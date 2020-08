Usato in assoluta sicurezza? Certificauto

L’unico servizio in Italia che permette di evitare un cattivo acquisto sulle auto usate si chiama Certificauto. Dopo 4 anni e oltre tremila certificazioni effettuate, il servizio si è ormai consolidato come un punto fermo per tutti coloro che si trovano a dover comprare un veicolo usato, anche a distanza e in tutta Italia.

La certificazione consiste in un protocollo di controlli standardizzati (ben 321 di carattere meccanico, elettronico, amministrativo e di carrozzeria), comprensivi anche di test drive, controlli sotto scocca e foto del veicolo, effettuati solo ed esclusivamente prima che avvenga la vendita del veicolo, anche a distanza e in tutta Italia. Basta che venditore e compratore (che siano entrambi privati, oppure concessionario e privato fa lo stesso) si mettano d’accordo per portare il veicolo presso una delle officine convenzionate previo appuntamento: in un’ora e mezza circa vengono effettuati i controlli e viene rilasciata una copia della certificazione con tutte le singole voci verificate. In questo modo Certificauto non condiziona affatto la trattativa, ma funge solo da strumento di maggiore sicurezza sia per chi vende che per chi compra l’auto.

Oltre 300 officine, preventivamente selezionate e formate su tutto il territorio nazionale, erogano con grande professionalità questo prezioso servizio che ha l’obiettivo di tutelare quotidianamente tutti gli automobilisti e di rendere le strade dei luoghi più sicuri. Certificauto non è solo un servizio appannaggio di chi vuole evitare spiacevoli inconvenienti, ma è di fatto uno strumento a vantaggio di tutta la collettività.

Si stima che ogni anno vengano venduti in Italia oltre 3 milioni di veicoli usati. Ma nonostante l’alto numero di transazioni, le truffe continuano ad essere all’ordine del giorno. Auto «schilometrate», fermi amministrativi, danni alla carrozzeria, problemi tecnici e altro ancora: sono tante le problematiche che un veicolo usato potrebbe presentare quando viene messo in vendita. Certificauto rappresenta l’unico vero strumento in grado di smascherare chi ha qualcosa da nascondere e voglia avere maggiore consapevolezza sulle reali condizioni d’uso del veicolo.

Certificauto e i suoi vantaggi

Le officine che erogano il servizio sono assolutamente indipendenti e super partes, e mettono esclusivamente la loro professionalità al servizio dei clienti. Così facendo, chi è intenzionato a vendere può rendersi completamente trasparente e avere più possibilità di vendere il proprio mezzo grazie a Certificauto, mentre chi vuole comprare può dormire sonni tranquilli dopo averlo fatto controllare. Ma soprattutto viene superato il concetto del meccanico di fiducia, che presenta non pochi limiti. Il meccanico di fiducia infatti, per quanto possa essere una figura di sicuro affidamento, spesso non può recarsi a distanza per controllare il veicolo o non ha i giusti mezzi per fare un controllo che sia il più completo e professionale possibile. Inoltre, se il controllo si svolge nella sede del concessionario o cliente privato amico, rischia di tramutarsi in un “ritrovo di amici”, finendo per essere il più delle volte superficiale. Per queste ragioni Certificauto rappresenta un’evoluzione, un salto di qualità, un plus irrinunciabile per chi vuole avere la massima sicurezza rispetto al mezzo che sta comprando. Inoltre è possibile conoscere le eventuali non conformità del mezzo, grazie ad un preventivo di riparazione fornito dall’officina dopo il controllo, senza doversi accontentare di valutazioni spesso approssimative. A quel punto sarà a totale discrezione del compratore effettuare o meno la riparazione in quella stessa officina. Un altro punto di forza del servizio consiste nel fatto di riuscire a rendere praticamente ininfluente il problema dell’ acquisto di un’auto usata a distanza, poiché Certificauto è ben radicato su tutto il territorio nazionale e garantisce la massima sicurezza da nord a sud, supportando le vendite online.

Con sole 159 euro Certificauto garantisce un protocollo di controlli standardizzati ed effettuati da dei professionisti con comprovata esperienza. Ok, ma qualcuno si chiederà: “E se poi non dovessi più acquistare il veicolo”?

Bè, se non si acquista più il veicolo perché ci si accorge che aveva dei danni occulti, la spesa per Certificauto si rivela ampiamente azzeccata! Si evitano avvocati, incomprensioni su ciò che è in garanzia e ciò che non lo è, spese impreviste, il concessionario o privato che si trova distante da noi, il venditore che non risponde più al telefono e tanti altri dubbi.

Il valore aggiunto di Certificauto: il lavoro di squadra

Una logica win-win che premia tutti, venditori e compratori. Ma che soprattutto rende i veicoli e le strade dei luoghi più sicuri sui quali circolare. Certificauto garantisce tutto questo grazie ad un team tecnico e un team consulenziale, che lavorano quotidianamente e a stretto contatto per fornire sempre un servizio affidabile e all’avanguardia. Il resto lo fa il lavoro delle officine, che devono necessariamente rispondere a dei precisi parametri per entrare a far parte del circuito Certificauto. Il supporto di un’esperta software house e l’utilizzo di un’estesa area testing poi, consentono di utilizzare i giusti strumenti per sperimentare e rendere il servizio sempre più puntuale e in linea con le esigenze di un settore in continua evoluzione.