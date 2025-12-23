Federico Berra assumerà il ruolo di nuovo Country Manager di Crédit Agricole Auto Bank Italia

Crédit Agricole Auto Bank, banca della mobilità controllata da CA Personal Finance & Mobility, annuncia oggi una doppia nomina ai vertici delle filiali italiana e svizzera. A partire dal 1° gennaio 2026, Federico Berra assumerà il ruolo di nuovo Country Manager di CA Auto Bank Italia, succedendo a Marcella Merli, la quale ricoprirà contestualmente l’incarico di Country Manager di CA Auto Bank Switzerland (CA Auto Finance Suisse SA).

La rotazione dei ruoli tra i due dirigenti, entrambi di comprovata esperienza, permetterà di trasferire best practice consolidate tra due mercati chiave. Da un lato l’Italia, culla e cuore pulsante del Gruppo, dove il focus sarà sul consolidare la leadership e i risultati acquisiti. Dall’altro la Svizzera, mercato strategico ad alto potenziale di innovazione, in cui la Banca punta a sviluppare ulteriormente ed espandere il proprio business.

Le dichiarazioni

Nel Gruppo dal 2004, Federico Berra unisce un solido background finanziario a una leadership internazionale consolidata. Ha ricoperto ruoli di vertice come CEO e Country Manager in mercati chiave quali Irlanda, Germania e Svizzera, maturando una visione strategica globale che ora mette al servizio della filiale italiana. Il suo commento: “È un onore guidare il mercato italiano. Metterò la mia esperienza internazionale al servizio di clienti e partner per consolidare la leadership di CA Auto Bank in questa fase di cruciale trasformazione della mobilità”.

Con una solida esperienza nel Sales & Marketing maturata dal 2002, Marcella Merli ha ricoperto ruoli strategici nel Gruppo, tra cui Group Head of Sales & Marketing e Country Manager in Belgio e Olanda. Dal 2023 ha guidato la filiale italiana, gestendo con successo la fase di transizione e rebranding della Banca. “Accolgo con entusiasmo la sfida svizzera. Porterò la mia esperienza italiana e internazionale nel Gruppo per accelerare la crescita del business, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità del mercato e supportando i nostri partner OEM nelle future sfide” ha commentato Merli.

Giacomo Carelli, CEO del Gruppo CA Auto Bank ha sottolineato che “questa rotazione strategica ai vertici risponde a una precisa logica di valorizzazione del talento interno e di cross-fertilization delle competenze. Sono certo che Federico Berra saprà portare in Italia la visione internazionale e il rigore maturati in anni di gestione dei mercati esteri, così come sono convinto che Marcella Merli, dopo l’eccellente lavoro svolto in Italia, saprà imprimere un’ulteriore accelerazione al business in Svizzera”.