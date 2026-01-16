Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show 2026 con la premiere Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

In evidenza l’esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa affiancata dall’anteprima nazionale della nuova Tonale, dall’edizione limitata Stelvio Quadrifoglio Collezione e dalla nuova Junior Sport Speciale

Alfa Romeo porta al Bruxelles Motor Show 2026, la propria visione di sportività contemporanea, che unisce armonia e belle forme con innovazione tecnologica e dinamica di guida al top, esponendo quattro vetture che rappresentano l’anima più autentica del marchio: l’esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la nuova Tonale (anteprima belga), la Stelvio Quadrifoglio Collezione e la nuova Junior Sport Speciale.

Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

La nuova limitatissima serie – solo 10 esemplari – unisce esclusività, eccellenza italiana e performance estreme. Questa serie speciale è il primo frutto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, partners nella 38ª America’s Cup, la competizione velica più prestigiosa e probabilmente più tirata al mondo che si svolgerà – prima volta nella storia della «Cup» – nelle acque del Golfo di Napoli: spettacolo nello spettacolo!

Tornando all’Alfa, questa Quadrifoglio è la più efficiente e radicale di sempre, grazie a un nuovo pacchetto aerodinamico a bassa resistenza, che genera un carico verticale fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie, garantendo stabilità eccezionale a tutte le velocità: a 300 km/h raggiunge un picco impressionante di 140 kg di deportanza.

Elemento centrale di questo pacchetto aerodinamico è la spettacolare ala posteriore con doppio profilo, sostenuta da due piloni centrali ispirati ai foil degli AC75 di Luna Rossa.

Sotto il cofano pulsa, ma alla bisogna ruggisce, l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 cavalli, abbinato a una trasmissione con differenziale autobloccante meccanico.

Se all’esterno lo sguardo viene catturato dalla sofistica livrea cangiante, che richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa, all’interno spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall’equipaggio, mentre la plancia è impreziosita dal materiale originale proveniente dalle vele di Luna Rossa.

Commenta Max Sirena, CEO di Luna Rossa: “C’è un’affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo: radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell’eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso. La nostra partnership è radicata in valori condivisi, e il suo valore è in continua crescita”.

Nuova Tonale

A pochi mesi dal lancio internazionale, nuova Tonale debutta sul mercato belga. Evoluzione del primo C-SUV del marchio, la nuova generazione esalta ulteriormente il carattere sportivo e il fascino di un design immediatamente riconoscibile come Alfa Romeo.

L’esemplare in esposizione è la versione di lancio Sport Speciale con livrea Rosso Brera e interni in Alcantara nero e bianco.

Stelvio Quadrifoglio Collezione

Questa Stelvio, insieme alla Giulia Collezione, compone la nuova edizione limitata globale – in vendita in soli 63 esemplari che vuol rendere omaggio al leggendario Quadrifoglio che nel 1963 apparve, per la prima volta, su un’auto di produzione.

Completa l’esposizione, la Junior Sport Speciale con livrea nera e nella variante 100% elettrica da 156 cavalli, che sottolinea il dinamismo del modello con un’estetica distintiva, materiali pregiati e un equipaggiamento ricco di contenuti tecnologici e di sicurezza al vertice del segmento.

La Junior Sport Speciale è pensata per chi desidera un’auto compatta e sportiva ma tuttavia accessibile. Coniuga un’estetica raffinata con un equipaggiamento completo, posizionandosi al centro del segmento premium. Il design degli esterni si distingue grazie al body kit nero lucido impreziosito da inserti silver su minigonne e paraurti, protezioni inferiori dedicate con finiture specifiche, cerchi in lega «Fori» da 18″ con finitura bicolore Matt Miron Diamond Cut e l’esclusivo badge «Sport Speciale» che ne sottolinea l’unicità

All’interno, cura artigianale anche nei dettagli, sedili riscaldabili, con regolazione elettrica e esclusivo rivestimento in Alcantara (lo stesso materiale riveste la plancia, il tunnel centrale e i pannelli porta, mentre il volante abbina pelle e Alcantara con cuciture a contrasto).

