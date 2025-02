Citroën C3 Aircross: il nuovo B-SUV del marchio francese

Misure contenute, design studiato e grande comodità fra i punti di forza

Da qualche anno a questa parte il mercato dell’automobile ha fatto registrare una notevole crescita del segmento B-SUV, in particolare di SUV compatti quali Audi Q2, Fiat 500x, Ford Puma, Alfa Romeo Junior e tante altre.

Di recente questo segmento ha visto il debutto di Citroën, con la nuova C3 Aircross.

Discendente diretta della nuova C3 di quarta generazione, l’Aircross lancia una vera e propria sfida alle altre concorrenti del segmento. Dimensioni contenute, accuratezza del design e comodità senza limiti sono i punti cardine su cui si basa l’ideologia della nuova C3 Aircross; a questi si aggiungono emissioni ridotte e l’offerta di tre motorizzazioni: benzina, hybrid o full electric.

Più in dettaglio: la lunghezza di appena 4,39 metri, e il passo di 2,67 metri confermano da una parte l’agilità e la manovrabilità di questa C3 Aircross e dall’altra grande spazio a bordo tanto da presentare come optional aggiuntivo ai classici 5 posti un’ulteriore terza fila omologata per 2 posti cui si aggiunge l’ampia volumetria del bagagliaio (da 330 a 460 litri).

E proprio a questo proposito Thierry Blanchard, responsabile del progetto di C3 Aircross ha dichiarato: “La nuova Citroën C3 Aircross è stata progettata per essere compatibile con 7 persone a bordo. E quando si progetta una silhouette spaziosa abbastanza per sette persone, inevitabilmente si porta la versione a 5 posti al top della categoria in termini di spazio nella fila 2 e volume del bagagliaio”.

Dimensioni contenute ma spazio da vendere

Il dato sorprendente è che nella versione a 7 posti, C3 Aircross offre la stessa lunghezza ginocchio a ginocchio presente nella seconda fila di una qualunque C3, una larghezza del gomito superiore di 25 mm rispetto alla media della categoria e un ampio spazio per la zona testa adatto anche ai passeggeri più alti.

Inoltre l’ultima fila è equipaggiata esattamente come le altre due: poggiatesta, braccioli, porta bicchieri, presa USB per la ricarica dei dispositivi, ampio pozzetto per i piedi e aria condizionata.

Insomma, grandissimo comfort ad un prezzo più che accessibile.

Corpo vettura

La Carrozzeria, chiaramente derivata dalla C3 di quarta generazione, è caratterizzata da misure contenute e un design robusto e assertivo, con uno stile che aggiunge muscoli e forza.

Di profilo, l’identità SUV si traduce in un grande equilibrio delle masse: il tetto dritto, e il lungo finestrino posteriore che, privo di deflettore, fornisce molta luce a bordo, uniti a un’altezza di 1,66 m e oltre 200 mm di altezza da terra offrono ampio spazio a bordo anche per i passeggeri più alti, facilità di accesso, insieme a una posizione di guida più alta e sicura.

C3 Aircross è stata progettata per fornire il miglior compromesso tra comfort e piacere, che ci siano una o sette persone a bordo. Per ottenere questo risultato, le sospensioni esclusive Advanced Comfort® fresche del nuovo brevetto di Citroën sono di serie su tutte le versioni e garantiscono una sensazione di comfort unica per i passeggeri del veicolo, qualunque siano le condizioni del manto stradale.

Motorizzazioni

Altro concetto chiave del progetto C3 Aircross consiste certamente nella differenziazione delle motorizzazioni che, oltre ad essere efficienti ed ecologiche, coprono la fetta di mercato cui la C3 è dedicata: dal «fidelizzato» benzina al più «innovatore» full electric, passando per l’ibrido, ottimo compromesso che probabilmente riceverà la maggiore attenzione della potenziale utenza.

L’ibrido

L’ibrido a 48V utilizza il motore 1.2 PureTech di nuova generazione sviluppato specificamente per questo tipo di applicazione, composto per il 40% da componenti completamente nuovi. Con una cilindrata di 1.199 cm3, questo motore a 3 cilindri sviluppa 100 kW/136 CV. In più questo 1.2 è dotato di un turbocompressore a geometria variabile e una catena di distribuzione che contribuisce alla sua robustezza.

Il motore a ciclo Miller è combinato con una trasmissione automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT, che incorpora un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato dalla già citata batteria al litio da 48V situata sotto il pavimento.

Endotermico a Benzina

La Casa del double chevron offre per la C3 Aircross anche la motorizzazione a ciclo Otto adottando un PureTech Turbo 100 MT6 tre cilindri turbo da 75 kW/100 cvi accoppiato a una trasmissione manuale a 6 marce che rispetta pienamente gli standard di «emissioni» Euro7.

Nelle intenzioni della Casa, questa versione sarà disponibile ad un prezzo decisamente competitivo.

100% elettrica

Progettata in base alle abitudini di guida dei clienti di questo segmento, questa versione è dotata di un motore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh. Questa tecnologia rappresenta un eccellente compromesso tra le prestazioni richieste ( autonomia di oltre 300 km – omologazione in corso) e un prezzo altamente accessibile; è inoltre previsto l’arrivo di un’ulteriore motorizzazione full electric con un’autonomia superiore ai 400 km (e dunque decisamente più adatta ai lunghi viaggi).

Il motore e la trasmissione completamente automatica offrono un’accelerazione lineare con una coppia immediatamente disponibile e una velocità massima di 145 km/h.

La ricarica AC standard dal 20% all’80% della batteria richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza, mentre impiega circa 2 ore e 50 minuti utilizzando 11 kW di potenza.

È disponibile sottoforma di optional anche la ricarica rapida con caricabatterie DC da 100 kW, che richiede solo 26 minuti per passare dal 20% all’80% di carica.

Allestimenti

Tre gli allestimenti previsti: si parte con il meno dispendioso «YOU» che comunque porta con sé un ottimo pacchetto di optional di base e un prezzo di partenza previsto di 18.790 Euro (ma disponibile anche da 99 Euro al mese* con una particolare formula di finanziamento sotto riportata) fino ad arrivare al più dispendioso e completo «MAX», così chiamato per far trasparire con chiarezza il concetto di full optional; in mezzo l’allestimento «PLUS». Disponibili 6 colori forti, Pearl Black, Mercury Grey, Rosso Elixir, Blue Monte Carlo, Polar White e Montana Green, abbinati ai 2 colori del tetto disponibili, bianco e nero.

Insomma, con C3 Aircross ce n’è per tutti, ma sarà solo la strada a parlare.

[ Cristiano Fortini ]

Citroën è main partner del «Fuori Sanremo» di Radio Italia: con l’anteprima nazionale della nuova C3 Aircross

