Airbus incarica la divisione Airbus Helicopters di gestire e semplificare l’offerta di UAS

Il gruppo francese semplifica l’offerta dei sistemi aerei tattici senza equipaggio provenienti da Survey Copter, Aliaca e Capa-X riunendoli in un unico portafoglio sotto il controllo di Airbus Helicopters

Airbus ha deciso di razionalizzare la propria offerta di UAS (sistemi aerei tattici senza equipaggio) di piccole e medie dimensioni provenienti da Survey Copter, Aliaca e Capa-X integrandoli in un portafoglio gestito da Airbus Helicopters che proporrà ai clienti della difesa e della sicurezza, i prodotti sia della divisione Helicopters che di quella Defence and Space.

Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters ha dichiarato: “Con l’integrazione di Aliaca e Capa-X nella nostra offerta UAS, stiamo costruendo una famiglia coerente di prodotti e rafforzando la posizione di Airbus come leader nel segmento dei droni tattici. Questa iniziativa ci consente di creare un centro di eccellenza in grado di riunire un portafoglio completo e complementare di sistemi aerei senza equipaggio, favorendo sinergie tra i team impegnati nello sviluppo e nel supporto di queste soluzioni. Inoltre, accelererà la cooperazione tra droni ed elicotteri grazie alla nostra soluzione HTeaming”.

I sistemi aerei senza equipaggio operano in tempo reale in una vasta gamma di missioni quali il rilevamento ad alta risoluzione per operazioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) e ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) a lunga durata, a supporto di forze navali, spedizioni tattiche e acquisizione obiettivi in scenari di combattimento. In più possono essere utilmente utilizzati in missioni para-pubbliche per la sorveglianza e il contrasto agli incendi o per il supporto alle forze dell’ordine.

Survey Copter (Pierrelatte Francia del Sud), che dal 1966 progetta, produce e supporta sistemi leggeri di droni tattici, è specializzata in sistemi di droni leggeri per applicazioni civili e militari di cui sono stati sinora venduti 300 esemplari a clienti nazionali e internazionali.

Il portafoglio di Airbus Helicopters

È composto da droni tattici, calibrati sulle esigenze di una difesa in costante evoluzione, quali:

Aliaca , un UAS da 25 kg che può trasportare fino a 3 kg di carico utile per 6 ore, il che lo rende un robusto strumento di imaging che migliora la ricognizione e il processo decisionale;

, un UAS da 25 kg che può trasportare fino a 3 kg di carico utile per 6 ore, il che lo rende un robusto strumento di imaging che migliora la ricognizione e il processo decisionale; Flexrotor , anch’esso da 25 kg, in grado di trasportare fino a 8 kg per una durata compresa tra 10 e 12 ore, risultando ideale per missioni a lunga autonomia;

, anch’esso da 25 kg, in grado di trasportare fino a 8 kg per una durata compresa tra 10 e 12 ore, risultando ideale per missioni a lunga autonomia; Capa-X , un sistema da 120 kg per un carico utile fino a 20 kg adattabile a diverse missioni e tipologie di terreno;

, un sistema da 120 kg per un carico utile fino a 20 kg adattabile a diverse missioni e tipologie di terreno; VSR70, un drone multi-missione da 750 kg dal design a bassa visibilità, sviluppato appositamente per ruoli impegnativi in ambito marittimo, cargo e militare.

Questa gamma di sistemi senza equipaggio dall’ampia flessibilità operativa offre anche funzionalità all’avanguardia per la sorveglianza e l’intelligence.

La Divisione Defence and Space di Airbus, grazie all’expertise maturato nel campo delle soluzioni di potenza aerea, continua comunque a sviluppare e offrire un’ampia gamma di tecnologie e servizi UAS multi-missione quali droni bersaglio aerei cui si aggiungono:

Eurodrone , il sistema di velivoli a pilotaggio remoto di nuova generazione, di grandi dimensioni e a lunga autonomia, progettato per rafforzare la difesa europea e la sovranità strategica;

, il sistema di velivoli a pilotaggio remoto di nuova generazione, di grandi dimensioni e a lunga autonomia, progettato per rafforzare la difesa europea e la sovranità strategica; UAS SIRTAP di fascia alta, un sistema tattico per missioni ISR diurne e notturne su terra e mare;

di fascia alta, un sistema tattico per missioni ISR diurne e notturne su terra e mare; Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS), piattaforma stratosferica solare-elettrica.