Alpine A390: il ruolo dell’Active Torque Vectoring al servizio dell’agilità e della potenza elettrica

Tre i motori elettrici: uno anteriore e due posteriori, gestibili singolarmente, per fornire una trazione integrale

Dopo 5 anni di sviluppo e messa a punto, Alpine ha presentato, nella persona di Constance Leraud-Reyser – Ingénieure Systémes Pilotés Alpine – l’«Alpine Active Torque Vectoring», integrato sulla A390, nuova sport fastback elettrica della marca.

L’architettura di trazione della A390, si distingue per la presenza di 3 motori elettrici: uno anteriore che serve l’omonimo asse e due posteriori ciascuno al servizio di una ruota posteriore: una trazione integrale quindi la cui impostazione consente comunque di gestire individualmente ciascun motore posteriore.

Il team di ingegneri Alpine ha così sviluppato un sistema che supera le capacità del differenziale meccanico a slittamento limitato, per controllare con la massima rapidità e precisione la ripartizione della coppia dallo 0 al 100% tra le due ruote posteriori, un’innovazione brevettata che conferisce ad Alpine A390 una sicurezza, un’agilità dinamica e un’efficienza senza pari nonostante il corpo vettura sia quello di una sport fastback a cinque posti.

A390 GTS è infatti la prima Alpine con una potenza superiore a 400 cavalli e una coppia che oltrepassa gli 800 Nm, caratteristiche che le permettono di coprire il classico scatto da 0-100 km/h in meno di 4” e i 1.000 metri da fermo in 22”, prestazioni che richiedono la massima precisione di guida, in questo caso assicurata da tre sistemi di gestione della coppia e da cinque modalità di guida.

Gestione della coppia

È assicurata da tre sistemi complementari:

l’ Alpine Torque Pre-Control che si concentra sulla motricità;

che si concentra sulla motricità; l’ AWD (All Wheel Drive, ovvero trazione integrale) che modula l’equilibrio del veicolo in curva ripartendo la coppia tra l’asse anteriore e quello posteriore;

che modula l’equilibrio del veicolo in curva ripartendo la coppia tra l’asse anteriore e quello posteriore; l’Alpine Active Torque Vectoring, che assicura la ripartizione della coppia tra le ruote posteriori e che più che un differenziale a slittamento limitato, è in realtà un sistema rivoluzionario che a seconda della richiesta dell’angolo di sterzata da parte del conducente e della velocità del veicolo, genera una differenziazione nella distribuzione della coppia alle ruote posteriori; in concreto, se una delle ruote posteriori slitta su una superficie inconsistente, la coppia viene corretta ottimizzando così la tenuta di strada.

Il conducente viene informato in tempo reale tramite un display specifico visibile sul quadro strumenti e sullo schermo centrale nella sezione Live Data di Alpine Telemetrics che gli consente di visualizzare il funzionamento dell’Alpine Active Torque Vectoring.

Modalità di guida

La A390 dispone di cinque modalità di guida selezionabili dal pulsante dedicato sul volante: «Save», «Normal», «Sport», «Perso» e la nuova modalità «Track». A seconda della personalizzazione scelta dal conducente, dell’angolo del volante e della velocità, l’Alpine Active Torque Vectoring calibra in pochi millesimi di secondo la ripartizione della coppia correggendo la differenza di slittamento della ruota destra rispetto alla ruota sinistra (e viceversa) ottimizzando l’agilità, il dinamismo in curva o la stabilità del veicolo alle alte velocità.

Le dichiarazioni di Constance Leraud-Reyser, Ingegnere Sistemi Pilotati, Alpine

“Il sistema elimina qualsiasi tendenza al sottosterzo o al sovrasterzo del veicolo. Per raggiungere quest’obiettivo, Alpine non si è limitata a dotare la sua prima sport fastback di una trazione integrale e di un sistema di controllo della trazione. A390 inaugura l’Alpine Active Torque Vectoring. Un’innovazione che consente di massimizzare costantemente la coppia trasmissibile alle ruote. Al volante, la sensazione di inerzia – o inerzia percepita – legata alle dimensioni e al peso di un veicolo di queste dimensioni viene eliminata per lasciare spazio alla sensazione di essere un tutt’uno con l’auto. Grazie all’Alpine Active Torque Vectoring, siamo riusciti a rendere A390 agile e veloce come A110! La sua efficacia rende la guida di A390 incredibilmente semplice, considerando la sua potenza e le sue prestazioni”.

[ Redazione Motori360 ]