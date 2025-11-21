Home > Automotive > BYD ATTO 2 DM-i: ecco la Super Hybrid da 1.000 km di autonomia combinata

BYD ATTO 2 DM-i: ecco la Super Hybrid da 1.000 km di autonomia combinata

Con questo modello, la Casa cinese vuole ridefinire il segmento dei SUV compatti. Lungo 4,33 metri con un passo di 2,62 metri, dotato di tecnologia Super Hybrid, scatta da 0-100 km/h in 7,5” e raggiunge 180 km/h. È già ordinabile in tutte le concessionarie BYD al prezzo promo di 26.500 euro  senza alcun vincolo di rottamazione o permuta

Dopo SEAL U DM-i plug-in hybrid e SEAL 6, viene presentata la BYD ATTO 2 DM-i* dotata di tecnologia Super Hybrid, un SUV compatto dalle grandi ambizioni, pronto a fare il suo debutto nei primi mesi del 2026.

Questo modello combina la fluidità di guida tipica di un’auto elettrica con un’autonomia totale fino a 1.000 km, offrendo ai clienti la libertà della mobilità elettrica con la tranquillità di un sistema ibrido di supporto.

Corpo vettura

Le dimensioni (lunghezza 4,33 metri – larghezza 1,83 metri – altezza 1,67 metri – passo 2,62 metri) confermano la compattezza del mezzo mentre la lunghezza del passo fa intuire il notevole spazio riservato all’abitacolo.



Il frontale è caratterizzato superiormente da fari full LED e luci diurne sottili mentre il fascione paraurti dalle linee taglienti e prese d’aria verticali migliora il Cx ospitando al tempo stesso nuovi dettagli decorativi; la ATTO2 DM-i si differenzia inoltre dalla versione elettrica per la griglia frontale più ampia, sul paraurti; la coda si distingue per i fanali «Chinese knot» uniti da una barra luminosa orizzontale, per lo sportivo spoiler superiore e per una diversa disposizione dei loghi posteriori.



Le fiancate scolpite e il tetto «flottante» creano un profilo dinamico e raffinato mentre altrettanto raffinati sono i suoi quattro colori, incluso il nuovo Midnight Blue, esclusivo per le versioni Super Hybrid.

Interni: spaziosi e tecnologici

Gli occupanti della ATTO 2 DM-i beneficeranno di materiali di qualità, spazio generoso e tecnologia intelligente.



La plancia integra infatti uno schermo digitale da 8,8” e un touchscreen centrale da 12,8”, con sistema multimediale aggiornato e controllo gestuale mentre il nuovo assistente vocale «Hi BYD» – potenziato da AI generativa e modelli linguistici avanzati – può rispondere in modo naturale e comprendere dialoghi prolungati e contestuali.



Il bagagliaio da 425 litri arriva fino a 1.335 litri abbattendo i sedili posteriori (su tutta la gamma) mentre la versione «Boost» aggiunge tetto panoramico in vetro, sedili anteriori elettrici e riscaldati, volante riscaldato, vetri posteriori oscurati e ricarica wireless da 50W.




La Tecnica

La ATTO 2 DM-i è caratterizzata dalla rivoluzionaria tecnologia Super Hybrid con DM (Dual Mode) che garantisce ottime prestazioni (scatto 0-100 km/h in 7,5” e velocità massima 180 km/h), silenziosità e grandissima autonomia: il sistema funziona per la maggior parte del tempo come un’elettrica, con fino a 90 km di autonomia a zero emissioni, e un consumo medio ponderato combinato di 1,8 litri/100 km*, per un totale di 1.000 km di percorrenza combinata con una ricarica completa e un pieno di carburante.

Il sistema, già sperimentato con successo sui modelli SEAL U DM-i e SEAL 6 DM-i, combina motori elettrici ad alta velocità, la Blade Battery e un motore a benzina Xiaoyun da 1,5 litri con efficienza termica record del 43,04%.

► Il sistema può operare in due modalità:

  • EV, in cui le ruote sono mosse solo dal motore elettrico;
  • HEV, dove il motore termico ricarica la batteria e assiste il motore elettrico, mantenendo la sensazione di guida di un EV.

Quando serve più potenza, la modalità HEV passa da Serie a Parallelo, combinando entrambi i propulsori.

► Due le configurazioni disponibili:

  • Active: batteria da 7,8 kWh, 122 kW di potenza, 40 km di autonomia elettrica e 930 km totali;
  • Boost: batteria da 18 kWh, 156 kW di potenza, 90 km di autonomia elettrica e fino a 1.000 km totali, con caricatore AC da 6,6 kW (ricarica 15-100% in circa 3 ore).

Sicurezza e dotazioni



Di serie su tutte le versioni:

  • airbag multipli;
  • controllo adattivo della velocità;
  • frenata automatica d’emergenza;
  • rilevamento angolo cieco;
  • mantenimento corsia;
  • riconoscimento segnali stradali;
  • e molto altro.

La versione «Boost» – che si distingue per la batteria da 18 kWh, i 156 kW di potenza, fino a 90 km di autonomia 100% elettrica e fino a 1.000 km di autonomia totale – include anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

Disponibilità e garanzia

La nuova BYD ATTO 2 DM-i arriverà in Europa all’inizio del 2026 e anche in questo caso sarà assistita, come per tutti i modelli BYD da una garanzia del costruttore di 6 anni e di 8 anni su batteria e sistema di trazione.

Da oggi la nuova ATTO 2 DM-i Boost (top di gamma) è già ordinabile in tutte le concessionarie BYD al prezzo promo di 26.500€ senza alcun vincolo di rottamazione o permuta. In alternativa, è disponibile con una rata di 189€ al mese (anticipo 5.290€, TAN 6.82%).

La Vice-Presidente Esecutiva di BYD, Stella Li, ha dichiarato: “La tecnologia Super Hybrid con «DM» rappresenta il passaggio ideale per chi vuole provare l’esperienza della guida elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia. Con la BYD ATTO 2 DM-i portiamo questi vantaggi nel segmento dei SUV compatti, creando un modello unico. La combinazione di capacità elettrica pura e autonomia reale straordinaria la rende davvero speciale: è la prova di cosa intendiamo quando diciamo che non è un’auto, è una BYD”.

[ Andrea Colomba ]

 

 

*I dati comunicati potrebbero subire variazioni.

