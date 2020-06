BMW Motorrad Italia lancia le Online Edition degli scooter C400 X e C400 GT

Le due medie cilindrate saranno acquistabili attraverso un processo completamente digitale sul web

La nuova edizione BMW Motorrad Online Edition, valida dal 22 giugno al 31 luglio, prevede per il Cliente la possibilità di un processo di acquisto avviato e finalizzato completamente attraverso il canale online, sia nel caso di finanziamento in offerta che di acquisto cash e vanteranno comunque condizioni commerciali esclusive.

L’offerta finanziaria dedicata si articolerà per C 400 X e GT come segue:

Free2Ride TAN 0% dedicato alle Online Edition con durata di 24 o 36 mesi.

Zero spese di istruttoria e di incasso rata.

Per i Concessionari aderenti è prevista la possibilità di consegna a domicilio dello scooter acquistato entro un raggio di 50 km, sia nel caso di acquisto con finanziamento sia nel caso di acquisto cash.

Le configurazioni per modello con i relativi piani finanziari proposti sono i seguenti:

C400 X

colore bianco o nero

Connectivity TFT Display

Faro a LED con elemento a Y illuminato

Luci diurne a LED

totale 7.910 euro

Prodotto finanziario «Free2Ride» per C400 X:

Anticipo 2.910€ di cui 1.000€ versati a titolo di acconto

Rata piano 24 mesi: 53 €/mese

Rata piano 36 mesi: 43 €/mese

Percorrenza fino a 10.000 km/anno

C400 GT

colore bianco o nero

Connectivity TFT Display

Luci diurne a LED

totale 8.760 euro

Prodotto finanziario «Free2Ride» per C400 GT:

Anticipo 2.760 euro di cui 1.000 euro versati a titolo di acconto

Rata piano 24 mesi: 56 €/mese

Rata piano 36 mesi: 48 €/mese

Percorrenza fino a 10.000 km/anno

I prezzi indicati si intendono chiavi in mano comprensivi di costi di pre-consegna, immatricolazione, 1° tagliando, 4 anni di garanzia BEST4 BMW Motorrad e 5 anni di assistenza stradale Mobile Care.

L’acquisto dei due modelli sarà effettuabile dalla pagina web dedicata preorder.bmw-motorrad.it/digitaleditions e si svolgerà tramite i seguenti passaggi:

Selezione del modello di scooter prescelto e del colore Selezione del Concessionario di riferimento Selezione della modalità di pagamento (finanziamento o cash) Pagamento dell’anticipo di 1.000 euro Eventuale approvazione del finanziamento e finalizzazione dell’acquisto

Come specificato sul sito dedicato, l’acquisto è possibile solo presso i Concessionari aderenti all’iniziativa che non è peraltro cumulabile con altre iniziative in corso né prevede la permuta di motoveicoli o veicoli usati.

[ Redazione Motori360 ]