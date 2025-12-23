Home > News > Federico Berra assumerà il ruolo di nuovo Country Manager di Crédit Agricole Auto Bank Italia

Federico Berra assumerà il ruolo di nuovo Country Manager di Crédit Agricole Auto Bank Italia

Crédit Agricole Auto Bank, banca della mobilità controllata da CA Personal Finance & Mobility, annuncia oggi una doppia nomina ai vertici delle filiali italiana e svizzera. A partire dal 1° gennaio 2026, Federico Berra assumerà il ruolo di nuovo Country Manager di CA Auto Bank Italia, succedendo a Marcella Merli, la quale ricoprirà contestualmente l’incarico di Country Manager di CA Auto Bank Switzerland (CA Auto Finance Suisse SA).

La rotazione dei ruoli tra i due dirigenti, entrambi di comprovata esperienza, permetterà di trasferire best practice consolidate tra due mercati chiave. Da un lato l’Italia, culla e cuore pulsante del Gruppo, dove il focus sarà sul consolidare la leadership e i risultati acquisiti. Dall’altro la Svizzera, mercato strategico ad alto potenziale di innovazione, in cui la Banca punta a sviluppare ulteriormente ed espandere il proprio business.

Le dichiarazioni

Nel Gruppo dal 2004, Federico Berra unisce un solido background finanziario a una leadership internazionale consolidata. Ha ricoperto ruoli di vertice come CEO e Country Manager in mercati chiave quali Irlanda, Germania e Svizzera, maturando una visione strategica globale che ora mette al servizio della filiale italiana. Il suo commento: “È un onore guidare il mercato italiano. Metterò la mia esperienza internazionale al servizio di clienti e partner per consolidare la leadership di CA Auto Bank in questa fase di cruciale trasformazione della mobilità”.

Con una solida esperienza nel Sales & Marketing maturata dal 2002, Marcella Merli ha ricoperto ruoli strategici nel Gruppo, tra cui Group Head of Sales & Marketing e Country Manager in Belgio e Olanda. Dal 2023 ha guidato la filiale italiana, gestendo con successo la fase di transizione e rebranding della Banca. “Accolgo con entusiasmo la sfida svizzera. Porterò la mia esperienza italiana e internazionale nel Gruppo per accelerare la crescita del business, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità del mercato e supportando i nostri partner OEM nelle future sfide” ha commentato Merli.

Giacomo Carelli, CEO del Gruppo CA Auto Bank ha sottolineato che “questa rotazione strategica ai vertici risponde a una precisa logica di valorizzazione del talento interno e di cross-fertilization delle competenze. Sono certo che Federico Berra saprà portare in Italia la visione internazionale e il rigore maturati in anni di gestione dei mercati esteri, così come sono convinto che Marcella Merli, dopo l’eccellente lavoro svolto in Italia, saprà imprimere un’ulteriore accelerazione al business in Svizzera”.

 

 

