzato per i rivestimenti delle aree bagno.

I toni chiari contribuiscono alla luminosità degli interni e al loro dialogo con gli esterni, diventando base neutra per un vivace gioco cromatico, con tocchi di turchese, giallo e arancio nei cuscini decorativi che donano movimento e leggerezza.

Il quattordicesimo scafo Custom Line Navetta 42

Questa imbarcazione dislocante è stata progettata dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group che per gli interni si è avvalso del Custom Line Atelier, in grado di tradurre in sofisticata realtà i desiderata della famiglia armatrice, appartenente all’area AMAS.

Custom Line Navetta 42 fa parte della linea dislocante del brand; lungo 41,8 metri e con un baglio di 8,1 metri, impressiona per la sua potente presenza, sottolineata da volumi importanti e al tempo stesso snellita da una pulizia formale e da un’estetica funzionale che ben si armonizzano con le living areas in puro stile americano.

L’imbarcazione è stata concepita come una vera e propria villa sul mare, in grado di accogliere tutta la famiglia in spazi progettati per favorire la convivialità e la vita di bordo.

Gli ambienti ampi e multifunzionali sarebbero adatti anche a lussuose residenze a riva, grazie alla presenza di una generosa cucina, saloni con grandi divani e tavolini conviviali, megaschermi da 75” per un intrattenimento condiviso e un’area wellness con attrezzature sportive sull’upper deck, che ripropone anche in navigazione le buone abitudini di casa.

Gli interni sono narrati con un linguaggio formale contemporaneo valorizzato dall’utilizzo di materiali selezionati e tonalità morbide come il beige e il marrone, che coniugano con successo funzionalità ed estetica.

Pregiati marmi Taj Mahal, Pietra Imperiale e Travertino impreziosiscono bagni e top degli arredi, mentre la scelta di materiali facilmente lavabili riflette la vocazione familiare dello yacht.

Lo scafo numero ventiquattro: Custom Line Navetta 30

Il 16 maggio è stato varato questo yacht made-to-measure lungo 28,43 metri e con un baglio di 7,3 metri, realizzato dal Comitato Strategico di Prodotto e dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group.

L’architettura degli interni si deve allo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, in collaborazione con il Custom Line Atelier, mentre il design degli esterni è stato curato da Filippo Salvetti. Questo yacht è espressione di una visione progettuale che armonizza il forte accento conviviale con un’anima sportiva e al tempo stesso sofisticata che vede piena complementarietà tra spazi interni ed esterni mentre la loro interconnessione si traduce in un continuum coerente e lineare, pensato per ottimizzare l’utilizzo e la funzionalità degli ambienti.

Lo stile dell’interior ha un’impronta classica, e il dinamismo dei contrasti spicca nell’equilibrato connubio tra tonalità chiare e delicate come il bianco, il beige, e le suggestive sfumature di marrone bruciato, e grigio scuro.

La trentacinquesima Custom Line Navetta 33

Varato lo scorso 12 maggio presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona questo scafo made-to-measure lungo 33 metri di lunghezza fuori tutto e 7,52 metri di baglio, nasce dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto – che ha curato le linee esterne – e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, i cui architetti e designer si sono occupati del design degli interni, con la consulenza strategica del Custom Line Atelier per l’interior design.

Il design degli interni e degli esterni è caratterizzato dall’uso di tonalità tenue, che spaziano dal beige al grigio, arricchite da dettagli bordeaux. Gli architetti del Custom Line Atelier, insieme al resto del team di commessa nave del cantiere, hanno lavorato a stretto contatto con l’armatore per garantire una completa personalizzazione degli spazi, creando una perfetta armonia tra dentro e fuori.

Il Custom Line Atelier

Questo «laboratorio» trova nell’approccio tailor-made, nell’accurata ricerca e attenzione al dettaglio, nel costante rapporto con il cliente, il suo credo operativo; il team di gestione progettuale e di produzione si avvale di artigiani di eccellenza, capaci di soddisfare con precisione i desideri stilistici di ogni armatore.

Il design, ispirato all’architettura residenziale, fonde l’eleganza formale con un’atmosfera intima e personale, valorizzata da dettagli curati e scelte di layout che massimizzano il comfort.

[ Redazione Motori360 – Nautica ]