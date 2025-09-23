Ferrari 849 Testarossa: evocazione e futuro

Un nome che fa sognare per un bolide da 1.000 e più cavalli che sposta sempre più in alto l’asticella di esclusività e prestazioni

Dire Testarossa e pensare a Mille Miglia e Targa Florio (quelle vere) è tutt’uno ma, a parte questo e un frontale che cita la 365 Daytona, questa nuova realtà made in Maranello vuole rappresentare lo stato dell’arte in tema di Supercar.

Corpo vettura

Per chi ha buona memoria e palato fine risulta evidente il richiamo estetico alle vetture Sport Prototipo degli anni ’70, nello specifico alla 512 S, da cui sembra trarre parte del profilo laterale, i due spoiler posteriori e le prese d’aria laterali sottolineate dalla banda nera verticale integrate nella portiera.

Queste portiere – il cui processo di produzione, brevettato, rappresenta un unicum nell’industria automobilistica mondiale – non solo assolvono al loro compito convenzionale ma, ospitando dette prese d’aria, fungono anche da condotti aerodinamici.

La coda ospita uno spoiler che, quando necessario, «emerge» dalla sagoma della vettura per incrementare la deportanza.

Le dimensioni sono simili a quelle della SF 90 Stradale: lunghezza 4,718 mm – larghezza 2.304 mm – altezza 1.225 mm, passo 2.650 mm mentre il peso (a secco) è stato contenuto in 1.570 kg.

Ad affiancare in gamma la classica versione berlinetta, ci penserà la versione spider, pensata per viaggiare con i capelli al vento e godere al massimo del sound del mitico V8.

Munita di un tetto rigido retraibile, la 849 Testarossa spider permette di aprire e chiudere l’hard-top in soli 14 secondi, anche in marcia fino a 45 km/h.

Non cresce nelle dimensioni – ma come di consueto – ingrassa di circa una novantina di chilogrammi e sigla il record sul circuito di Fiorano sull’1’18’’00, ritardando di mezzo secondo rispetto alla classica 849 Testarossa.

Interni

Gli spazi, totalmente riprogettati, sono molto più ampi di quelli della SF90 ma sempre – ça va sans dire – estremamente sportivi, a partire dal grande cruscotto digitale configurabile lato pilota, replicato di fronte al passeggero al quale è lasciata la possibilità di gestire alcune funzioni di bordo.

Il volante ha lasciato i meno pratici tasti a sfioramento a favore dei più pratici pulsanti fisici mentre la consolle con la tipica griglia del cambio che vuole ricordare quella che caratterizzava modelli mitici come la 250 GTO degli anni ’60, è stata ora avvicinata al guidatore.

Viene infine data la possibilità di scegliere fra due configurazioni delle sedute: Comfort o Racing.

Meccatronica

Il motore endotermico è il noto V8 biturbo a 90° di 3.990 cc (88x82mm di alesaggio e corsa) a carter secco della SF90 che, con gli aggiornamenti ricevuti, eroga 830 cavalli a 7.500 giri (50 cavalli in più rispetto alla SF90), con una coppia di 842 Nm a 6.500 giri e una potenza specifica di 208 cv/litro . La trasmissione è un’automatica doppia frizione a 8 rapporti con trazione posteriore.

è il noto di (88x82mm di alesaggio e corsa) a carter secco della SF90 che, con gli aggiornamenti ricevuti, eroga (50 cavalli in più rispetto alla SF90), con una e una potenza specifica di . La trasmissione è un’automatica doppia frizione a 8 rapporti con trazione posteriore. Il sistema di trazione integrale elettrico è composto da due unità poste sull’asse anteriore e una collocata su quello posteriore che erogano complessivamente fino a 220 cavalli che scendono a 163 in modalità eDrive. Benché questo sistema – alimentato da una batteria da 7,45 kWh montata dietro i sedili per abbassare il baricentro – sia stato pensato in funzione delle prestazioni, può comunque garantire un’ autonomia di 25 km in elettrico puro.

Il pacchetto «Assetto Fiorano»

Sviluppato per migliorare le performance in pista, il pacchetto «Assetto Fiorano» offre – fra l’altro – diversi alleggerimenti (inclusi sedili specifici tubolari che fanno risparmiare 18 kg), accessori vari in fibra di carbonio e titanio che eliminano dalla massa ulteriori 12 kg e sospensioni Multimatic che presentano molle più rigide alleggerite del 35% che riducono il rollio del 10%.

Le masse non sospese vengono migliorate grazie all’adozione di cerchi di fibra di carbonio specifici da 20”; l’aerodinamica adotta un nuovo splitter anteriore maggiormente profilato mentre il fondo anteriore è provvisto di una coppia di generatori di vortici supplementare.

Le due speciali twin wings montate al posteriore triplicano il carico verticale rispetto alla vettura di serie; infine è disponibile anche un sollevatore anteriore per migliorare l’utilizzo dell’auto sui nostri fondi stradali tutt’altro che levigati… Costo di questo pacchetto: 52.500 euro.

«Testarossa» è una definizione distintiva ma al tempo stesso di non facile ricorso nel mondo del Cavallino proprio per il grande successo riscosso dalle Testarossa degli anni ’50 – ’60 e dalla successiva Testarossa degli anni ’80; ciononostante la nuova creatura di casa Ferrari ne è a tutti gli effetti degna erede.

Se si guarda alle prestazioni diventa la Ferrari «di serie» più potente al mondo e, nota «glamour», con le turbine più grandi mai montate su una vettura di produzione.

Il design può non piacere a tutti ma è comunque certo che la penna di Flavio Manzoni questa volta ha ricreato linee nostalgiche e spigolose che, se da una parte possono non convincere tutto il pubblico del Cavallino, ma dall’altra premia una continuità tanto storica quanto tecnica visto che la nuova Testarossa affianca per continuità di progetto la tanto apprezzata Dodicicilindri, anch’essa dal design nostalgico e in pieno richiamo verso la mitica 365 GTB4 Daytona, icona indiscutibile dei primi anni ‘70.

Forse quello che Ferrari sta lanciando – ancor di più con questa vettura – non è un semplice messaggio bensì l’estrinsecarsi di un sentimento forte legato alla speranza di poter rivivere – sebbene in chiave moderna – quei capolavori del passato che hanno fatto innamorare e appassionare generazioni intere.

[ Tony Colomba ]

FERRARI 849 TESTAROSSA – SCHEDA TECNICA