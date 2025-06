Citroën C3: in costante crescita sul mercato italiano

A maggio è stata l’auto a benzina più venduta in assoluto, nonché l’elettrica più venduta del segmento; bene anche il resto della gamma del double chevron

Secondo l’elaborazione Dataforce, Citroën C3 è stata a maggio l’assoluta protagonista del mercato italiano: il modello a benzina più venduto del mese e, nella sua versione 100% elettrica, anche il più venduto del comparto BEV tanto che nei primi cinque mesi dell’anno, Citroën ha occupato il secondo posto assoluta per la proposta elettrica raggiungendo l’8,1% nel comparto delle vetture 100% elettriche.

La market share registrata in tale periodo è stata del 4,1%, in crescita dello 0,2% nel canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024.

Una doppia leadership che testimonia:

la polivalenza di un modello in grado di rispondere adeguatamente alle più diverse esigenze del suo variegato pubblico;

la capacità della Casa del double chevron di fondere in un unico prodotto da una parte stile, comfort e compattezza e dall’altra caratteristiche tecniche che spaziano dal termico all’elettrico più accessibile;

la coerenza con cui Citroën sviluppa il proprio impegno per una mobilità alla portata dei più, dove accessibilità più che rinuncia, significa innovazione, concretezza e vicinanza alle persone.

Una gamma in costante evoluzione

Recentissimo è l’inserimento in listino della nuova AMI, che dallo scorso maggio è finalmente ordinabile anche nella nuova versione Buggy che non mancherà di attirare l’interesse in particolare dei giovani mentre famiglie e operatori del settore della micromobilità, continueranno a guardare alla versione base.

Il nuovo SUV C3 Aircross continua il suo positivo trend di mercato, grazie alla configurazione fino a 7 posti in soli 4,39 metri, alle motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche e a un progetto ideato per rispondere alle esigenze di famiglie e giovani dinamici.

Lanciato inoltre lo scorso aprile sul nostro mercato il nuovo SUV C5 Aircross, evoluzione del modello di segmento C, rinnovato nel design, nella gamma motori e nei contenuti tecnologici e di comfort e ora anche in versione 100% elettrica.

Questi più recenti aggiornamenti rendono questo SUV ancora più aderente alle esigenze di chi cerca comfort e versatilità nonché piacere ed efficienza su strada.

[ Andrea Colomba ]