ŠKODA Auto: il CEO Bernhard Maier lascia

Bernhard Maier si dimetterà dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il 31 luglio 2020, dopo aver guidato ŠKODA Auto per quasi cinque anni.

Bernhard Maier ha iniziato la sua carriera professionale nel 1984 presso la Nixdorf Computer AG. Dal 1988 al 2001 Maier ha ricoperto vari incarichi dirigenziali presso BMW AG in Germania e all’estero ed è stato inoltre Project Manager per la strategia internazionale del brand.

Nel 2001 Maier ha assunto la carica di Presidente del Board di Porsche Germania GmbHe, mentre nel 2010 è stato nominato Membro del Board presso Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG per Vendite e Marketing. In questo ruolo Maier ha modernizzato radicalmente l’organizzazione commerciale che sotto la sua guida si è notevolmente ampliata, triplicando le consegne ai Clienti nel mondo.

Nel novembre 2015 Bernhard Maier è stato nominato Presidente del Board di ŠKODA Auto che ha profondamente riorganizzato; nell’ambito della Strategia 2025+ sono stati individuati ed implementati in particolare i settori della mobilità elettrica, della digitalizzazione e della connettività, i nuovi servizi di mobilità e la realizzazione di un’ampia campagna di prodotto.

Sotto la direzione di Maier, ŠKODA ha lanciato nuovi importanti modelli quali KODIAQ, KAMIQ, KAROQ e SCALA, e ha sviluppato ENYAQ iV, il primo modello esclusivamente elettrico.

Negli stessi anni, le vendite sono arrivate a circa 1,3 milioni di veicoli all’anno e sono stati raggiunti valori record di fatturato ed utile operativo.

Herbert Diess, Presidente del Board del Gruppo Volkswagen e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ŠKODA Auto, ringrazia Bernhard Maier per il suo eccellente operato come parte del Gruppo Volkswagen e per ŠKODA: “Bernhard Maier è uno dei manager più esperti del settore del Gruppo Volkswagen. Nel suo ruolo di Presidente del Board di ŠKODA AUTO, Maier ha dato un contributo straordinario alla valorizzazione della Marca e i suoi anni in ŠKODA sono stati di grande successo nei 125 anni di storia del brand. Vorrei ringraziare Bernhard Maier sia per questo sia per i quasi due decenni di successi, prima in Porsche e poi in ŠKODA“.