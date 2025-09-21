Compravendite di auto usate online? Debutta Secarepay

Secarepay, marketplace online dedicato al mondo delle auto usate, fa il suo ingresso ufficiale sul mercato posizionandosi come prima e unica piattaforma del settore a offrire a rivenditori e privati un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni, a tutela di venditori e acquirenti, che permette di concludere la compravendita direttamente online.

Andrea Capelli, imprenditore bresciano, che vanta una lunga esperienza nel comparto della compravendita di automobilispiega spiega le radici di Secarepay: “La consuetudine a un certo modello di marketplace, prevalente nel mercato e purtroppo consolidato, sembrava scoraggiare qualsiasi ipotesi di cambiamento. Con il lancio di Secarepay, invece, inauguriamo una nuova era per il settore, fornendo risposte affidabili alla crescente esigenza degli utenti in termini di sicurezza e trasparenza. Peraltro, grazie a un approccio etico nella determinazione delle tariffe, con costi di servizio enormemente ridotti: questi, finora, sono stati inspiegabilmente in costante aumento, a fronte di nessuna innovazione, con ricadute negative dirette soprattutto per chi pubblica svariati annunci di vendita e indirette per gli acquirenti dovute alle ricadute sul prezzo finale”.

La sicurezza delle trattative

Sul fronte della sicurezza, le stime più recenti di Arco Consumatori indicano che le truffe rappresentano il 5% delle problematiche legate alla compravendita di auto usate, colpendo sia acquirenti sia venditori. Tra le modalità più comuni – solo per citarne alcune – figurano l’uso di assegni falsi o scoperti e la revoca del bonifico subito dopo la conclusione del passaggio di proprietà. A tale scenario, Secarepay contrappone un innovativo modello fondato su 3 pilastri fondamentali:

Certificazione degli utenti: in fase di registrazione, venditori e acquirenti devono fornire – attraverso una procedura estremamente semplice – informazioni personali e un documento di identità, oltre che l’indicazione di un conto corrente bancario in corso di validità e ulteriore documentazione legale in caso di persone giuridiche

in fase di registrazione, venditori e acquirenti devono fornire – attraverso una procedura estremamente semplice – informazioni personali e un documento di identità, oltre che l’indicazione di un conto corrente bancario in corso di validità e ulteriore documentazione legale in caso di persone giuridiche Pagamenti sicuri: è un vero unicum nel settore delle auto. Grazie alla partnership con Stripe , leader internazionale nelle tecnologie per la gestione di pagamenti, l’acquirente può versare il denaro sul conto di deposito a garanzia Secarepay: la somma viene così trasferita al venditore solo al perfezionamento del passaggio di proprietà

è un vero unicum nel settore delle auto. Grazie alla partnership con , leader internazionale nelle tecnologie per la gestione di pagamenti, l’acquirente può versare il denaro sul conto di deposito a garanzia Secarepay: la somma viene così trasferita al venditore solo al perfezionamento del passaggio di proprietà Garanzie: grazie alla partnership con Opteven, compagnia assicurativa internazionale specializzata nel mondo dell’auto, il rivenditore può scegliere di garantire l’auto attivando le opzioni su misura delle proprie esigenze, fornendo maggiori certezze agli acquirenti e valorizzando così anche l’annuncio stesso. Un’opportunità estesa per la prima volta anche ai privati, che ricorrendo alle garanzie Opteven possono a loro volta aumentare l’attrattività sul mercato del proprio usato.

Spiega Capelli: “Per gli utenti l’esperienza d’acquisto è davvero intuitiva, fluida e pienamente soddisfacente. Al contempo, i venditori beneficiano di costi d’accesso al servizio davvero contenuti, con vantaggi che, ovviamente, si moltiplicano per i rivenditori visto che devono pubblicare decine o centinaia di annunci in un anno. Secarepay riesce a garantire tutto questo perché il punto di partenza è un mercato con eccessivi margini di profitto ad appannaggio di pochi. Lo dico anche in base alla mia personale storia di rivenditore e utente di e-marketplace ed ecco perché chi entrerà nella community Secarepay sarà soddisfatto di farne parte”.