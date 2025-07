Da Newtron una nuova tecnologia per ibridizzare i veicoli termici

La tecnologia sviluppata e brevettata dall’azienda siciliana, è già disponibile e il sistema è applicabile a veicoli diesel, benzina o GPL, con cambio manuale o automatico, dalle city-car ai veicoli commerciali

Lo scenario

In un settore – l’automotive europeo – in piena trasformazione in funzione di una maggiore sostenibilità ambientale, il parco circolante italiano ha raggiunto i 40,57 milioni di veicoli (fonte Book UNRAE 2024) facendo nel contempo registrare un suo progressivo invecchiamento tanto che

a fine 2023 l’età media delle auto era di 12,8 anni, con oltre 8,8 milioni di veicoli ante Euro 4;

circa l’83% del parco è costituito da vetture a benzina e diesel, potenzialmente convertibili con soluzioni retrofit;

nei prossimi mesi, nuove limitazioni per i veicoli diesel Euro 5 verranno introdotte in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e l’adozione di tali misure è inevitabilmente destinate ad allargarsi, nel tempo, ad altre regioni.

Un approccio a 360°

La proposta di Newtron aderisce ai principi dell’economia circolare ovvero trasformare ciò che già esiste invece di produrre il nuovo, riducendo così gli impatti ambientali legati alla produzione e alla dismissione dei veicoli, in altre parole dare nuova vita e un futuro all’auto che già si possiede come già fatto sugli oltre 2.000 veicoli regolarmente riqualificati.

La soluzione secondo Newtron

Riferite a questi scenari, le tecnologie Newtron (8 brevetti depositati e più di 45 piattaforme sviluppate e omologate) possono costituire un’alternativa concreta alla rottamazione e all’obbligato acquisto del nuovo o di un usato non diesel minimo Euro5: l’azienda siciliana allinea il mezzo posseduto – dallo scooter al veicolo pesante – alle normative vigenti.

Il nuovo approccio alla mobilità di Newtron si basa su soluzioni di elettrificazione che spaziano dal mild-hybrid al full electric con benefici concreti per l’ambiente e per le tasche dei cittadini.

Il sistema sviluppato da Newtron prevede infatti l’integrazione di un modulo elettrico al motore termico che beneficia dell’innesto in termini di minore sforzo, riduzione dell’usura e conseguente allungamento della vita utile del mezzo.

In particolare, nei percorsi urbani, dove il motore è più sollecitato, la componente elettrica consente di abbattere i consumi e rendere la guida più fluida e piacevole. Il tutto avviene senza modificare le abitudini dell’automobilista e senza interventi strutturali sull’auto, con un’installazione rapida e rispettosa delle garanzie originali.

Presenza sul territorio

Newtron ha sviluppato una rete di installatori certificati e officine indipendenti – i Newtron Point – distribuiti su tutto il territorio nazionale; si tratta di un modello di «industria diffusa» che garantisce, secondo la Casa, un servizio efficiente, capillare, economico e di elevata qualità.

Newtron in pillole

Fondata nel 2015 in Sicilia da Nicola Venuto, la Newtron – acronimo di New Traction Rear On – sviluppa tecnologie modulari e brevettate per l’elettrificazione di auto, veicoli commerciali e industriali, il tutto con l’obbiettivo di contribuire a un più ecologico futuro della mobilità proponendo un modello che coniughi innovazione, tecnologia ed economia circolare.

I principali punti di forza dell’azienda:

Tecnologia proprietaria: soluzioni elettriche e ibride ad alte prestazioni, applicabili su un’ampia gamma di veicoli;

Modello di Industria Diffusa: rete capillare di officine certificate (Newtron Point) su tutto il territorio;

Circolarità: le tecnologie Newtron consentono di trasformare veicoli a combustione interna, oHrendo un’alternativa concreta alla rottamazione e all’acquisto di nuovi mezzi;

Accessibilità: soluzioni scalabili, rapide ed economicamente sostenibili.

[ Giovanni Notaro ]

Modulo ibrido Newtron. Unità a 12V dedicato all’efficientamento energetico del veicolo, con cablaggi certificati e componenti integrati per l’assistenza alla trazione