Citroën ë-Jumpy scende in strada… 100% elettricamente

Questo modello continua il processo di elettrificazione della Casa del Double Chevron che entro fine anno commercializzerà 6 modelli elettrificati

Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric offre tutti i vantaggi della versione termica, in termini di carattere, dimensioni, volume di carico e carico utile cui si aggiungono, con l’elettrificazione, la libertà di accesso ai centri città e le agevolazioni fiscali previste.

2 versioni disponibili

Nuovo ë-Jumpy si propone in 2 versioni dotate di equipaggiamenti complementari e progettate per soddisfare un utilizzo specifico:

COMFORT dispone di una dotazione funzionale: Radio RD6 MP3 BlueTooth, retrovisori elettrici riscaldabili, freno a mano elettrico.

dispone di una dotazione funzionale: Radio RD6 MP3 BlueTooth, retrovisori elettrici riscaldabili, freno a mano elettrico. CLUB, la più completa, include tutta la dotazione della versione Control con in più sensori di parcheggio, climatizzatore, Moduwork ecc.

Dimensioni e capacità di carico

3 lunghezze : XS * (4,60 m – 50 kWh), inedita nel segmento e pratica per parcheggiare in città , M (4,95 m – 50 kWh o 75 kWh) e XL (5,30 m – 50 kWh o 75 kWh).

: XS (4,60 m – 50 kWh), inedita nel segmento e pratica per parcheggiare in città M (4,95 m – 50 kWh o 75 kWh) e XL (5,30 m – 50 kWh o 75 kWh). Altezza : 1,90 m condivisa dalla maggioranza delle versioni di ë-Jumpy; garantisce l’accesso a tutti i parcheggi.

: 1,90 m condivisa dalla maggioranza delle versioni di ë-Jumpy; garantisce l’accesso a tutti i parcheggi. Carico utile: fino a 12 q (MTAC-MAV, senza conducente) si colloca al centro delle aspettative in questo segmento.

fino a 12 q (MTAC-MAV, senza conducente) si colloca al centro delle aspettative in questo segmento. Carico rimorchiabile : può raggiungere 1 tonnellata su tutte le versioni, il che fa di ë-Jumpy il leader del suo segmento.

: può raggiungere 1 tonnellata su tutte le versioni, il che fa di ë-Jumpy il leader del suo segmento. Volumetria interna: spaziosa, identica alle versioni termiche è compresa tra 4.6 m 3 (XS senza Moduwork) e 6,6 m 3 (XL con Moduwork) ed è ai migliori livelli del mercato.

spaziosa, identica alle versioni termiche è compresa tra 4.6 m (XS senza Moduwork) e 6,6 m (XL con Moduwork) ed è ai migliori livelli del mercato. Larghezza utile tra i passaruota: è di 1,25 m ed è sufficiente per caricare un Europallet.

* In Italia la lunghezza XS è prevista a partire dal 2021

Equipaggiamenti

Si punta alla funzionalità come nel caso del Moduwork che trasforma l’abitacolo in un vero ufficio mobile grazie anche alla presenza di vani portaoggetti per un volume di quasi 100 litri o dell’apertura Hands Free delle porte laterali scorrevoli.

Il comfort di marcia è garantito dalle molle a rigidità variabile con ammortizzatori sensibili al carico [Amortissement Variable Asservi à la Charge (AMVAC)] e dalle sospensioni che assicurano precisione di guida.

Autonomia

2 diverse autonomie a scelta:

230 km in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni XS, M, XL) con batteria da 50 kWh .

in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni XS, M, XL) con . 330 km in ciclo WLTP (disponibile nelle versioni M ed XL) con batteria da 75 kWh.

Il motore recupera l’energia elettrica in fase di frenata o durante le decelerazioni del veicolo.

La batteria è garantita 8 anni o 160.000 km – per il 70% della sua capacità, (con un certificato di capacità della batteria fornito ad ogni revisione).

Ricarica

3 le possibilità:

Ricarica domestica : richiede un cavo di tipo 2 (per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio).

: richiede un cavo di tipo 2 (per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio). Ricarica rapida privata o pubblica: richiede l’installazione di una Wallbox a ricarica rapida.

richiede l’installazione di una Wallbox a ricarica rapida. Ricarica super rapida: da una stazione di ricarica pubblica fino a 100 kW può ricaricare la batteria da 50 kWh all’80% in 30 minuti e quella da 75 kWh in 45 minuti.

Citroën ë-Jumpy propone la scelta fra due caricatori di bordo: da 7,4 kW o da 11 kW.

Comfort

Assenza di vibrazioni e di rumore.

Pre-condizionamento termico dell’abitacolo.

Piacere di guidagrazie alla marcia fluida in modalità elettrica.

Libertà di accesso alle zone soggette a limiti di emissioni di CO

Costi di utilizzo ridotti.

