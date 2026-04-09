EMC AUTO: ecco la nuova EMC 212 Diesel

La nuova versione a gasolio monta un turbodiesel da 166 cavalli che esalta la sua natura dura e pura in un mondo di 4×4 sempre più imborghesite

EMC Auto amplia il listino della sua iconica e apprezzata fuoristrada a benzina con la nuova EMC 212 turbodiesel, ora dotata di un efficiente motorizzazione a gasolio da 166 cavalli dedicata a chi intende vivere la guida 4×4 in modo ancora più libero e tecnico.

Sotto il vestito, tutto!

Il nuovo propulsore turbodiesel Foton da 166 cavalli è abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti con riduttore: un «matrimonio» che, fra la coppia e la fluidità di erogazione garantite dalla motorizzazione diesel e la spaziatura dei rapporti del cambio, garantisce fluidità di marcia, affidabilità e prestazioni brillanti sia su asfalto sia in off-road.

È in quest’ultima situazione che questo fuoristrada, ben fruibile anche in città, si esprime al meglio anche grazie al suo telaio a longheroni, alla trazione integrale inseribile con marce ridotte e al differenziale autobloccante posteriore di serie e anche se il suo stile è militare retrò (peraltro sempre apprezzato dai fuoristradisti che non scendono a compromessi) gli interni – sicuri e tecnologici – ospitano un sistema di telecamere a 360°, un display multimediale da 12,3 pollici e tappezzeria in ecopelle.

Dimensioni e struttura confermano la vocazione specialistica del modello: è lungo 4,7 metri e largo 1,89, ha un passo di 2,86 metri con angoli di attacco/uscita di 40/36 gradi e pneumatici da 265/70 R17 mentre la massa rimorchiabile può raggiungere le 2 tonnellate: sono numeri che confermano la natura di una vettura progettata per superare ostacoli importanti, affrontare pendenze impegnative e trainare carichi significativi, mantenendo sempre stabilità e controllo.

La vita a bordo

La EMC 212 Diesel integra tecnologie moderne pensate per rendere ogni viaggio più semplice e coinvolgente:

sistema multimediale con display da 12,3’’ e connettività Bluetooth;

porte USB e ricarica wireless per smartphone;

sistema di smartphone mirroring;

impianto audio a 8 altoparlanti per un’esperienza sonora di qualità.

La sicurezza è garantita da una dotazione che include

telecamere a 360 gradi;

cruise control e auto hold (che mantiene il veicolo fermo senza premere il freno);

radar di parcheggio anteriori e posteriori;

controllo elettronico della stabilità, della velocità in discesa, e assistenza alla partenza in salita.

Pur rimanendo fedele alla propria anima off-road, EMC 212 Diesel offre comfort di alto livello e cura dei dettagli. Tra le dotazioni di serie:

regolazione elettrica del sedile guida e del passeggero;

sedile guida riscaldato e massaggiante;

climatizzatore automatico bizona;

accensione automatica dei fari Full Led e spegnimento temporizzato;

cerchi in lega;

tergicristalli con sensore pioggia;

specchietti retrovisori ripiegabili e riscaldabili.

A completare la versatilità del modello, contribuiscono le diverse modalità di guida che adattano la risposta del veicolo a ogni terreno e condizione: Standard, Economy, Sport, Snowfield, Sand, Rock, Mud Floor e Wade into the Water.

La EMC 212 Diesel unisce robustezza e attenzione ai consumi, con un dato dichiarato di 8,8 L/100 km ed emissioni pari a 226 g/km.

Importata e distribuita in Italia da Eurasia Motor Company srl, EMC 212 Diesel sarà disponibile già in questo mese di aprile presso la rete ufficiale italiana con garanzia di 5 anni o 100.000 km e un prezzo di listino a partire da 44.900 euro (Iva e messa in strada incluse, esclusa IPT).

Su questa nuova versione Federico Daffi, CEO di EMC Auto, si è così espresso: “Con la nuova EMC 212 Diesel consolidiamo la nostra presenza nella nicchia dei fuoristrada autentici, offrendo un prodotto solido e all’avanguardia, con un rapporto qualità-prezzo decisamente competitivo rispetto alla concorrenza. È un modello che si distingue per robustezza costruttiva e dotazioni capace di garantire efficienza nelle prestazioni e nei consumi. È pensato per chi cerca libertà di movimento, senza compromessi, tra lavoro, famiglia e passione per l’off-road”.

[ Andrea Colomba ]