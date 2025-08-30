EICMA: fino al 3 settembre i biglietti d’ingresso a soli 15 euro sul sito ufficiale dell’Esposizione internazionale delle due ruote

È ufficialmente iniziata l’ultima settimana di promozione dedicata all’acquisto dei biglietti in early bird per EICMA 2025, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma a Fiera Milano Rho dal 6 al 9 novembre prossimi.

Fino alle ore 12 di mercoledì 3 settembre 2025, gli appassionati avranno infatti l’opportunità esclusiva di acquistare i biglietti online con uno sconto del 25% sul prezzo intero.

Per approfittare della promozione basta visitare il sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it, unico canale di vendita, e seguire la procedura di acquisto che permette di assicurarsi in anticipo l’ingresso alla più grande manifestazione mondiale dedicata all’industria motociclistica al prezzo di 15 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) al posto di 20 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione).

Infine, per migliorare ulteriormente l’esperienza di visita delle centinaia di migliaia di persone attese e alleggerire il traffico veicolare attorno al quartiere espositivo, EICMA mette nuovamente a disposizione oltre 10mila posti auto gratuiti distribuiti in 11 parcheggi di interscambio ATM a Milano, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico. Le visitatrici e i visitatori possono già approfittare di questa opportunità opzionale e limitata alle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, riservando il proprio posto auto gratuito in fase di acquisto del biglietto.

► Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.eicma.it e seguendo i profili social della manifestazione.