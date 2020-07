BMW: arriva la prima iX3 100% elettrica

La BMW iX3 rappresenta il debutto della mobilità completamente elettrica in un modello BMW X nonché l’ultima tappa del processo di elettrificazione del BMW Group

La prima BMW iX3 unisce tutte le doti note della BMW X3 alla consapevolezza, al piacere, all’economicità di una guida full electric cui si aggiunge il venir meno delle limitazioni alla circolazione riservate ai modelli endotermici.

Prodotta in Cina

La nuova BMW iX3 – che sarà la prima BMW ad essere prodotta anche per l’esportazione in Cina, nello stabilimento di Shenyang – incarna anche l’approccio strategico «Power of Choice» con cui il BMW Group soddisfa sia le richieste dei clienti sia le stringenti normative in tutto il mondo.

La BMW X3 sarà il primo modello ad essere disponibile con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, un sistema ibrido plug-in o un sistema di trasmissione esclusivamente elettrico.

La nuova BMW iX3 – il cui lancio sul mercato inizierà in Cina in corso d’anno – apre la strada alla tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, contraddistinta da importanti progressi in termini di densità di potenza, campo operativo, peso, requisiti di spazio di installazione e flessibilità.

Una maggiore efficienza

La densità di potenza del motore elettrico nell’iX3 è superiore del 30% a quella dei veicoli completamente elettrici offerti dal BMW Group mentre la densità di energia gravimetrica della batteria ad alta tensione a livello di cella lo è del 20%. Le ultime versioni del motore elettrico, dell’elettronica di potenza, della tecnologia di ricarica e della batteria ad alta tensione (tutte sviluppate internamente) saranno implementate anche nella BMW iNEXT e nella BMW i4 dal 2021.

L’efficienza è aumentata in modo significativo rispetto alla BMW i3 grazie alla tecnologia altamente integrata del sistema di trasmissione. Il motore elettrico, la trasmissione e l’elettronica di potenza sono ora disposti insieme in un unico vano. La batteria di alta tensione BMW eDrive di quinta generazione con la più recente tecnologia delle celle della batteria e un contenuto energetico lordo di 80 kWh consente un’autonomia operativa fino a 460 chilometri [285 miglia] nel nuovo ciclo di prova WLTP previsto dalla legge (fino a 520 chilometri [323 miglia] nel ciclo di prova NEDC). Il BMW Group monitora la conformità agli standard ambientali e sociali nell’ambito del processo di approvvigionamento del litio e del cobalto utilizzati nelle celle della batteria.

Il nuovo motore elettrico BMW eDrive di quinta generazione produce una potenza massima di 210 kW / 286 cv e una coppia massima di 400 Nm (295 lb-ft) con una accelerazione da 0 a 100 km/h [62 mph] in 6,8” (a fini di confronto – BMW X3 30i: 6,4 secondi), velocità massima (limitata elettronicamente): 180 km / h [112 mph]. Il motore elettrico della nuova BMW iX3 funziona secondo il principio di un motore sincrono senza uso di magneti. Questo progetto consente di evitare l’utilizzo di terre rare nella produzione del motore.

La possibilità di recuperare quantità di energia variabili consente di scegliere tra una sensazione pronunciata a pedale unico con un ampio recupero dell’energia frenante e coasting nella posizione di guida B e il recupero adattivo inclusa la funzione coasting nella posizione di guida D. Il livello di recupero può essere regolato in tre fasi. Il recupero adattivo migliora il comfort di guida e l’efficienza regolando la rigenerazione dell’energia frenante e la funzione di coasting alla situazione di guida.

L’esperienza di guida

La Casa sottolinea come il trasferimento di potenza alle ruote posteriori offra una classica esperienza di guida BMW. L’ efficiente combinazione di basso consumo di energia elettrica e alta capacità di ricarica consente viaggi a lunga distanza a velocità medie elevate mentre le sospensioni adattive (di serie) ottimizzano le prestazioni sportive e il comfort.

Il debutto di BMW IconicSounds Electric nella BMW iX3 fornisce un feedback acustico per arricchire l’esperienza di guida elettrica, conferendole ulteriore profondità emotiva grazie al potente suono di azionamento disponibile con la linea di equipaggiamento “Impressive”; si tratta di una prestazione acustica inconfondibile che, sviluppata in collaborazione con Hans Zimmer, accompagna l’avvio e la disattivazione del sistema di azionamento elettrico.