Guida e prestazioni

Potenza di 100 kW (136 cv) / 260 Nm.

Velocità massima 130 km/h in ogni modalità di guida (Eco, Normal, Power).

Selettore a 3 modalità

Normal: 80 kW/210 Nm: ottimizza performance e autonomia.

80 kW/210 Nm: ottimizza performance e autonomia. Eco: 60 kW/190 Nm: riduce il consumo di energia limitando le prestazioni dell’impianto di riscaldamento ed aria condizionata senza spegnerli completamente e contenendo la coppia e la potenza del motore.

60 kW/190 Nm: riduce il consumo di energia limitando le prestazioni dell’impianto di riscaldamento ed aria condizionata senza spegnerli completamente e contenendo la coppia e la potenza del motore. Power: 100 kW/260 Nm: fornisce prestazioni per un maggiore piacere di guida anche con veicolo a pieno carico.

Sistemi di assistenza alla guida e servizi connessi

Ë-Jumpy offre 15 utili sistemi di assistenza:

Apertura Hands-free delle porte laterali scorrevoli

Keyless Entry e Start

Active Safety Brake

Head-up Display a colori

Hill start assist

Driver Attention Alert

Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata

Avviso di rischio di collisione

Telecamera di retromarcia con visuale Top Rear Vision

Coffee Break Alert

Fari abbaglianti automatici

Grip Control

Riconoscimento esteso dei cartelli stradali

Regolatore della velocità adattativo

Sistema di sorveglianza dell’angolo morto

Servizi connessi

Nuovo Citroën ë-Jumpy offre 3 pacchetti connessi al comfort e alla massima sicurezza. Questi pacchetti di servizi fanno parte del Citroën Advanced Comfort®, con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi connessi facile ed intuitivo per il cliente ed allo stesso tempo garantire 3 pilastri chiave: sicurezza, facile navigazione ed esperienza connessa amplificata.

■ Connect Assist: Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, Nuovo Citroën ë-Jumpy ha di serie Assistenza & SOS che comporta la chiamata automatica o manuale premendo il pulsante «Assistance»: se necessario, questo servizio consente di mettere in contatto il conducente con un call center dedicato. Connect Assist può essere connesso all’app My Citroën ed ottenere così informazioni sullo stato di carica, autonomia, ricarica differita, pre-condizionamento dell’abitacolo, luogo di parcheggio, chilometri percorsi, prossimo tagliando. La connessione e la visualizzazione delle informazioni avvengono tramite l’App My Citroën.

■ Connect Nav: Il touchpad da 7” di Nuovo Citroën ë-Jumpy integra tutte le funzionalità in modo intuitivo. Connect Nav touch-screen può essere utilizzato con i comandi vocali che consentono di gestire: Navigazione, Telefono e Radio. Collegato ai servizi connessi, TomTom Traffic garantisce informazioni sul traffico in real-time per identificare il percorso migliore. Fornisce altre informazioni come la posizione di stazioni di servizio, di parcheggi, informazioni sul meteo e punti di interesse locali. Il passeggero apprezzerà inoltre l’indicazione gratuita per 3 anni delle Zone di Pericolo con avvertimenti visivi e sonori (secondo la legislazione locale). Il veicolo può essere pre-condizionato con il Connect Nav.

■ Connect Play: La tecnologia Mirror Screen, compatibile con i protocolli Apple CarPlay™ ed Android Auto, consente di collegare lo smartphone al sistema infotainment rendendo disponibili le sue funzioni sullo schermo touchscreen. Il conducente può usufruire facilmente dei contenuti media e controllare direttamente il suo smartphone sullo schermo del sistema infotainment di bordo.

App dedicate

L’App My Citroën permette agli utenti di controllare la carica della batteria (stato di ricarica, termine alla ricarica, ricarica in modalità diverse) accesso a specifiche applicazioni come Free2Move Services (localizzazione di colonnine di ricarica, chilometri percorsi, avviso tagliandi, pre-condizionamento abitacolo, ecc.).

L’App Free2Move Services fornisce assistenza per la ricarica e il parcheggio (in Francia) con l’accesso ai servizi Charge My Car:

Accesso a 160.000 punti di ricarica , la più grande rete europea di stazioni di ricarica pubbliche,

, la più grande rete europea di stazioni di ricarica pubbliche, Localizzazione dei punti di ricarica compatibili con ë-Jumpy e

Miglior percorso per raggiungere il luogo di ricarica, a seconda dell’autonomia, dello stile di guida, temperature esterna, planimetria, stile di guida (stop per la ricarica, tempo totale di ricarica, tipo di presa, accessibilità alle stazioni di ricarica ecc.).

Viene fornita una carta per il pagamento o si può procedere direttamente tramite l’app.

[ Redazione Motori360 ]