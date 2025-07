Continua il successo del Nissan Qashqai

Il primo semestre di Nissan Italia registra il consolidamento delle vendite dei crossover e in particolare di Qashqai, terzo tra i C-SUV e settimo tra gli ibridi più venduti in Italia, mentre sono in arrivo altri nuovi prodotti a rafforzamento della gamma

Nissan Qashqai è arrivato alla sua terza generazione che nel corso del 2024 è stata profondamente rinnovata sia negli esterni ivi comprese le tecnologie di assistenza alla guida e di connettività.

Tale processo è stato premiato con il 3° posto nella graduatoria dei C-SUV più venduti e con il 7° posto fra gli ibridi più venduti in Italia sia nel solo mese di giugno che nell’intero periodo gennaio/giugno.

Nissan Juke si mantiene in scia con volumi di vendita che fanno registrare +11% e +6% rispettivamente a giugno e nei primi 6 mesi 2025, rispetto agli stessi periodi dello scorso anno.

Gli ecoincentivi concertati da Nissan per Ariya – crossover 100% elettrico – hanno fatto crescere nel semestre appena concluso i volumi di vendita del 72% portando la Casa a confermarli con sconti fino a 8.500 euro su tutta la gamma Nissan Ariya fino al 31 luglio.

Novità di prodotto

La Casa nipponica amplia ulteriormente la sua offerta di prodotti elettrificati e si appresta a lanciare sul mercato la sesta generazione di MICRA – presto in Europa anche in versione full electric – e la terza generazione di LEAF, completamente rinnovata nello stile e nei contenuti di prodotto, attesa al debutto in concessionaria nel 2026.

La nuova MICRA, con linee da SUV compatto e interni spaziosi, è disponibile con batteria da 40 o 52 kWh e autonomia fino a 408 km mentre la nuova LEAF, caratterizzata da un design da crossover e un Cx dello 0,25, è disponibile con batteria da 52 o 75 kWh, per un’autonomia fino a 604 km.

Entrambe le vetture, adatte sia per la città che per i lunghi viaggi, vantano una ricca dotazione di tecnologie innovative di assistenza alla guida, sicurezza e connettività.

Nissan More

Questa garanzia gratuita, che come è noto si attiva e si rinnova con il tagliando eseguito presso la rete Nissan, è da oggi ancora più vantaggiosa, grazie al maggior numero di componenti coperti dal programma.

Nissan More si estende ora fino al decimo anno di vita della vettura o 200.000 km di percorrenza e offre una copertura assicurativa (il programma è soggetto a esclusioni) di un anno – oppure per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione – sui componenti più importanti e costosi del veicolo. Da ottobre 2024 – anno di lancio del prodotto – a oggi, sono già oltre 14.000 i clienti Nissan che hanno scelto Nissan More e le novità introdotte si applicano a tutti i contratti già attivati offrendo quindi una ragione a quanti pensassero di aderire all’iniziativa.

Stagione calda, prezzi freddi

In termini di promozioni commerciali, Nissan intende raffreddare questa estate torrida lanciando Cool Summer il programma che applica tasso zero su tutta la gamma fino al 31 luglio.

Tutti i crossover Nissan sono quindi ancora più vantaggiosi, in particolare:

Qashqai è proposto con rate a partire da 91 euro/mese per le versioni Mild Hybrid e 144 euro/mese per le versioni e-POWER

è proposto con rate a partire da 91 euro/mese per le versioni Mild Hybrid e 144 euro/mese per le versioni e-POWER Juke è offerto con rate partono da 129 euro/mese per le versioni benzina e 150 euro/mese per le versioni ibride.

[ Redazione Motori360 ]