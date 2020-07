Volkswagen: le facilitazioni del nuovo ora anche sull’usato

Questo mese, la formula Progetto Valore Volkswagen è disponibile anche con l’iniziativa Care for You

Per il mese di luglio, la Volkswagen estende alle sue auto usate «Care for You», l’offerta basata sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) che include il rimborso delle prime tre rate, la manutenzione ordinaria e l’assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto.

Con questa iniziativa, i vantaggi finora riservati al nuovo vengono estesi anche all’usato recente della Marca; perché qualità, tecnologia, efficienza e sicurezza sono doti che caratterizzano un’auto Volkswagen per tutta la sua vita.

Care for You

Riservata a una selezione del miglior usato recente marchiato Volkswagen, l’iniziativa Care for You in vigore per il mese di luglio prevede il rimborso delle prime tre rate della formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen entro una settimana dal loro pagamento.

Con Care for You, per esempio, è possibile acquistare una Golf 7 1.6 TDI 115 CV Business del 2019 con soli 27.000 km con un anticipo di 4.580 Euro e 35 rate da 129 Euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,46%).

Al costo mensile di una city car, quindi, è possibile scegliere un esemplare ancora recente della best seller compatta più conosciuta e apprezzata, con una ricca dotazione di serie che include, tra gli altri, cerchi in lega da 16”, luci diurne anteriori e fari posteriori a LED, radio Composition Media con schermo touch da 8”, connettività Bluetooth e App-Connect per l’integrazione delle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, volante multifunzione rivestito in pelle, sistema di monitoraggio della stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, cruise control adattivo ACC e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Progetto Valore Volkswagen

La formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen è disponibile su auto usate della marca Volkswagen con meno di 42 mesi di anzianità e permette di acquistarle con un anticipo compreso tra lo 0 e il 35% e una rata personalizzata, così da soddisfare le diverse necessità individuali di mobilità. Al termine della durata scelta per il contratto, il Cliente potrà decidere se tenere l’auto pagando il Valore Futuro Garantito, restituirla o sostituirla con un’altra Volkswagen, nuova o usata, continuando a beneficiare dei vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.

Inoltre, l’offerta si prende cura non solo della Volkswagen usata scelta ma anche del Cliente, in particolare per garantire maggiore sicurezza nel caso d’imprevisti che coinvolgano la sua salute. Infatti, per tutta la durata del contratto, oltre alla garanzia estesa a due anni Free Top-up, sono incluse la manutenzione ordinaria e un’assicurazione a tutela della salute della Volkswagen Financial Services. Questa prevede un’indennità di 100 Euro al giorno per un massimo di sette giorni in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza.

Das WeltAuto

È il programma del Gruppo Volkswagen per l’usato multimarca di qualità che ne garantisce l’efficienza e la sicurezza grazie a 110 rigorosi controlli che accertano che l’auto da acquistare, nonostante sia usata, abbia un passato di cui potersi fidare.

Lo stato di ogni singolo esemplare è verificato accuratamente, in tutte le funzionalità degli elementi meccanici ed elettronici, da personale d’officina appositamente qualificato e formato. Inoltre, il programma Das WeltAuto prevede la possibilità di effettuare un test drive dell’auto cui si è interessati, di concordare la permuta del proprio usato e di usufruire di tanti altri servizi che rendono l’esperienza di acquisto di un’auto usata pari a quella di una nuova Volkswagen.

Questo programma è dedicato ai veicoli usati di qualsiasi brand con fino a 7 anni di vita e non più di 150.000 km.; queste auto, una volta superati i controlli, vengono certificate, garantite dal Gruppo Volkswagen e coperte da servizi dedicati.

Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili nella sezione dedicata all’usato del sito ufficiale di Volkswagen Italia all’indirizzo dasweltauto.volkswagen.it/usato-garantito/

[ Redazione Motori360 ]