Alfa Romeo: anche a maggio un successo di vendite

Proseguono ripresa e positivo posizionamento nel mercato italiano dei modelli del Biscione

Nell’appena trascorso mese di maggio la Casa del Biscione ha fatto registrare 2.494 immatricolazioni (+24% rispetto a maggio 2024) corrispondenti a una quota di mercato all’1,8% (+0,4% sul pari periodo dello scorso anno).

Le immatricolazioni registrate nei primi 5 mesi di quest’anno ammontano a 14.289 unità (+31% rispetto al pari periodo 2024) con quota di mercato che ha raggiunto il 2%, dato che conferma una crescita costante e strutturata.

Il marchio milanese prosegue quindi nel suo trend di crescita chiudendo un mese di maggio estremamente positivo, come attestato dalle 2.494 immatricolazioni che, in percentuale, si traducono in una market share dell’1,8%: un progresso significativo che, rispetto allo stesso mese del 2024, si traduce in una crescita rispettivamente del 24% e dello 0,4%. Anche nel cumulato annuo 2025, Alfa Romeo conferma il suo positivo trend: 14.289 immatricolazioni (+31% rispetto a gennaio-maggio 2024, con una quota di mercato del 2,0%, in aumento dello 0,5 %).

Alfa Romeo Junior protagonista del mese

Questa compatta sportiva ha ridefinito i canoni del segmento B-SUV Premium grazie al vincente mix di componenti che la caratterizzano: design inconfondibile, tecnologia all’avanguardia e una doppia anima – elettrica e ibrida – che sposa le esigenze di una clientela sempre più evoluta.

Si tenga poi presente che il recente arrivo della versione Ibrida Q4 ha aggiunto ulteriore valore alla gamma, rendendola la più completa della categoria e spingendola al vertice delle preferenze del pubblico tanto da essersi affermata come protagonista assoluta dell’appena trascorso mese di maggio.

Le altre non sono da meno!

Alfa Romeo Tonale, esempio di eccellente sintesi tra vivacità ed ecologia nonché primo modello del marchio a interpretare dinamicamente e in chiave contemporanea il concetto di sportività sostenibile, ha superato la soglia delle 100.000 unità prodotte, un traguardo che certifica il successo globale del modello, ne sancisce il ruolo di pilastro strategico nella gamma del Biscione ed il ruolo di ambasciatore globale del marchio.

Non sono da meno, su target diversi, anche Giulia e Stelvio che, continuando a rappresentare l’essenza della sportività Alfa Romeo, hanno fatto registrare buoni risultati nei rispettivi segmenti.

In altre parole Alfa Romeo si conferma tra i marchi più dinamici del mercato italiano, grazie a una gamma rinnovata e a un posizionamento distintivo che valorizza sportività, tecnologia e identità.

Il marchio milanese continua quindi a valorizzare il know-how italiano e la sua capacità di interpretare le esigenze della mobilità contemporanea, senza al suo «must» emozionale che da oltre un secolo definisce il brand.

[ Andrea Colomba ]