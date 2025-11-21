Arco Consumatori e Secarepay forniscono un decalogo sulla compravendita di auto usate

Suggerimenti per vendere o acquistare in modo più sicuro e per limitare il rischio di imprevisti e raggiri

Problemi meccanici nascosti, documenti contraffatti, chilometraggi manomessi, costi aggiuntivi inattesi, truffe e assegni scoperti rientrano nel novero delle situazioni più frequenti rilevate da Arco Consumatori che possono trasformare la compravendita di una vettura usata da potenziale affare in problema.

Proprio per evitare questo tipo di problematica Arco Consumatori, associazione nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori, ha elaborato un decalogo di consigli utili con il contributo di Secarepay, il primo e unico marketplace online di auto usate che integra un sistema completo di controllo e sicurezza delle transazioni a beneficio degli utenti.

Per chi compra:

Verificare la regolarità storica della manutenzione – Disporre di fatture e ricevute dei tagliandi aiuta a ricostruirne la cronologia e accertarne la regolarità; confrontare i chilometri indicati sul contachilometri con le date e i valori riportati sui documenti per constatarne la coerenza. Eseguire un’ispezione dell’auto – Accertare il corretto funzionamento di tutti i componenti dell’auto tramite una prova su strada e/o facendola esaminare da un’officina di fiducia. Controllare vincoli e titolarità – Consultare la visura del PRA per sincerarsi dell’assenza di ipoteche o fermi amministrativi e della reale corrispondenza tra venditore e proprietario. Valutare l’equità del prezzo – Comparare il prezzo richiesto con la quotazione di mercato e verificare la presenza di eventuali costi nascosti (ad es. per l’adeguamento di modifiche aftermarket non dichiarate). Esaminare garanzie e tutele – Approfondire i contenuti e i termini delle garanzie offerte dal venditore e le tutele legali a propria disposizione, soprattutto se si acquista da un privato.

Per chi vende:

Eseguire test drive sicuri – Effettuarli in luoghi pubblici, accompagnando in auto l’acquirente. Documentare lo stato del veicolo – Fornire e conservare prove, anche video-fotografiche, delle condizioni del veicolo alla consegna da opporre a successive richieste di risarcimento non fondate.

Per entrambe le parti

Accertare l’identità della controparte – Chiedere copia di un documento ufficiale di riconoscimento o, ancor meglio, utilizzare piattaforme con sistemi di identificazione sicura degli utenti.

Conservare tracce probatorie – Archiviare con cura documenti, foto, ricevute di pagamento e ogni tipo di comunicazione scritta intercorsa con la controparte.

Usare pagamenti sicuri – Evitare contanti e assegni bancari privilegiando assegni circolari e, se possibile, strumenti di deposito a garanzia che trattengono il denaro fino a conclusione del passaggio di proprietà.

Spiega Cristian Maggiolo, Segretario Nazionale di Arco Consumatori: “Gestiamo numerose controversie in questo ambito e i dati in nostro possesso mostrano in modo chiaro problematiche niente affatto marginali. Nel biennio 2024-2025, in particolare, le principali criticità hanno riguardato inadempimenti o violazioni dei termini relativi alle garanzie (circa il 90% dei casi), questioni riguardanti le reali condizioni del veicolo (50%) e truffe spesso collegate a prezzi irrealisticamente bassi con occultamento di difetti. È nata da qui l’idea di offrire consigli semplici e concreti che orientino i consumatori verso comportamenti più consapevoli e agevolino la conclusione di transazioni più trasparenti”.

Andrea Capelli, Founder e Amministratore Unico di Secarepay ha a sua volta dichiarato: “Abbiamo accolto con grande piacere l’invito di Arco Consumatori perché facciamo della tutela degli utenti la nostra missione. Infatti, mentre i modelli di marketplace più diffusi non prevedono misure di sicurezza, in Secarepay riteniamo che la tecnologia sia un’arma contro i rischi e, pertanto, la nostra piattaforma integra strumenti che vanno oltre l’annuncio – dalla verifica delle identità al pagamento sicuro, fino alle garanzie personalizzate sulle auto – e ne accrescono il valore aggiungendo certezza alla transazione”.

