PSA Groupe: semestrale 2020, i risultati

Fatturato e risultato netto di Gruppo a 25,1 miliardi e 595 milioni di euro nonostante il Covid-19

Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di PSA Groupe, così commenta quanto evidenziato nelle righe successive: “Questo risultato semestrale dimostra la resilienza del Gruppo e ricompensa 6 anni consecutivi di intenso lavoro per aumentare la nostra agilità e abbassare il nostro punto di pareggio. Il Gruppo supera anche questa crisi grazie all’impegno delle equipe, desiderose di offrire una mobilità pulita, sicura ed accessibile ai nostri clienti. Siamo determinati a realizzare un forte rimbalzo nel secondo semestre e a portare a termine la nascita di Stellantis entro la fine del 1° trimestre 2021”.

Fatturato di Gruppo 1° semestre 2020

25.120 M€, in calo del 34,5% rispetto al 1° semestre 2019.

Fatturato Divisione Automotive 1° semestre 2020

19.595 M€, in calo del 35,5% rispetto al 1° semestre 2019, principalmente a causa dell’effetto sfavorevole dei volumi e del mix paese (-40,5%), del calo delle vendite ai partner (-0,5%) e dell’effetto dei tassi di cambio (-0,6%).

Al contrario, il fatturato ha beneficiato dell’effetto positivo del mix prodotto (+3,4%), del prezzo (+0,4%) e degli effetti diversi (+2,3%).

Risultato operativo corrente di Gruppo

517 M€, in calo dell’84,5% con un risultato operativo corrente della divisione Automotive che subisce una diminuzione del 72,5% assestandosi a 731 M€. Il livello di redditività del 3,7% è stato raggiunto, nonostante l’impatto significativo del calo dei volumi, grazie a un mix prodotto favorevole e alla riduzione dei costi.

Margine operativo corrente di Gruppo

2,1%, in calo di 6,6 punti rispetto al 1° semestre 2019.

Proventi e oneri operativi non correnti di Gruppo

meno 35 M€, rispetto a – 847 M€ del 1° semestre 2019.

Risultato finanziario di Gruppo

Positivo: +52 M€ contro -166 M€ del 1° semestre 2019.

Risultato netto consolidato di Gruppo

376 M€, in calo di 1.672 M€ rispetto al 1° semestre 2019 mentre il risultato netto quota Gruppo ammonta a 595 M€, in calo di 1.237 M€ rispetto al 1° semestre 2019.

Banque PSA Finance

Il risultato operativo corrente ammonta a 463 M€, in calo del 9,7%.

Faurecia

Il risultato operativo corrente presenta una perdita di 159 milioni di euro.

Free Cash-Flow delle attività industriali e commerciali

Negativo per 4.704 M€ di cui 3.601 M€ per la divisione Automotive.

Free Cash-Flow Divisione Automotive

Positivo: +153 M€ escluso il fabbisogno di capitale circolante.

Stock totale

Compreso quello della rete indipendente e degli importatori (incluso gli importatori Peugeot fuori dell’Europa) ammonta a 505.000 veicoli al 30 giugno 2020, in calo del 24% rispetto al 30 giugno 2019.

Posizione finanziaria netta delle attività industriali e commerciali

2.886 M€ al 30 giugno 2020 di cui 6.957 M€ per la divisione Automobile.

Prospettive di mercato 2020

Il Gruppo francese prevede un calo del mercato automobilistico del 25% in Europa, del 30% in Russia e in America Latina e del 10% in Cina.

Obiettivo operativo

PSA Groupe si è prefisso di raggiungere un margine operativo corrente (*) medio superiore al 4,5% per la divisione Automobile nel periodo 2019-2021.

(*) Risultato operativo corrente rapportato al fatturato della divisione Automobile (PCDOV)

I conti consolidati di PSA Groupe al 30 giugno 2020 sono stati chiusi dal Direttorio il 27 luglio 2020 ed esaminati dal Consiglio di Sorveglianza il 27 luglio 2020. Le procedure di revisione dei conti consolidati sono state effettuate dai Sindaci del Gruppo. La loro relazione di certificazione dei conti è in corso di emissione. La relazione sui risultati semestrali e la presentazione dei risultati del 1° semestre 2020 possono essere consultate sul sito Internet del Gruppo (www.groupe-psa.com), sezione «Analisti e investitori».