Altre caratteristiche: guida autonoma di Livello 2 con Adaptive Cruise Control, gestione del traffico e mantenimento della corsia – fari Matrix LED – sistema di navigazione con TSI integrato (di serie sulla versione Q4) – telecamera posteriore a 180° – sensori di parcheggio a 360° – apertura del portellone posteriore senza mani – ricarica wireless per smartphone – specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con rilevamento dell’angolo cieco – uno specchietto retrovisore interno elettrocromico – sistema audio a sei altoparlanti con porte USB anteriori e posteriori. Completa l’equipaggiamento il Cargo Flex Kit per una migliore gestione del vano bagagli, mentre il tetto panoramico è disponibile come optional, insieme al parabrezza riscaldabile per i mercati più freddi.

Motorizzazioni:

ibrido a trazione anteriore da 145 cv;

un ibrido a trazione integrale Q4 da 145 cv;

versione BEV 100% elettrica da 156 cv dotata di caricabatterie di bordo fino a 11 kW.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo ha dichiarato: “Chiudiamo un anno, in termini di performance commerciali e novità di prodotto, e ci accingiamo a vivere un 2026 ancora più ricco di passione, audacia e visione strategica. Alfa Romeo è oggi un marchio davvero globale: siamo presenti in oltre 70 Paesi e cresciamo a doppia cifra, con un +19% a livello mondiale dall’inizio del 2025.

L’Europa accelera a +29%, il Nord America si conferma la nostra seconda regione, mentre MEA e IAP crescono rispettivamente del +20% e +51%. Questa crescita è guidata da una gamma equilibrata e in continua evoluzione, come dimostra la compatta Junior che ha già conquistato quasi 60.000 clienti nel mondo, portando nuova energia al brand. Inoltre, entro il primo trimestre 2026 si riapriranno gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, riaffermando il ruolo centrale di performance ed emozione nel DNA Alfa Romeo. E per iniziare il nuovo anno con un simbolo forte dei nostri valori, inauguriamo il 2026 con Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che celebra la partnership con il team Luna Rossa, fondata su performance, innovazione, mentalità competitiva e profondamente radicata nell’identità italiana”.

BOTTEGAFUORISERIE

Nel corner dedicato gli appassionati possono scoprire questa nuova iniziativa, recentemente presentata alla stampa internazionale, che unisce tradizione e visione di Alfa Romeo e Maserati in un unicum dove imperano maestria artigianale, tecnologia e attenzione meticolosa ai dettagli.

Attraverso una fruizione digitale, inquadrando i QRCode dedicati con il proprio smartphone, i visitatori scoprono le quattro anime di BOTTEGAFUORISERIE:

“BOTTEGA” , il luogo in cui vengono concepite, progettate, sviluppate e realizzate le vetture uniche – few off e one off – su base Alfa Romeo e Maserati;

, il luogo in cui vengono concepite, progettate, sviluppate e realizzate le vetture uniche – few off e one off – su base Alfa Romeo e Maserati; “FUORISERIE” , programma di personalizzazione che offre a tutti i clienti l’opportunità di trasformare la loro automobile in un esemplare su misura;

, programma di personalizzazione che offre a tutti i clienti l’opportunità di trasformare la loro automobile in un esemplare su misura; “Corse” , che promuove l’innovazione nel settore delle vetture supersportive, unendo tecnologie all’avanguardia ed eccellenza ingegneristica italiana;

, che promuove l’innovazione nel settore delle vetture supersportive, unendo tecnologie all’avanguardia ed eccellenza ingegneristica italiana; “La Storia”, – intesa come visione – mira a salvaguardare il patrimonio storico di entrambi i Brand grazie al restauro e la certificazione delle vetture d’epoca e la realizzazione di archivi e musei che consentano di rendere tangibile la straordinaria eredità dei due marchi italiani.

Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha dichiarato: “La cultura automobilistica italiana dà il meglio di sé quando creatività, prestazioni e competenza lavorano insieme. Ed è quanto succede in BOTTEGAFUORISERIE, il luogo dove idee e passione possono andare oltre. La nostra missione è rendere omaggio al patrimonio storico di Alfa Romeo e di Maserati e scrivere il prossimo capitolo della loro storia fatta di audacia e autenticità. La performance è espressione di cultura. Creare bellezza è una forma d’arte”.

