con un design più che muscolare, Audi RS 5 è la prima ibrida plug-in «high performance» della storia Audi Sport

Propulsore V6 2.9 TFSI biturbo abbinato al motore elettrico; 639 cavali e 825 Nm di coppia; trazione integrale elettromeccanica e ricarica in movimento; 285 km/h e il passaggio da 0-100 km/h in 3,6”

Nuova Audi RS 5 – berlina a sx e Avant a dx – naturale ma profonda evoluzione della RS 4, fonde il tipico DNA «RS» con un’anima da granturismo ed è la prima PHEV high performance della storia Audi Sport.

Esterni

Il DNA Audi Sport di nuova Audi RS 5 viene immediatamente evidenziato dalle carreggiate più ampie di 93 mm all’avantreno e 84 mm al retrotreno rispetto a quelle dell’Audi RS 4 mentre protagonista del muso è l’aggressiva calandra single frame a nido d’ape affiancata dai proiettori Matrix LED.

Il retrotreno è caratterizzato dall’estrattore tipo racing dotato di marcate nervature verticali e dai terminali centrali a doppia uscita dell’impianto di scarico RS; la fiancata ospita in corrispondenza dei passaruota i marcati blister quattro che, richiamando la trazione integrale dei quattro anelli, s’ispirano alla leggendaria Audi Ur-quattro.

Il corpo vettura, caratterizzato di serie dal pacchetto nero, può essere reso ancora più sportivo con il pack carbonio (optional) che include splitter, inserti alle minigonne e sezione superiore dell’estrattore in compositi mentre i cerchi forgiati da 21” a doppie razze si possono avere rifiniti in nero metallizzato, grigio neodimio opaco o bicolore con finitura diamantata e nero metallizzato.

Nuova Audi RS 5 viene proposta nelle configurazioni di carrozzeria berlina e Avant e nelle versioni standard o top di gamma «Performance», quest’ultima caratterizzata da paraurti specifici, scarico sportivo RS, interni in pelle, velocità massima di 285 km/h, cerchi in lega da 21 pollici e gruppi ottici posteriori OLED.

Interni

L’abitacolo, come nell’Audi A5, vede protagonista l’Audi Digital Stage formato:

dall’Audi virtual cockpit da 11,9” con cui è possibile visualizzare i giri motore, la spia di cambio marcia, le forze G, le temperature e pressioni dei singoli pneumatici, i tempi sul giro nonché informazioni dettagliate su trasmissione, potenza e accelerazione.

dal display da 14,5” del sistema MMI cui si aggiunge lo schermo fronte passeggero.

Meccatronica

Il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 cavalli a ciclo Miller (+60 cavalli rispetto al propulsore di Audi RS 4 Avant) è abbinato a un motore a elettroni da 177 cavalli e 460 Nm integrato nel cambio tiptronic a 8 rapporti del tipo mediante convertitore di coppia, per una potenza massima complessiva di 639 cavalli e una coppia di 825 Nm valori che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6”; da sottolineare il fatto che il cambio ha una spaziatura ravvicinata, è più leggero del precedente ed è dotato di uno specifico radiatore di raffreddamento.

La trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante ora si avvale del sistema elettromeccanico Dynamic Torque Control che consente una rapidissima ripartizione della coppia tra le ruote posteriori a vantaggio dell’agilità, della precisione in inserimento di curva, della stabilità e della gestione del sovrasterzo.

Propulsore e impianto elettrico a 400 Volt sono alimentati da una batteria da 25,9 kWh nominali (22 kWh netti) posta sotto il bagagliaio in grado di ricaricarsi in AC al 100% in 2,5 ore alla colonnina.

Trasmissione

Novità assoluta per la gamma Audi Sport è l’evoluzione del classico differenziale centrale autobloccante, caratterizzato da un inedito precarico che lo rende sempre e come minimo parzialmente bloccato a vantaggio della rapidità di trasferimento della spinta e, soprattutto, della linearità delle reazioni nelle fasi di rilascio del gas, ad esempio in inserimento di curva.

