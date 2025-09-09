Charles Fuster assume il ruolo di Brand Director del marchio Genesis Italia

Genesis Italia – dopo l’annuncio avvenuto in occasione della 24 Ore di Le Mans, lo scorso giugno, dell’ingresso in Italia e dell’organizzazione di un team ad hoc – ha annunciato l’arrivo di Charles Fuster nel ruolo di Brand Director. Questo passo segna un momento cruciale per l’ingresso di Genesis in Italia, il cui debutto è previsto per inizio 2026.

Un professionista dalle comprovate capacità – con oltre 15 anni di esperienza internazionale nell’automotive in crescenti ruoli di responsabilità – per un Brand con grandi ambizioni. La nomina di Charles Fuster a capo del team dedicato per il Paese riflette la ferma intenzione di Genesis di affermarsi come un attore di rilievo nel segmento d’eccellenza anche in Italia, a pochi anni di distanza dal debutto sul mercato europeo avvenuto nel 2021 in Germania, Svizzera e Regno Unito.

Con una solida esperienza maturata in posizioni chiave presso importanti case automobilistiche come Lancia, Jeep e Fiat, Charles Fuster porterà in Genesis Italia una profonda conoscenza dell’automotive e una comprovata capacità di lanciare nel mercato prodotti e brand, anche premium.

L’arrivo di Fuster si allinea perfettamente con le ambizioni di Genesis di portare un’offerta distintiva sul mercato italiano e francese. Il marchio è rinomato per il suo design ispirato alla filosofia «Athletic Elegance» e per l’innovazione tecnologica che porta il prodotto su un livello di eccellenza e qualità in grado di appagare anche i clienti più esigenti. Genesis non si esprime solamente attraverso il prodotto, perché ha l’obiettivo di creare un’esperienza unica per il cliente basata su un servizio personalizzato e una cura meticolosa dei dettagli. Una combinazione di fattori che la distinguerà da quanto introdotto finora sul mercato.

Il lancio di Genesis in Italia, attraverso il team guidato da Charles Fuster in qualità di Brand Director e sotto la guida di Francesco Calcara come Presidente e CEO, mira a posizionare il Brand come punto di riferimento nella parte alta del mercato premium. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso una strategia mirata che punterà sulla creazione di una rete di punti vendita Genesis caratterizzati da alti standard qualitativi, sullo sviluppo di un’esperienza cliente senza precedenti, e attraverso una gamma di tre prodotti d’eccellenza.

Le dichiarazioni

Francesco Calcara, Presidente & CEO: “Diamo il benvenuto a Charles in Genesis Italia. La sua esperienza internazionale, unita a una profonda conoscenza del mercato e a una visione strategica orientata al futuro, saranno fondamentali per il successo del lancio del Brand nel nostro Paese. Siamo convinti che, con il suo contributo, Genesis potrà affermarsi rapidamente come un nuovo punto di riferimento nel panorama upper-premium del nostro Paese”.

Charles Fuster: “Sono onorato di assumere questo incarico e di contribuire al lancio di Genesis in Italia. Questo è un Brand con un enorme potenziale, che combina design distintivo, tecnologia e un approccio al cliente che sono sicuro sapranno conquistare il cuore degli automobilisti italiani. Sono pronto a lavorare con un team di talenti motivati per costruire una storia di successo, portando il Brand ad essere un’icona di stile e innovazione nel nostro paese. Entriamo quindi sul mercato italiano con un piano solido, con grande determinazione e motivazione; i prossimi mesi saranno ricchi di lanci e sorprese“.

