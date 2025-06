Comau al Battery Show Europe 2025 di Stoccarda (3-5 giugno)

Presentate soluzioni per l’attivazione elettrica delle celle e per l’e-mobility

Nell’ambito dell’importante manifestazione tedesca, Comau presenta le sue più recenti innovazioni nel campo dell’attivazione elettrica e della produzione delle celle per batterie e illustra come stia guidando lo sviluppo di tecnologie scalabili di nuova generazione, pensate per rispondere in modo flessibile alle crescenti esigenze dei settori della produzione di batterie, dell’e-Mobility e della transizione energetica.

La filosofia operativa di Comau per l’elettrificazione e la produzione di batterie si basa su un approccio strategico fondato sulla flessibilità, elemento chiave per l’innovazione. Di ciò tenendo conto, e avendo inoltre riguardo per l’accelerazione degli obiettivi globali di elettrificazione, i sistemi Comau sono progettati per essere modulari, scalabili ed evolutivi, capaci di adattarsi dinamicamente ai mutamenti del mercato.

Nel corso di questo tecnologico show, Comau presenta in anteprima Lab Fixtures for Formation and Testing, un sistema modulare e altamente adattabile per l’attivazione elettrica delle celle in piccoli lotti e in ambito laboratoriale, una soluzione che consente di velocizzare la validazione dei prodotti, ridurre il time-to-market e migliorare i livelli di sicurezza ed efficienza operativa.

Tale sistema, sviluppato in origine per l’Istituto Nazionale di Chimica sloveno, è caratterizzato da grande flessibilità, semplicità d’uso e capacità di operare in sicurezza su celle di diversi formati e dimensioni, anche in presenza di temperature operative variabili.

Nel corso della manifestazione, sarà inoltre possibile conoscere le caratteristiche di Racer-5 SENSITIVE ENVIRONMENTS, un robot articolato compatto ad alta velocità progettato specificamente per operare in ambienti cleanroom e dry room. Ideale per applicazioni sensibili come l’attivazione elettrica delle celle e l’elettronica di precisione, questo Racer-5 SE garantisce efficienza nei processi in ambienti a contaminazione controllata e movimentazioni accurate.

Con l’occasione Comau:

evidenzia come la collaborazione instaurata con Reinova abbia l’obbiettivo di accelerare l’innovazione nei sistemi end-of-line, nella connettività dei dati e nella validazione di componenti powertrain avanzati, ridefinendo gli standard tecnologici della mobilità del futuro e questo grazie all’unione tra l’approccio Connective Engineering di Reinova e l’esperienza di Comau nell’automazione e nell’integrazione di sistemi;

presenta i vantaggi del rivestimento laser bi-strato, sviluppato congiuntamente da Comau e Prima Additive by Sodick. Questa soluzione completamente automatizzata e ad alta velocità per il rivestimento dei dischi freno impiega sistemi laser avanzati, bracci robotici, processi di manifattura additiva e una gestione sicura delle polveri, aumentando la resistenza all'usura e riducendo le emissioni inquinanti fino all'80%.

A tale riguardo Stefania Ferrero, Chief Marketing Officer di Comau ha dichiarato che “Comau è da tempo protagonista dell’elettrificazione, con tecnologie all’avanguardia lungo l’intero ciclo di vita della batteria, a supporto della transizione energetica. L’approccio integrato che proponiamo consente ai nostri clienti di affrontare con successo sia le sfide produttive attuali sia quelle future. Per questo continuiamo a investire in soluzioni che accelerino e ottimizzino l’intera catena del valore della produzione di batterie”.

[ Andrea Colomba ]