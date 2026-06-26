Consegnato il trofeo Autobest Conquest «Best Users’ Car Of Europe 2026» al nuovo SUV Citroën C3 Aircross

Citroën ha ricevuto ufficialmente il trofeo AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» per il nuovo SUV C3 Aircross durante una cerimonia dedicata svoltasi ieri a Parigi. Il premio è stato consegnato a Xavier Chardon, CEO di Citroën, da Dan Vardie, Chairman e Founder di AUTOBEST. Questo riconoscimento è particolarmente significativo poiché, per la prima volta, il pubblico, in tutta Europa, ha avuto un ruolo decisivo nell’esito finale, avendo con il voto pari peso alla valutazione degli esperti, evidenziando l’impegno della Casa del double chevron nel porre i clienti al centro della propria strategia.

Ricordiamo che la proclamazione di vincitrice della categoria AUTOBEST «Best Users’ Car» del nuovo SUV C3 Aircross è avvenuta lo scorso marzo, un riconoscimento che premia il veicolo più user‑friendly sul mercato.

Xavier Chardon, CEO di Citroën: “Citroën è particolarmente orgogliosa di ricevere oggi il premio «Best Users’ Car of Europe 2026» per Nuovo SUV C3 Aircross. Questo riconoscimento è per noi molto importante perché riflette direttamente la voce dei nostri clienti. Dimostra che siamo riusciti a progettare un veicolo semplice, confortevole e intuitivo, pensato soprattutto per rendere la vita quotidiana più facile. È proprio questa l’ambizione di Citroën: offrire auto in linea con le aspettative dei nostri clienti e fedeli alla nostra promessa. Questo riconoscimento conferma il forte appeal di Nuovo SUV C3 Aircross, che rappresenta la reinterpretazione audace di Citroën del SUV compatto. Basata sulla piattaforma Smart Car, si distingue per il design deciso, l’abitabilità ai vertici della categoria e un’offerta unica nel segmento, che include tra l’altro una configurazione a 7 posti. Fedele al DNA Citroën, il comfort è al centro dell’esperienza, con sedili Advanced Comfort® e sospensioni dedicate, oltre a un abitacolo intuitivo C‑Zen‑Lounge® “.

Dan Vardie, Chairman e Founder di AUTOBEST: “È con grande piacere che consegno il premio ‘AUTOBEST Best User‑Friendly Car of Europe 2026’ a Xavier Chardon, CEO di Citroën. È la prima volta nella storia che i cittadini europei hanno votato con lo stesso peso della giuria AUTOBEST, rappresentando 32 nazioni del nostro continente. Con Nuovo SUV C3 Aircross, inauguriamo un riconoscimento innovativo dedicato agli utenti dell’auto. Riflette ciò che tutti noi apprezziamo davvero. Alla fine, ciò che conta di più all’interno della nostra auto è vivere un viaggio piacevole. Ed è esattamente ciò che Citroën promette e offre!”.