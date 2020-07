Anche BMW lancia il Bonus, anche senza rottamazione, valevole sino al 31 luglio!

Incentivi a partire da 3.500 euro per BMW Serie 1. Fino a 10.000 euro di vantaggio per MINI Full Electric

Fino al 31 luglio, chi sceglierà una nuova BMW o MINI tra le vetture disponibili presso le Concessionarie della Rete del BMW Group potrà beneficiare di un bonus, anche senza una vettura usata da rottamare.

Con una gamma di modelli per tutte le esigenze e la scelta tra motorizzazioni diesel e benzina efficienti e puliti o ibridi plug-in ed elettrici per la guida a zero emissioni, il BMW Group ha la risposta giusta per le diverse esigenze di mobilità di tutti i clienti.

È la filosofia «Power of Choice» che il Gruppo promuove già da tempo, che declina la sostenibilità ambientale delle vetture trasversalmente a motorizzazioni e segmenti, lasciando ai clienti la scelta della soluzione più adatta alle loro abitudini di mobilità, con la certezza di poter sempre contare su tecnologie sofisticate e contenimento di consumi ed emissioni.

Su questa gamma di modelli e propulsori, fino al 31 luglio, scegliendo una tra le vetture disponibili presso la rete delle Concessionarie del gruppo , i clienti possono ottenere un bonus, anche senza la contestuale rottamazione di un usato.

Le campagne di comunicazione attualmente on air, con focus sulla nuova BMW Serie 1 e sulla gamma per MINI, sono state integrate con lo specifico messaggio riguardante gli incentivi offerti e con la call-to-action a scoprire modelli disponibili e dettagli del bonus presso le concessionarie della rete.

Ad esempio, per la nuova BMW Serie 1 è possibile da subito ottenere un bonus a partire da 3.500 euro, anche se non si è in possesso di una vettura da rottamare. Gli incentivi però si sommano a quanto è già previsto a livello nazionale, in particolare in caso di rottamazione di un veicolo obsoleto: ecco che per passare alla nuova MINI Full Electric è possibile ottenere un vantaggio fino a 10.000 euro, sommando gli incentivi statali esistenti con quelli previsti da MINI.

[ Redazione Motori360 ]