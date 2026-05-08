Alfa Romeo Junior: la nuova gamma, ancora più ricca e tecnologica

I principali allestimenti possono ora includere, come dotazioni di serie, equipaggiamenti finora disponibili solo a pagamento e dal 10 maggio si rivedono insieme Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso

Le strade di Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso si incrociano ancora una volta: da una parte, la compatta sportiva del Biscione arriva in concessionaria con una veste rinnovata mentre dall’altra, l’attore spagnolo torna protagonista dell’ultimo episodio della trilogia dedicata al modello Alfa Romeo.

L’introduzione della nuova gamma coincide infatti con l’uscita di «Interrogatorio», il terzo e ultimo episodio della campagna di comunicazione interpretata dall’attore spagnolo, che ha dato una scossa al modo di comunicare del settore automotive.

Nel filmato un imperturbabile Pedro Alonso (foto sotto) è seduto davanti a una macchina della verità, inossidabile a ogni sollecitazione tranne che alla vista di una chiave di un’Alfa Romeo Junior che gli viene posata davanti e qui il crollo poiché al cuor non si comanda!

On air dal 10 maggio e per undici giorni di programmazione televisiva, il film da 30” vede anche il ritorno di una misteriosa donna che, presente anche negli episodi precedenti, rivela in quest’occasione di essere un agente sotto copertura che lo segue da anni: un ingresso inaspettato che abbatte ogni difesa e chiude la storia con un colpo di scena coerente e carico di tensione, una tensione positiva che caratterizza anche la nuova gamma della «Junior», ora offerta di serie con tutta la tecnologia che conta.

Finora disponibili come optional a pagamento, ecco le dotazioni che, prima a pagamento, sono ora offerte di serie su Junior Sprint e Ti :

il volante in pelle con le palette del cambio integrate (versioni Ibride);

l’Adaptive Cruise Control;

il wireless charger;

il Keyless Entry;

la retrocamera 180°;

i sensori di parcheggio 360°;

gli specchi riscaldati e ripiegabili elettricamente;

il Blind Spot Monitoring.

Inoltre, l’allestimento «Ti» mantiene i propri elementi distintivi – il body kit nero lucido e l’ambient lighting – rafforzando la differenziazione con la versione «Sprint».

Infine, con la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è stato Automotive Premium Partner, la serie speciale dedicata (che si aggiorna con le stesse dotazioni tecnologiche aggiunte su Sprint e Ti, mantenendo gli interni specifici in Alcantara), assume la nuova denominazione Sport Speciale – un chiaro tributo all’Heritage del marchio – L’evoluzione di gamma si applica trasversalmente alle versioni ibride Q4 ed elettriche, lasciando la massima libertà di scelta ai clienti Alfa Romeo.

L’offerta promozionale

Più ricca e tecnologica la piccola bomba dell’Alfa, arricchita dai nuovi contenuti, è disponibile a partire da 159 € al mese, grazie al finanziamento dedicato che apre le porte di ingresso al mondo del Biscione a drivers il cui DNA non può che collimare con quello di un’auto sportiva capace di emozionare.

Vale anche ricordare che questa «Junior» è uno dei modelli premium più venduti nel segmento, grazie alla gamma più completa della categoria e alla più ampia offerta di motorizzazioni: dalle versioni 100% elettriche alle ibride a due ruote motrici, fino alle ibride Q4 a trazione integrale.