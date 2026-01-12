Dacia: Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business

A partire dal 1° gennaio 2026, Sandra Gomez è nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia, con la missione di guidare la strategia Dacia e la performance globale dei prodotti del marchio, dall’ideazione alla produzione in serie.

Katrin Adt, CEO Dacia ha dichiarato: “Sono molto felice di accogliere Sandra Gomez nel ruolo di Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia. La sua competenza sul prodotto, la profonda conoscenza del Gruppo e la sua esperienza nelle trasformazioni strategiche saranno risorse fondamentali per accompagnare lo sviluppo e la performance del marchio”.

La carriera

Laureata all’Institut National Agronomique Paris-Grignon, Sandra Gomez è entrata in Renault Group e nel settore automobilistico all’inizio degli anni 2000. Vanta un percorso ricco e internazionale all’interno del Gruppo, con esperienze che spaziano dal controllo di gestione, al piano prodotto e al project management.

Ha iniziato la sua carriera in funzioni di monitoraggio economico e delle performance, per poi ricoprire diversi ruoli chiave nel Product Planning e nella direzione dei programmi dei modelli in gamma.

Ha inoltre svolto incarichi presso Nissan North America, dove ha contribuito alla strutturazione di nuove attività e allo sviluppo di progetti strategici sul mercato nordamericano.

Nel novembre 2019, Sandra Gomez è nominata Vicepresidente Partnership di Renault Group. In questo ruolo, accompagna l’attuazione del piano strategico Renaulution, attraverso lo sviluppo di una strategia di partnership ambiziosa e la conclusione di accordi importanti, in particolare con Google, Qualcomm e Verkor.

Alla creazione di Ampere il 1° novembre 2023, assume la responsabilità del Piano Prodotto e dei componenti EV & Software, prima di vedere le sue responsabilità ampliate alla Strategia Ampere nell’aprile 2025. In questo ambito, svolge un ruolo centrale nella definizione preliminare dei futuri veicoli elettrici e nella costruzione della traiettoria strategica dell’entità.