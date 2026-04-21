BYD con Haier Hub alla Milano Design Week

BYD unisce innovazione ed esperienza, confermando una visione dell’auto come piattaforma energetica e tecnologica al servizio delle persone. un progetto che coinvolge DOLPHIN SURF e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L)

In occasione della Milano Design Week, BYD è partner di Haier con un progetto che coinvolge DOLPHIN SURF e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), una soluzione che consente all’auto di erogare energia e alimentare dispositivi esterni.

“Inside the Experience” è il progetto con cui Haier trasforma Milano in un ecosistema interconnesso: cuore dell’iniziativa è lo spazio di Via Bergognone 26, dove prende forma l’Haier Hub, un ambiente immersivo in cui design, tecnologia adattiva e nuove modalità dell’abitare dialogano in modo naturale.

Dal 21 al 26 aprile, all’interno dell’installazione, una DOLPHIN SURF mostrerà concretamente il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici iconici di Haier. Il modello compatto 100% elettrico di BYD è pensato per un utilizzo urbano e quotidiano, che unisce dimensioni contenute e facilità d’uso. Progettata sulla piattaforma e-Platform di BYD, integra la Blade Battery che garantisce elevati standard di sicurezza, durata e prestazioni, dimostrati anche nel Nail Penetration Test. Grazie alla sua versatilità e alla dotazione di serie della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), la DOLPHIN SURF rappresenta un esempio concreto di come l’auto elettrica possa diventare una risorsa energetica anche al di fuori della mobilità.

Il Vehicle to Load apre infatti nuovi scenari di utilizzo della vettura elettrica, rende ogni modello del brand ancora più versatile, trasformando l’auto in un alleato nella vita quotidiana, pronto a supportare le esigenze di chi lavora in mobilità, di chi ama l’avventura o semplicemente di chi desidera avere sempre una riserva di energia a portata di mano.

La presenza del V2L su tutta la gamma BYD è il risultato di una strategia tecnologica coerente e integrata, che ha come obiettivo quello di massimizzare l’utilità della mobilità in ogni contesto, non solo su strada.

Con una potenza fino a circa 3 kW, il sistema V2L consente di alimentare più dispositivi contemporaneamente, anche ad alto assorbimento, tramite un adattatore collegato alla presa di ricarica della vettura. L’energia accumulata nella batteria può così essere utilizzata non solo per muovere l’auto, ma anche per alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike, frigoriferi portatili, utensili da lavoro, piccoli elettrodomestici e molto altro.