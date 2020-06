Consegnato il primo esemplare della Ducati Superleggera V4

È stato l’AD Claudio Domenicali ad affidare personalmente la 001/500 al belga Filip Van Schil, Ducatista di lungo corso, già possessore di altri nove modelli della Casa di Borgo Panigale

L’esemplare 001/500 della Ducati Superleggera V4 è stato ufficialmente consegnato al Ducatista belga Filip Van Schil, già proprietario di altre nove Ducati. Si tratta dell’unica moto al mondo «omologata» per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi in fibra di carbonio, prodotta dalla Casa motociclistica di Borgo Panigale in serie limitata di soli 500 esemplari .

Data l’unicità dell’occasione, l’Azienda ha invitato presso lo stabilimento di Borgo Panigale Van Schil che – guidato in un tour speciale della Fabbrica – ha potuto visitare la linea di assemblaggio della sua moto e incontrare lo specialista che ha realizzato il suo motore. La giornata è poi proseguita con la visita del Museo Aziendale, del Centro Stile Ducati e del Reparto Corse. Inoltre, come per tutti gli altri possessori di Superleggera V4, Filip avrà anche l’incredibile opportunità di provare in pista al Mugello la Panigale V4 R che compete nel Campionato SBK, all’interno della «Superbike Experience».

È stato l’AD Claudio Domenicali, nel corso di una cerimonia di consegna svoltasi nel Centro Stile Ducati, a togliere il velo alla Superleggera V4 001/500, per poi consegnarla al suo nuovo proprietario.

Dopo esser stato protagonista della cerimonia di consegna e della visita in Azienda nonché destinatario di una copia del libro Stile Ducati con dedica di Claudio Domenicali, questo particolare cliente ha ricevuto una riproduzione scultorea della Superleggera V4 personalizzata con il numero della sua moto.

Inoltre, come succederà a tutti coloro che hanno comprato o sceglieranno di acquistare una Superleggera V4, questa moto verrà consegnata ai proprietari corredata dal certificato di autenticità e all’interno di una cassa in legno con grafica dedicata, realizzata per il trasporto di questa vera e propria «opera d’arte» e dell’ingegno motoristico.

Il pacchetto che Ducati ha previsto per questo progetto unico comprende, in aggiunta a quanto già citato, il racing kit, la possibilità di personalizzare la tuta Superleggera V4 dotata di airbag e parte della linea «SuMisura Ducati» e con l’occasione completare il proprio look con il casco in carbonio.

Ancora più incredibile ed esclusiva è l’opportunità, limitata a soli 30 possessori della Superleggera V4, di acquistare l’accesso alla «MotoGP Experience» che consiste nella possibilità, per la prima volta, di guidare in circuito la Desmosedici GP, seguiti direttamente dai tecnici Ducati Corse, realizzando di fatto il sogno di ogni appassionato di moto sportive e di Rosse di Borgo Panigale.

Le dichiarazioni

Filip Van Schil: “Quando ho ricevuto la chiamata e l’invito ufficiale per venire a Borgo Panigale a ritirare la mia Superleggera V4, la 001 di 500, nonostante io sia un Ducatista da sempre, mi hanno tremato le gambe per l’emozione Un’accoglienza come questa, benché sia stato il primo a chiamare e ordinare la Superleggera V4, è qualcosa di inimmaginabile. Ricevere la moto direttamente in Azienda e toccare con mano la passione delle persone che lavorano a Borgo Panigale è un’esperienza che mi porterò dietro per sempre. Giornate come questa sono ciò che rendono Ducati unica e diversa da tutte le altre Case Motociclistiche”.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati: “Quella di oggi è una giornata speciale. Provare in pista al mattino le incredibili emozioni che può regalare una Superleggera V4 al Mugello, e poi consegnare al pomeriggio le chiavi della moto 001/500 al primo cliente rende questo giorno davvero magico! Incontrare e appurare dal vivo la passione dei nostri clienti è sempre molto emozionante, ancora di più lo è renderli orgogliosi e permettere che i loro sogni si avverino. La Superleggera V4 è l’unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi in fibra di carbonio. È un mix di ingegneria meccanica, tecnica e design «made in Italy» che stupisce per performance, stile e cura del dettaglio. Sono davvero orgoglioso del lavoro fatto da tutti i tecnici e gli ingegneri di Borgo Panigale, hanno creato un capolavoro ingegneristico che incarna pienamente i valori fondanti della nostra marca: Style, Sophistication, Performance and Trust. Oggi è nata un’altra stella del firmamento Ducati, dedicata ai nostri clienti e collezionisti più appassionati e intenditori”.

Francesco Milicia, vice-President and Sales Director Ducati: “Ogni nostra scelta quotidiana è dettata dall’obiettivo di rendere sempre più orgogliosi e felici i nostri appassionati. Sono molto contento di essere qui con Mr. Van Schil perché questa cerimonia testimonia la passione, la professionalità e la cura del dettaglio che, a Borgo Panigale oggi, come in ogni nostro concessionario in giro per il mondo, riserviamo a clienti e fan I dealer Ducati permettono agli appassionati di entrare in possesso delle nostre moto, il nostro abbigliamento e l’intera gamma accessori, ma anche di vivere un luogo di aggregazione dove, con persone competenti a loro dedicate, condividere passione e grandi emozioni. La cerimonia di oggi rappresenta tutto questo ed è una consegna simbolica per gli appassionati Ducatisti di ogni parte del mondo”.

[ Redazione Motori360 ]