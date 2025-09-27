Come poter votare per il sondaggio UIGA “Il Motore del Futuro” 2025-26

Al Salone Auto Torino, oltre 50 marchi per rilanciare l’automotive italiano e l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive a dare il via al sondaggio de “Il Motore del Futuro” 2025-26

Torino si conferma capitale italiana dell’automotive. L’edizione 2025 di Salone Auto Torino, che si conclude domani, domenica 28 settembre, ha portato nel cuore della città l’industria automobilistica internazionale, trasformando viali e piazze storiche in una vetrina a cielo aperto che unisce tradizione e innovazione.

Con oltre 50 brand presenti – da Ferrari a Tesla, dai colossi tedeschi come BMW e Mercedes ai nuovi protagonisti cinesi BYD e Geely – l’evento non è stato solo una rassegna di novità, ma un fondamentale punto di incontro tra case automobilistiche, istituzioni, media e pubblico di appassionati e potenziali acquirenti. Grande successo anche per i test drive in Piazza Castello, che hanno permesso di provare dal vivo le ultime generazioni di veicoli, dalle ibride alle elettriche.

Andrea Levy, Presidente di Salone Auto Torino, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è essere il punto di riferimento nazionale per il settore, facendo conoscere il meglio del mercato e offrendo al pubblico l’opportunità di vivere direttamente l’evoluzione tecnologica in corso”.

In questo scenario di transizione, l’UIGA – Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive – ha scelto proprio il Salone Auto Torino per lanciare la nuova fase del sondaggio pluriennale “Il Motore del Futuro”, 2025-26 sviluppato insieme a partner tecnici come Bosch, Point S, Drivalia e ASI.

L’indagine si distingue per il metodo rigoroso: un campione ampio e diversificato, sistema di punteggio ponderato e un costante aggiornamento dei dati raccolti in eventi e manifestazioni di settore.

Nella scorsa edizione 2024-2025 con un campione di 4.352 votanti (tra giornalisti, opinion leader, pubblico, analisti e appassionati), è emersa una fotografia chiara delle preferenze degli italiani:

Tipologia Motore Punteggio Benzina/Gasolio 16,9 Ibrido 15,8 Ibrido ricaricabile 13,2 GPL/Metano 12,7 Idrogeno 11,4 e-Power/R-EV 10,5 Elettrico 9,9 Trifuel GPL 9,7

I dati confermano il peso della tradizione e delle soluzioni intermedie: il motore termico mantiene il primato, mentre le motorizzazioni ibride risultano la scelta più pragmatica per il futuro immediato. Sorprende il risultato dell’elettrico puro, fermo al penultimo posto: segno che il pubblico, pur riconoscendone il potenziale, percepisce ancora ostacoli pratici legati a costi, autonomia e infrastrutture.

Come partecipare



Il sondaggio resta aperto a tutti: basta inquadrare il QR code presente agli eventi automotive patrocinati da UIGA o collegarsi a www.ilmotoredelfuturo.it. I risultati aggiornati costituiranno un barometro prezioso per un’industria che sta affrontando una delle sue fasi più turbolente e stimolanti.

Il sondaggio assegna un punteggio alle prime sei posizioni scelte e assegna un valore decrescente alle preferenze consentendo di definire una classifica chiara basata sul consenso dei votanti.

I punteggi attribuiti sono i seguenti:

1° posto: 6 punti

2° posto: 5 punti

3° posto: 4 punti

4° posto: 3 punti

5° posto: 2 punti

6° posto: 1 punto

Le tipologie di motore che non rientrano nelle prime sei posizioni non ricevono punti.