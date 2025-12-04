Cristiano Fiorio raddoppia: a BOTTEGAFUORISERIE, aggiunge il Marketing di Maserati

Oltre al ruolo di General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, Cristiano Fiorio amplia ora le proprie responsabilità assumendo la guida del Marketing della Casa del Tridente

Cristiano Fiorio, nato a Torino nel 1972, sposato e padre di due figli, è stato recentemente nominato General Manager di «BOTTEGAFUORISERIE», il nuovo cuore creativo dedicato alla personalizzazione, alla ricerca estetica e alle performance, ed iniziativa che unisce l’eccellenza di Alfa Romeo e Maserati.

Da oggi assume anche la guida del Marketing di Maserati. In questo nuovo ruolo riporterà a Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, con effetto immediato.; succede a Giovanni Perosino, che lascia l’azienda per intraprendere nuove opportunità.

Cristiano Fiorio il percorso…

Negli ultimi 12 mesi, Fiorio ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione di Alfa Romeo, contribuendo in modo significativo alla crescita del Brand attraverso il lancio di nuovi modelli, campagne pubblicitarie premiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave come quelle con Luna Rossa e Jasmine Paolini.

Cristiano è entrato in Alfa Romeo nel 2021 come responsabile del progetto Formula 1, con l’obiettivo di massimizzare i risultati e il ritorno sull’investimento di questa operazione strategica di marketing globale. In qualità di responsabile dei progetti strategici del Brand, ha inoltre guidato sin dall’inizio il progetto 33 Stradale, che ha segnato il ritorno del Marchio nel mondo delle vetture custom-built dopo oltre 50 anni.

Dal suo ingresso nel Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2013, Cristiano Fiorio ha progressivamente assunto ruoli strategici di grande rilievo: Responsabile Brand Marketing Communications per l’area EMEA; Responsabile Pubblicità, Digitale, Eventi, Sponsorizzazioni e Fiere per tutti i Brand FCA. Da novembre 2019 ha anche guidato il team che ha lanciato la nuova Fiat 500 BEV.

In precedenza, per la regione EMEA, è stato responsabile dei servizi di comunicazione cross-brand e della promozione dei marchi del Gruppo, con responsabilità su eventi, licensing e merchandising.

Prima dell’esperienza nel Gruppo FCA, Cristiano Fiorio ha lavorato nel settore dei grandi eventi, del turismo e in aziende specializzate in eventi sportivi, sport e comunicazione di marketing. È membro del Consiglio di Amministrazione di Basicnet (Superga, Kappa, Sebago, Kway e altri marchi).

Le dichiarazioni

Santo Ficili, COO di Maserati: “Sono lieto di dare il benvenuto a Cristiano nel team Maserati, continuando a supportare Alfa Romeo alla guida della nuova BOTTEGAFUORISERIE. La sua esperienza e passione saranno risorse fondamentali, mentre continuiamo a rafforzare il posizionamento globale del Tridente, entrando nel 111° anno di una storia unica e preparando la celebrazione dei 100 anni dell’iconico logo del Tridente. Vorrei anche ringraziare sinceramente Giovanni per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi due anni, durante i quali ha contribuito a plasmare l’immagine di Maserati come emblema del lusso e dello stile italiano nel mondo.”

Cristiano Fiorio, nuovo Responsabile Marketing di Maserati: “Con la nomina di oggi sento una grande responsabilità. Per ogni italiano appassionato di auto, Maserati rappresenta un’icona e un pezzo di storia. Il settore automobilistico sta vivendo una trasformazione epocale, tuttavia, nell’ultimo anno, grazie al lavoro di Santo Ficili, il Brand ha ritrovato ordine e stabilità. Ora dobbiamo tornare a crescere e investire, concentrandoci su pochi elementi fondamentali. Prima di tutto su ciò che già abbiamo: un Marchio con 111 anni di storia, un Tridente che l’anno prossimo ne compirà 100 e prodotti straordinari nei nostri showroom. La GT2 Stradale e la MCPURA sono auto uniche, un sogno per gli appassionati delle supersportive; le nuove GranTurismo e GranCabrio, tornate a essere prodotte a Modena, rappresentano l’essenza del nostro saper fare; il Grecale è il SUV con la miglior dinamica di guida del segmento con un grande potenziale da esprimere. Accanto ai modelli, dobbiamo valorizzare BOTTEGAFUORISERIE, che racchiude le Few-Off come MCXtrema, i programmi di personalizzazione, il mondo delle Corse e Maserati Classiche, ponte autentico tra storia e collezionismo. Infine, stiamo lavorando al futuro: un futuro fedele al nostro DNA, ma capace di spingersi oltre. Con rispetto e umiltà, farò tutto il possibile per dare forza a questo Marchio unico”.