Ricarica e Servizi digitali

Prodotti e servizi di ricarica personalizzati: la BMW Charging Card fornisce un accesso semplice e conveniente a oltre 450.000 punti di ricarica pubblici in tutto il mondo mentre il nuovo Flexible Fast Charger (che consente l’utilizzo di diversi tipi di prese) e la Wallbox ad alto rendimento sono ora disponibili come optional. I singoli pacchetti offrono la soluzione di ricarica ottimale per ogni esigenza del cliente.

I nuovi servizi digitali di BMW Connected Charging in auto e tramite l’app promuovono la mobilità elettrica intuitiva e migliorano la pianificazione della navigazione, compresi i consigli per le soste di ricarica. Il sistema di navigazione tiene conto delle pause durante il viaggio per caricare la batteria ad alta tensione (include informazioni dettagliate sui singoli punti di ricarica) nella pianificazione del percorso e nel calcolo dei tempi di arrivo.

La riserva ottimizzata di energia ora consente una capacità di ricarica del veicolo fino a 150 kW nelle stazioni di ricarica rapida CC; la ricarica dallo 0 all’80% della capacità della batteria ad alta tensione richiede 34 minuti mentre la ricarica di 10 minuti aggiunge 100 chilometri [62 miglia] di autonomia (WLTP). I clienti della BMW iX3 godranno di tariffe particolarmente vantaggiose nelle stazioni di ricarica rapida IONITY con una componente dipendente dal consumo.

L’auto com’è

Le proporzioni caratteristiche di un modello BMW X si combinano con caratteristiche di design specifiche del modello come, ad esempio, gli innovativi cerchi aerodinamici BMW in lega leggera da 19 pollici con un nuovo design che riduce la resistenza.

L’ambiente interno premium contiene accenti specifici del modello. L’abitacolo intellegibile e multifunzionale offre, come facilmente immaginabile, un elevato livello di comfort per cinque persone sia durante gli spostamenti quotidiani e sia nei lunghi viaggi; la capacità di carico può essere estesa da 510 litri a 1.560 litri.

Il BMW Live Cockpit Professional vanta un sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps e BMW Intelligent Personal Assistant di serie. L’integrazione con smartphone avviene tramite Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamento software remoto e servizi digitali di BMW Connected Charging anche standard.

Equipaggiamenti

Inspiring (specifiche standard): comprende verniciature metalliche, fari a LED, climatizzatore automatico a tre zone con preriscaldamento e pre-condizionamento, funzionamento automatico del portellone posteriore, tetto apribile panoramico in vetro, Driving Assistant Professional e illuminazione ambientale.

comprende verniciature metalliche, fari a LED, climatizzatore automatico a tre zone con preriscaldamento e pre-condizionamento, funzionamento automatico del portellone posteriore, tetto apribile panoramico in vetro, Driving Assistant Professional e illuminazione ambientale. La linea di equipaggiamenti optional «Impressive» offre anche cerchi in lega da 20 pollici, vetri acustici, sedili sportivi, finiture in pelle Vernasca, display BMW Head-Up, Parking Assistant Plus e Harman Kardon Surround Sound.

Valutazione ambientale e prestazioni

All’auto è stata attribuita una straordinaria valutazione ambientale grazie all’impegno per la sostenibilità lungo tutta la catena del valore. L’apporto di CO 2 della BMW iX3 su tutto il suo ciclo di vita è significativamente inferiore rispetto a una BMW X3 xDrive20d: è ridotto del 30% quando si utilizza l’elettricità del mix energetico europeo per la ricarica e di circa il 60% quando si utilizza esclusivamente energia verde.

consumo di carburante combinato nel ciclo di prova NEDC: 0,0 l / 100 km;

consumo di energia elettrica combinato: 17,8 – 17,5 kWh / 100 km;

emissioni di CO 2 combinate: 0 g / km;

combinate: 0 g / km; consumo di carburante combinato nel ciclo di prova WLTP: 0,0 l / 100 km;

consumo di energia elettrica combinato: 19,5 – 18,5 kWh / 100 km;

emissioni di CO 2 combinate: 0 g / km).

[ Redazione Motori360 ]