Alla quinta edizione di Rom-E a Villa Borghese, FIAT schiera Grande Panda e Topolino

Leader della mobilità urbana sempre più sostenibile, FIAT porta al centro dell’attenzione di Rom-E la propria visione di mobilità urbana e micromobilità sostenibile con esposizioni e test drive aperti al pubblico della nuova Grande Panda, in versione elettrica e ibrida, e della Topolino, la microcar più venduta in Italia

A Roma torna Rom-E, l’evento capitolino alla sua quinta edizione, che mette al centro la sostenibilità ambientale e la mobilità del futuro, coinvolgerà il pubblico l’11 e 12 ottobre tra Villa Borghese e Ponte Milvio. FIAT partecipa alla manifestazione internazionale in quanto evento che rispecchia pienamente la visione di Stellantis per una mobilità innovativa e sostenibile.

Il festival, punto di riferimento per il confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui temi della decarbonizzazione, delle energie rinnovabili e della mobilità a zero emissioni, prevede venerdì 10 una prima giornata di convegni presso la suggestiva Casina Valadier a Villa Borghese, mentre nel weekend le aree espositive di Viale delle Magnolie (Villa Borghese) e Ponte Milvio saranno animate da stand, installazioni e test drive, trasformando la città in un laboratorio a cielo aperto sulle tecnologie del futuro.

All’interno di questo contesto, FIAT porta al centro dell’attenzione la propria visione di mobilità urbana e micromobilità sostenibile. In esposizione la nuova Grande Panda 100% elettrica, simbolo della strategia di elettrificazione del marchio, affiancata dalla versione Hybrid e dal quadriciclo elettrico Topolino, entrambi disponibili per i test drive aperti al pubblico. Un’occasione unica per vivere in prima persona l’esperienza di una mobilità concreta, innovativa e alla portata di tutti.

La scelta di esporre la Grande Panda elettrica e di offrire la possibilità di provare Grande Panda Hybrid e Topolino rappresenta un messaggio chiaro: FIAT intende guidare l’evoluzione della mobilità urbana attraverso una gamma capace di soddisfare esigenze diverse: dall’iconica compatta, che unisce design e funzionalità per la vita di tutti i giorni, alla soluzione di micromobilità pensata per i più giovani e per chi cerca agilità e sostenibilità negli spostamenti quotidiani.

Prezzo di acquisto? Ci pensa… anche FIAT

L’impegno di FIAT non si limita a proporre una gamma sempre più elettrificata, ma si concretizza anche nella volontà di abbattere una delle principali barriere che ostacolano la diffusione delle auto elettriche: il prezzo di acquisto. Grazie agli incentivi statali e alle promozioni FIAT, infatti, i modelli elettrici della gamma hanno ora un costo inferiore rispetto alle corrispondenti versioni termiche.

È il caso della nuova Grande Panda elettrica che è proposta a partire da 9.950 euro (*), ma anche della 500e offerta al medesimo e straordinario prezzo di 9.950 euro (**), e della 600e offerta al prezzo promozionale di 20.750 euro (***).

Dunque, l’iniziativa romana conferma l’impegno del Brand per accompagnare gli italiani verso una mobilità elettrica ed elettrificata attraverso vetture innovative, belle e accessibili ma anche con progetti e iniziative originali che sappiano coinvolgere e informare i più giovani al cambiamento in atto. Del resto, il passaggio alle auto elettriche ed elettrificate non è un semplice processo di sostituzione di veicoli, ma comporta una sinergia coordinata tra attori che operano in settori diversi – industriale, istituzionale e di servizi – accompagnato anche da un’evoluzione del modo di pensare della cultura ambientale da parte della comunità.

Fiat Grande Panda

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina.

L’aspetto solido e strutturato, combinato con un design dinamico e slanciato, comunica forza e unicità. Inoltre, il nuovo modello adotta diverse soluzioni attente alla sostenibilità grazie all’uso di materiali innovativi nella sua produzione. Ad esempio, è la prima auto a proporre componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande, che vengono riciclati e miscelati nelle parti degli interni in plastica blu, denominate Lapolen Ecotek. Inoltre, FIAT ha raggiunto un altro traguardo nell’industria automobilistica utilizzando il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda La Prima.

La vettura è disponibile in tre configurazioni: benzina (100 CV con cambio manuale), Ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW – 113 CV).

Proprio quest’ultima versione 100% elettrica, grazie agli incentivi statali e a una promozione dedicata, è disponibile a partire da soli 9.950 euro nell’allestimento POP. Inoltre, la gamma di Grande Panda elettrica è offerta anche con allestimento (RED)a 10.950€ e il top di gamma LA PRIMA a 13.950€.

Fiat Topolino

Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la nuova Topolino presenta una velocità massima limitata a 45 km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città.

Entrambe le configurazioni, aperta e chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Così equipaggiata la Topolino ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici delle grandi città. Non ultimo, la microcar più cool del momento offre un’abitabilità straordinaria in rapporto alle dimensioni esterne, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico.

