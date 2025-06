Alpine lancia la A390: il suo primo Sport Utility Vehicle

Presentato in occasione del raduno per i 70 anni dello storico marchio a Dieppe, si tratta della seconda realizzazione del Dream Garage. Arriverà sul mercato negli ultimi mesi di quest’anno

Deppie (Normandia) ha per i francesi (e non solo) un doppio valore: quello storico, legato agli accadimenti della seconda guerra mondiale e quello tecnico-sportivo in quanto sede dell’Alpine, celeberrimo marchio francese lì costituito 70 anni or sono.

Per celebrare tale ricorrenza, a Deppie si è tenuto un mega raduno trasformatosi in una kermesse che ha ospitato modelli storici, concept ed eventi il cui clou è stato la presentazione dell’Alpine A390, seconda «creatura» del Dream Garage peraltro svelata pochi giorni prima da Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine F1 Team, e da Zinedine Zidane, ambasciatore del marchio e volto dei programmi Alpine per le pari opportunità.

Con l’occasione, a fianco delle vetture storiche più rappresentative del marchio, si è vista non solo l’attuale gamma A110, che ripropone in chiave moderna i concetti che hanno reso vincente e celebre la sua omonima antesignana, ma anche l’Alpenglow Hy6, mossa dal primo 6 cilindri a idrogeno della storia del marchio.

Tornando alla A390, questa seconda uscita ufficiale del Dream Garage (la prima è stata la city-car sportiva A290), si pone al servizio del dinamismo e al tempo stesso dell’ambiente vista la sua natura di full electric sportiva.

Il corpo vettura

Il futuristico design e la linea sembrano richiamare, pur nelle differenze di dimensioni e peso, la linea di una Alpine A110; il muso presenta un’innovativa firma luminosa denominata «Cosmic Dust», composta – oltre che dai due gruppi ottici superiori – da un insieme di led di forma triangolare che corrono sul frontale.

In corrispondenza dei due fari troviamo un interessante elemento aerodinamico, simile ad un s-duct, capace di incanalare i flussi all’interno del frontale per poi rilasciarli in corrispondenza delle due prese di sfogo aperte sul maestoso cofano anteriore.

Le linee della fiancata, pur alternando tratti più delicati ad altri più decisi e muscolosi, sono senz’altro armoniose, ma i veri protagonisti della scena sono senza dubbio i cerchi, dalle dimensioni importanti e con disegno dedicato; al momento disponibili in due misure: 20” e 21”.

Gli interni

Anche su Alpine A390, come già visto su Yaris Gr, la plancia è fortemente indirizzata verso il guidatore come dimostra l’orientamento di entrambi i display, rispettivamente da 12.3” e 12”, che guardano chi sta al volante in modo da favorire l’interazione tra quest’ultimo e l’infotainment.

Il volante a tre razze – dal look sportivo – presenta, oltre ai soliti tasti dedicati al controllo display e agli ADAS, due manettini (uno rosso, l’altro blu) utili a regolare la rigenerazione della frenata, il launch control e l’over take.

I sedili, di matrice sportiva, riempiono largamente l’abitacolo che, grazie al passo di 2.70 m rimane in equal modo sufficientemente spazioso per la sezione gambe posteriore, garantendo a tutti i passeggeri un buon comfort di viaggio.

Il bagagliaio – a doppio fondo – con i suoi 532 litri assicura un’ottima capacità di carico.

La tecnica

Pur in assenza di molti dettagli, non ancora divulgati, si sa che sarà mossa da due motori elettrici, avrà la trazione integrale e adotterà soluzioni aerodinamiche provenienti dalla Formula 1 di Alpine.

I pochi dati preliminari trapelati ma non confermati parlano di un crossover coupé elettrico dual motor a trazione integrale che dovrebbe avvalersi della piattaforma CMF-EV (Renault-Nissan-Mitsubishi) evoluta. Produzione prevista tra fine 2025 e inizio 2026.

La dichiarazione

Philippe Krief, CEO Alpine: “Celebrare il 70° anniversario proprio qui a Dieppe conferisce a questo evento un significato speciale. La A390 rappresenta ciò che Alpine è oggi: un marchio che osa, che si ispira alla propria storia per andare oltre i limiti. È alimentata da 70 anni di passione e audacia”.

La Casa non ha annunciato ancora i prezzi ufficiali della A390. Trattandosi di un modello top di gamma e per lo più elettrico, si prospetta un listino superiore ai 50.000 euro circa.

[ Cristiano Fortini ]