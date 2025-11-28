Arriva in Italia la nuova Subaru Crosstrek 4WILD

La nuova versione amplia la famiglia Crosstrek e sottolinea la vocazione outdoor del Marchio giapponese

La nuova 4WILD è stata concepita per chi desidera un mezzo valido tanto in città quanto fuori dai tracciati ordinari, desiderio cui Crosstrek 4WILD risponde combinando funzionalità, personalità estetica e valide capacità off-road.

Più in particolare il Team di progetto ha avuto ben chiaro il target da individuare: un pubblico attento al design che, giovane o giovanile che sia, mantiene e comunica uno stile di vita dinamico.

Compatta, sicura e versatile, Crosstrek 4WILD offre agilità urbana e affidabilità sui percorsi extraurbani il tutto sostenuto da un abitacolo confortevole ed ergonomico con display centrale da 11,6” e connessione wireless, e dalla presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida che assicurano costantemente sicurezza e controllo.

A sottolineare la natura polivalente dell’auto e la continuità con i precedenti format (4DVENTURE e 4DVANCED) ci pensa il naming 4WILD che rafforza la strategia tecnico-commerciale della gamma e il posizionamento del Brand, ulteriormente sottolineato dal gioco grafico «4WILD» che costituisce un richiamo immediato alla vocazione 4WD del veicolo, mentre il logo con la montagna stilizzata diventa il simbolo visivo di un’identità solida, autentica e orientata alla scoperta.

Completa la strategia di marketing focalizzata sul dinamismo del potenziale fruitore un colore arancione che esprime energia, carattere e spirito outdoor e al tempo stesso non passa inosservato.

Con questa nuova versione che interpreta il desiderio di libertà, avventura e contatto con la natura, senza compromettere comfort e sicurezza., SUBARU riafferma il proprio impegno verso una mobilità che non conosce confini.

Un pack per tutta la gamma

A differenza delle serie speciali del passato, 4WILD non introduce una versione indipendente, ma un pack esterno/interno applicabile all’intera gamma Crosstrek disponibile per ciascuno dei tre allestimenti (STYLE, STYLE XTRA e PREMIUM) attualmente in listino; questo pack permette di trasformare qualsiasi modello in una 4WILD, combinando la dotazione tecnica standard con una personalizzazione estetica esclusiva.

Differenze/addizionalità della versione 4WILD

Esterni:

Protezioni anti-riflesso e anti-graffio 4WILD per cofano, laterali portiere, laterali montante C, posteriore;

Badge laterali 4WILD;

Cerchi in lega Matt Black 4WILD (da 17’’ per STYLE e da 18’’ per STYLE XTRA e PREMIUM);

Coprimozzo 4WILD;

Protezione paraurti posteriore in resina;

Paraspruzzi anteriori e posteriori.

Interni:

Particolare del Volante Orange 4WILD;

Badge Volante 4WILD;

Tappetini anteriori waterproof 4WILD;

Tappetini posteriori waterproof;

Battitacco portiere anteriori 4WILD;

Protezioni ingresso posteriore 4WILD;

Vasca baule bassa e waterproof.

Come da tradizione SUBARU, la Crosstrek 4WILD integra la trazione integrale Symmetrical AWD, ai sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione EyeSight Driver Assist Technology, per garantire sicurezza e affidabilità anche su fondi difficili o percorsi non asfaltati.

Caratteristiche della vettura

Motore: boxer 4 cilindri 2.0 litri aspirato + motore elettrico;

Potenza: 100 kW (136 cv) a 5.600 g/1’ / motore elettrico: 12,3 kW (16,7 cv);

Coppia: 182 Nm (18,6 kgfm) / 4.000 g/1’ / motore elettrico 66 Nm (6,7 kgfm);

Trazione: integrale Symmetrical AWD;

Cambio: Lineartronic;

Altezza da terra: 22 cm;

Angoli off-road: entrata 19.3° / dosso 20.8° / uscita 31.2°;

Cerchi: in lega da 17” o 18″ neri;

Capacità di traino: 1.270 Kg.

Dimensioni mm / Peso Kg: Lun 4.495, Lar 1.800, Alt 1.600 / 1.595 – 1.612 (*) ;

; Passo mm: 2.670;

Tecnologie assistenza: EyeSight Driver Assist, X-MODE doppia funzione (Snow/Dirt; Deep Snow/Mud), Active Torque Vectoring.

(*) versione Premium

Listino

Il prezzo di lancio al pubblico parte da € 31.400 per la Crosstrek STYLE 4WILD e l’auto sarà disponibile a breve presso la rete di vendita Subaru in Italia.

[ Redazione Motori360 ]