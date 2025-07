Da Peugeot una terza opzione, già ordinabile, per il suo E-3008 «integrale»

La versione Electric 325 Dual Motor ha ora un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore, per una potenza totale di 325 cavalli. La batteria NMC agli ioni di litio eroga 73 kWh netti per un’autonomia fino a 490 km

La Casa del Leone ha fatto registrare, nel 2024, la maggior quota di vendite di veicoli elettrici a privati in Europa; la gamma – forte di ben 12 modelli elettrici – viene ora ampliata grazie al nuovo propulsore Electric 325 Dual Motor che dà nome al modello e che quindi combina il motore elettrico a trazione anteriore standard da 213 cavalli con un motore elettrico aggiuntivo da 112 cavalli sull’asse posteriore. Il modello diventa quindi a trazione integrale con un totale di 325 cavalli e una coppia massima di 509 Nm.

Ovviamente questo innesto migliora notevolmente il dinamismo del mezzo che ora copre lo 0/100 km/h in soli 6” e in 3,8” il passaggio da 80 a 120 km/h.

Questa nuova versione si rivolge a due tipi di clienti: quelli che in un SUV cercano alte prestazioni e piacere di guida e quelli che necessitano di una trazione integrale per una maggiore sicurezza di marcia, soprattutto in caso di avverse condizioni atmosferiche.

Corpo vettura

Del Peugeot E-3008 – modello già noto – è giusto ricordare come il suo design da SUV fastback abbia rotto gli schemi esternamente mentre internamente colpisce per il suo Panoramic i-Cockpit®, per le sue finiture premium, e per la spaziosità dell’abitacolo che vanta un bagagliaio che ha una capienza che va da 544 a 1619 litri nella versione 325 Dual Motor.

Modalità di guida

In base alla proprie esigenze le modalità disponibili sono quattro: normale, 4WD, Sport e Eco.

Modalità normale : dà priorità al solo motore anteriore; potenza e coppia massima sono «limitate» a 313 cv e 450 Nm. ma, in caso di necessità (kick-down), motore e trazione posteriore si innestano automaticamente;

: dà priorità al solo motore anteriore; potenza e coppia massima sono «limitate» a 313 cv e 450 Nm. ma, in caso di necessità (kick-down), motore e trazione posteriore si innestano automaticamente; Modalità 4WD: i due motori funzionano in modo continuo; la potenza è distribuita 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore mentre i sistemi ESP e di controllo della trazione adottano specifiche strategie di gestione per migliorare l’aderenza;

i due motori funzionano in modo continuo; la potenza è distribuita 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore mentre i sistemi ESP e di controllo della trazione adottano specifiche strategie di gestione per migliorare l’aderenza; Modalità Sport : i due motori funzionano in modo continuo, con potenza distribuita 60/40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti; sterzo e pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Sport per una maggiore reattività e allo stesso fine sono disponibili la potenza e la coppia massime;

: i due motori funzionano in modo continuo, con potenza distribuita 60/40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per prestazioni dinamiche ed efficienti; sterzo e pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Sport per una maggiore reattività e allo stesso fine sono disponibili la potenza e la coppia massime; Modalità Eco: il motore anteriore ha la priorità mentre la potenza massima è limitata a 213 cv e la coppia massima a 343 Nm. Anche l’aria condizionata e il pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione Eco ma, in caso di kick-down (richiesta di massima accelerazione), il motore e le ruote posteriori si innestano automaticamente ed entrambi i motori erogano tutto il loro potenziale.

Batteria

La batteria NMC agli ioni di litio eroga 73 kWh netti per un’autonomia fino a 490 km (ciclo combinato WLTP in modalità Normale). Come per tutti i veicoli 100% elettrici Peugeot, il tempo di ricarica dal 20% all’80% con i caricatori superveloci è di circa 30 minuti.

Dotazioni e prezzi

La versione E-3008 325 Dual Motor GT 325, già ordinabile, è offerta con un esclusivo allestimento inclusivo di tutte le dotazioni di serie dell’allestimento top GT che comprende – fra l’altro – vernice bicolore con tetto nero, cerchi in lega da 20″, fari Pixel LED, portellone elettrico, rivestimenti in Alcantara, sistema di infotainment connesso Peugeot i-Connect® Advanced, cui si aggiungono il pacchetto 360° Vision & Drive Assist Plus: VisioPark 360° con 4 telecamere HD, Drive Assist Plus 2.0 (guida semi-autonoma), rilevamento del traffico posteriore, specchietti retrovisori elettrici, battitacco illuminati, ricarica wireless per smartphone, allarme.

Sempre compresi nella dotazione sono il Pacchetto tetto panoramico: (tetto apribile panoramico con tendina interna, Clean Cabin con sensori interni di particelle, finestrini laterali anteriori laminati e antirumore) e l’Hi-Fi Focal® Pack con sistema audio premium Focal®: sistema Hi-Fi a 10 altoparlanti (4 tweeter, 4 woofer, 1 canale centrale, 1 subwoofer).

Peugeot E-3008 325 Dual Motor GT costa 55.280 € e beneficia della «PEUGEOT ELECTRIC PROMISE», che garantisce la massima serenità ai clienti grazie a:

8 anni/160.000 km di garanzia su tutto il veicolo grazie al programma «PEUGEOT CARE», la migliore copertura in Europa.

8 anni/160.000 km di garanzia sulla batteria.

Una Wall Box inclusa per la ricarica domestica.

Un pass di ricarica Free2Move che consente l’accesso a quasi un milione di stazioni di ricarica in tutta Europa.

[ Redazione Motori360 ]