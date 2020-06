Il Museo Nicolis riaccende i motori!

Al Museo Nicolis si riparte dagli operatori di settore, con un esclusivo Fam Trip di ben 50 tour leader, che si è tenuto oggi 20 giugno. Il Museo Nicolis torna quindi protagonista sulla scena del turismo organizzato, grazie alla collaborazione con Bontur Viaggi, noto tour organizer e bus operator del trevigiano, che da sessant’anni propone tour originali ed esperienze indimenticabili in tutto il mondo, sia per clienti individuali che e soprattutto per gruppi e mini gruppi.

“È bello constatare che gli operatori professionali hanno ricominciato ad esplorare con interesse ed entusiasmo la nostra realtà territoriale” afferma Silvia Nicolis, Presidente dell’omonimo museo ”il nostro Museo rappresenta sicuramente una tappa imperdibile a Verona per qualsiasi viaggiatore. Storia e cultura del ‘900 raccontati attraverso dieci collezioni, in 1 km di percorso”.

Durante il lockdowm, il Museo Nicolis non si è mai fermato, sul nostro sito web è infatti operativa un’area completamente dedicata al turismo di prossimità ed agli itinerari tematici, che non ci limitiamo solamente a suggerire, ma sono collaborazioni frutto di relazioni professionali a garanzia dell’esperienza proposta.

Un intenso lavoro di progettazione e comunicazione online che è valso al Museo Nicolis il riconoscimento su Instagram della celebre “spunta blu”, quel cerchietto azzurro con una spunta bianca che si può trovare a fianco dell’account come marchio di qualità, una certificazione di credibilità ed affidabilità, un sigillo di garanzia molto selettivo e difficile da ottenere che serve ad aumentare l’autorevolezza del profilo.

Con Museimpresa, di cui Silvia Nicolis è vice-Presidente, è stata invece realizzata la mappatura di alcune mete di turismo industriale in Italia. Musei e archivi aziendali, ecomusei, archeologia industriale: per gli appassionati e non solo, sul sito www.museimpresa.com

Il Museo Nicolis è al momento chiuso al pubblico ma apre su prenotazione per gruppi ed eventi privati*. Siamo attivi quotidianamente sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter.