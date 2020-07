Mazda agli Autocar Awards 2020

Premiati il designer Ikuo Maeda e la Mazda MX-5

Il Responsabile mondiale design Mazda, Ikuo Maeda e la sua Mazda MX-5 sono stati premiati il primo con il titolo di «Design Hero» e la seconda quale «migliore auto a prezzi accessibili in Gran Bretagna».

Oltre a una serie impressionante di prestigiosi premi per il design ricevuti in tutto il mondo da Maeda-san e dal suo team, tra cui il World Car Design of the Year 2020 per la Mazda3, quest’ultimo riconoscimento di Autocar celebra i 35 anni di successi di Maeda in Mazda e sottolinea la validità della sua visione e leadership nella creazione e nell’evoluzione della filosofia di design Kodo di Mazda.

Del designer giapponese il Direttore di Autocar, Mark Tisshaw, ha detto “Ha supervisionato una generazione di Mazda che si può far risalire all’avvento del design Kodo nel 2012, quando la Casa ha introdotto la sua eccezionale filosofia stilistica ad accompagnamento dell’inedita gamma di vetture dotate delle tecnologie Skyactiv. Da allora a oggi, riteniamo che Mazda abbia realizzato la più bella gamma di auto sul mercato – culminata di recente con la nuova Mazda3 hatchback – merito di Maeda-san e del suo team” mentre Ikuo Maeda, nel commentare il premio Design Hero, ha dichiarato: “Quando guardo l’elenco dei vincitori che mi hanno preceduto, riconosco solo designer di auto di alto livello e sono orgoglioso di essere diventato uno di loro”.

Nella sua lunga carriera in Mazda, fra i progetti principali vanno ricordate la RX-8, oltre alle straordinarie concept car RX-Vision e Vision Coupe; ma i design che Maeda predilige fra le sue auto di serie sono l’attuale Mazda3 e la MX-5 di quarta generazione.

Va sottolineato che l’attuale MX-5 ha bissato il titolo di migliore auto a prezzi accessibili della Gran Bretagna già attribuito alla MX-5 di quarta generazione nel 2016. Profondamente convinta che le auto siano realizzate prima di tutto per il divertimento nella guida, la rivista Autocar organizza ogni anno due test sulle prestazioni delle vetture, uno per i modelli sotto le 35.000 sterline e l’altro per tutte le novità.

Questi rigorosi test prevedono che le auto vengano provate sia su pista sia su strada analizzando sterzo, freni, trasmissione, telaio, motore e prestazioni di ciascuna e confrontando tali prestazioni con quelle delle rivali sino ad individuare l’auto che offra il miglior coinvolgimento di chi guida e il maggior divertimento.

La MX-5 è disponibile in Italia nella esclusiva e distintiva gamma 2020 nelle versioni Polymetal 1.5 da 132 cv e Sport 2.0 da 184 cv entrambe con cambio manuale a 6 velocità e con prezzi a partire da 33.500 euro per la prima e 36.100 euro per la seconda.

[ Redazione Motori360 ]