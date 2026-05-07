Ferrari Purosangue ora ancora più sportiva con la nuova configurazione Handling Speciale

Maggiore agilità, rapportatura al cambio più incisiva e una sonorità ancora più coinvolgente

Ferrari Purosangue già al suo esordio aveva stabilito nuovi e più elevati standard per vetture quattro porte quattro posti ma ora, con la nuova configurazione Handling Speciale da 725 cavalli ha alzato l’asticella offrendo ancor più sportività pur mantenendosi adatta anche all’utilizzo quotidiano.

La configurazione Handling Speciale non manda in pensione la versione base ma la affianca offrendosi a richiesta in virtù di una scelta di maggiore sportività fortemente voluta.

Le sue nuove, più spinte caratteristiche si possono così sintetizzare:

calibrazione rivisitata del sistema di sospensioni attive, in modo da garantire risposte più immediate agli input del driver grazie a una riduzione del 10% del moto di cassa, una modifica che regala una sensazione di maggiore controllo e stabilità, soprattutto durante rapidi cambiamenti di direzione caratterizzati da un estremo trasferimento di peso;

ritoccato il cambio F1 a doppia frizione e otto rapport: durante la marcia normale, l’innesto dei rapporti è fluido e rapido come di consueto, mentre nelle modalità «Race» ed «ESC-Off», gli innesti effettuati utilizzando i paddles al volante diventano più precisi e coinvolgenti, in particolare sopra i 5.500 giri/min.;

un V12 il cui sound viene reso all’interno dell’abitacolo più intenso all’avvio e in accelerazione, esaltando così la connessione tra guidatore, propulsore e telaio;

altri particolari estetico-funzionali quali nuovi cerchi in lega con finitura diamantata, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opaco e una targa interna che identifica l’allestimento.

Rimangono inalterate le caratteristiche di base quali:

il telaio allo stato dell’arte con quattro ruote sterzanti indipendenti, 6way Chassis Dynamic Sensor e trazione integrale 4RM-S;

gli ammortizzatori True Active Spool Valve di Multimatic che utilizzano motorini elettrici, attuatori a 48 volt e un software di controllo rapidissimo per gestire attivamente il moto di cassa e i movimenti delle ruote: anziché reagire all’azione delle forze, questo sistema di sospensioni completamente attive interviene in anticipo; un complesso prestazionale che si può ben definire uno specifico stato dell’arte.

[ Redazione Motori360 ]