Questa soluzione favorisce il contenimento del sottosterzo e il feeling con l’avantreno, specie quando non si può gestire la vettura ricorrendo all’acceleratore. Analogamente al precedente modello, in funzione delle condizioni di guida è possibile trasferire sino a un massimo del 70% della coppia all’avantreno e sino all’85% al retrotreno.

La logica di gestione predittiva della trazione introdotta dal precarico del differenziale centrale autobloccante si completa con il Dynamic Torque Control (torque vectoring elettromeccanico) che, in corrispondenza dell’assale posteriore, «lavora» in modo bidirezionale, ovvero in entrambe le direzioni di rotazione, sia «accelerando» sia «rallentando» la singola ruota, ed è attivo indipendentemente dalle fasi di guida, vale a dire tanto in accelerazione quanto in rilascio e in frenata. Ne conseguono una drastica riduzione del sottosterzo, una ancor più precisa gestione sia del sovrasterzo e sia negli inserimenti più violenti con toccata ai freni (tecnica non proprio da tutti…).

Scocca e sospensioni

La scocca – più rigida del 10% rispetto alla precedente per una maggiore resistenza torsionale – monta assali specifici multilink a 5 bracci e ammortizzatori a doppia valvola.

L’avantreno è dotato di una barra antirollio maggiorata, cuscinetti più rigidi e bracci di controllo dalla sezione superiore volti a favorire la massima precisione in inserimento di curva.

Ancor più radicali le modifiche al retrotreno: l’assale posteriore, sviluppato appositamente per Audi RS 5, vanta caratteristiche elastocinematiche specifiche che mirano a garantire una transizione quanto più progressiva possibile tra aderenza e sovrasterzo.

Le nuove sospensioni sportive RS con ammortizzatori a doppia valvola consentono una gestione indipendente delle fasi di compressione ed estensione. Queste caratteristiche esaltano la vocazione GT della vettura, in grado di passare rapidamente dal massimo contenimento di rollio e beccheggio a un elevato livello di comfort mediante il sistema di gestione dei programmi della dinamica di marcia di Audi drive select. Allo sterzo, alleggerito e sensibilmente più diretto rispetto ad Audi A5 e Audi S5 TFSI, si accompagna l’impianto frenante RS del tipo brake-by-wire, in grado di abbinare efficienza e performance:

la frenata elettroidraulica, che vede il motore elettrico agire quale alternatore, gestisce le decelerazioni lievi (le più frequenti nella marcia quotidiana) mentre le frenate di media intensità sono gestite congiuntamente dall’unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall’impianto idraulico.

i dischi freno si possono avere sia in acciaio oppure carboceramici da 440 mm diametro all’avantreno e 410 mm al retrotreno. Optando per i freni carboceramici, i pesi a vuoto si riducono di 30 kg: 2.355 Kg per la berlina e 2.370 Kg per l’Avant.

Funzione boost, nuovi programmi di guida RS e gestione termica intelligente

Grazie all’inedita funzione boost, attivabile in abbinamento a qualsiasi programma di marcia, è possibile disporre della massima potenza: premendo un tasto al volante si attiva la mappatura più performante di batteria ed elettronica di potenza, così da garantire la massima erogazione d’energia. La durata del boost, 10”, viene riportata dalla strumentazione sotto forma di conto alla rovescia. Il tutto sottolineato dall’apertura delle valvole allo scarico per un sound ancora più emozionante.

Le classiche modalità di marcia comfort, balanced e dynamic sono integrate dagli inediti programmi «RS»:

la guida in elettrico puro (EV) è compatibile con i setup comfort e balanced;

se si opta per il setting dynamic la vettura abbina un assetto hard a una ripartizione della spinta volta a privilegiare il retrotreno;

il passaggio al nuovo programma RS torque rear vede il sistema torque vectoring elettromeccanico trasferire quanta più coppia possibile alla ruota posteriore esterna alla curva;

vede il sistema torque vectoring elettromeccanico trasferire quanta più coppia possibile alla ruota posteriore esterna alla curva; la modalità RS Sport, infine, mira a massimizzare prestazioni e trazione.

Opzione RS individual

Con l’approccio tailor made i Clienti possono «personalizzare» come mai prima d’ora la vettura configurando la taratura di sterzo e sospensioni, l’erogazione dei due motori termico e elettrico, il sound allo scarico, l’ESC e il torque vectoring elettromeccanico.

Attivando le nuove modalità di guida RS sport e RS torque rear, infine, il sistema adattivo di gestione termica della batteria raffredda l’accumulatore sino a raggiungere la temperatura ottimale di 20 °C così da garantire un’erogazione costante, priva di flessioni.

Gestione intelligente della trazione e ricarica in movimento con la funzione Battery Charge

Audi RS 5 può muoversi in modalità sia full electric (EV) sia ibrida. Quest’ultima favorisce l’interazione tra il propulsore termico e il motore a elettroni. In modalità EV il conducente può optare per il veleggio oppure, mediante i paddle al volante, scegliere fra due livelli di recupero manuale.

Analogamente ad Audi A5 e-hybrid, è possibile optare per il risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio – funzione Battery Hold – impostando il livello di carica (SoC) limite. Se quest’ultimo è inferiore alla disponibilità energetica del momento, la batteria viene sfruttata, e quindi scaricata, sino al target prefissato. Diversamente, se lo stato di carica impostato è superiore all’energia disponibile, la vettura viene mossa dal solo motore a combustione – funzione Battery Charge – che contribuisce alla ricarica dell’accumulatore ad alta tensione sino al raggiungimento della soglia dell’80%.

Quando la modalità di marcia dynamic è attiva, la batteria non viene mai scaricata al di sotto del 20%, così da garantire la funzione boost mentre se si opta per i programmi RS sport e RS torque rear, le prestazioni hanno la precedenza e onde garantire il pieno supporto elettrico, ad esempio per il torque vectoring elettromeccanico, Audi RS 5 mantiene lo stato di carica costantemente al 90%.

Le dichiarazioni

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG: “Audi RS 5, apice della gamma Audi A5, è la prima RS plug-in della storia e porta al debutto soluzioni tecniche raffinate come la trazione quattro con Dynamic Torque Control: la prima declinazione stradale di un sistema torque vectoring elettromeccanico. La tecnologia ibrida ricaricabile sposa l’autentico DNA RS. Audi RS 5 abbina un’anima da sportiva pura con una spiccata vocazione granturistica”.

Rolf Michl, Amministratore Delegato di Audi Sport: “Audi RS 5 e il suo innovativo concept di trazione segnano l’inizio di una nuova era per i modelli RS. Un’era contrassegnata da una dinamica di marcia ancora più coinvolgente. Una nuova interpretazione dello spirito RS”.

Commercializzazione

L’Audi RS 5 prodotta in Germania, a Neckarsulm, arriverà nelle Concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026.

Prezzi

Audi RS 5: da 111.100 euro (in fase di definizione)

Versione performance: da 119.600 euro (in fase di definizione)

Audi RS 5 Avant: da 113.500 euro (in fase di definizione).

Top di gamma performance: da 122.000 euro (in fase di definizione).

Consumi ed emissioni dei modelli citati

Audi RS 5 Avant: 3,9/4,5 l/100 km – 88/102 g/km di CO 2

Audi RS 5: 3,8/4,3 l/100 km – 86/98 g/km di CO 2

Dati relativi ai consumi e alle emissioni riferiti al mercato tedesco, rilevati nel ciclo combinato secondo lo standard WLTP ed espressi sotto forma di range soggetti a differenze in funzione degli equipaggiamenti.

[ Tony Colomba ]