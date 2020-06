McLaren lancia una edizione speciale della sua supercar per celebrare la vittoria a Le Mans

La Casa automobilistica britannica propone 50 esemplari « limited edition» della 720S Coupé

Grandi festeggiamenti in casa McLaren per il 25° anniversario della sua storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1995, corsa caratterizzata da una pioggia incessante che vide trionfare, dopo 298 giri, l’equipaggio composto da Yannick Dalmas, JJ Letho e Masaonri Sekiya. Il marchio britannico per celebrare questo evento ha preparato una nuova versione della 720S Coupé con inciso il logo “McLaren 25 Anniversary Le Mans”; il numero di telaio di ogni esemplare inizierà con le cifre «298», proprio a commemorare il numero di giri di pista effettuati dalla vincente collega, la F1 GTR.

Questa esclusiva supercar sfoggia una livrea completamente nuova, con due colorazioni appositamente dedicate, a scelta del cliente come quella dell’abitacolo. Così il nuovo modello entrerà in scena, come un connubio di prestazioni ed eleganza, sportività e grazia.

Per quanto riguarda la personalizzazione della vettura, ecco alcune delle innumerevoli scelte messe a disposizione dalla McLaren per i fortunati 50 clienti, in termini di interni ed esterni.

Esterni

scelta di due temi di vernice esterna: McLaren Orange o Sarthe Grey;

«Ueno Grey»: vernice sul lato della carrozzeria inferiore, paraurti posteriore e paraurti anteriore inferiore;

«McLaren 25 anniversary Le Mans» logo sul pannello laterale inferiore della carrozzeria;

presa d’aria sul tetto in nero lucido con vetri posteriori in policarbonato;

parafanghi anteriori in fibra di carbonio;

lamelle in fibra di carbonio Unici cerchi «LM» a 5 razze che riprendono il design dei cerchi #59 F1 GTR e presentano anche pinze dei freni color oro con l’incisione «Le Mans»;

pinze dei freni color oro;

componenti della carrozzeria in nero lucido a contrasto.

Interni

scelta di due temi in Alcantara® nero su misura con accenti in McLaren Orango o Dove Grey;

sedili da corsa in fibra di carbonio;

poggiatesta ricamati con il logo «McLaren 25 anniversary Le Mans»;

marcatura del volante a ore 12 che rispecchia il colore interno;

tappetini con ricamati il logo «McLaren 25 anniversary Le Mans».

La vera ciliegina sulla torta resta comunque la parte relativa alle prestazioni. La 720S «Le Mans» presenta infatti numeri da capogiro dettati dal propulsore M840T, un V8 4 litri bi-turbo da 720 cavalli che consente alla supercar britannica di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi, raggiungendo la velocità massima di 341 km/h.

Altri ghiotti dettagli della commemorativa vettura è l’utilizzo di una barra di imbracatura aggiuntiva in titanio e imbracature a 6 punti della gamma MSO Defined, utile per scendere in pista… come pure la presa d’aria sul tetto, in modo da convogliare il flusso per fornire un ulteriore raffreddamento al gruppo propulsore, aiutando ad evacuare il calore.

Anche per la McLaren 720S« Le Mans» i clienti potranno beneficiare della vasta scelta di optional come i componenti in fibra di carbonio a vista con finitura lucida e l’offerta specifica di tre pacchetti, comprendente le prese d’aria del cofano in fibra di carbonio, gli specchietti retrovisori, le prese d’aria del parafango posteriore, lo splitter anteriore e il paraurti posteriore inferiore e le prese d’aria del tetto e anteriori.

Questa Edizione Limitata sarà prodotta in soli 50 esemplari, 16 dei quali destinati all’Europa al prezzo di 305.642 euro.

[ Jacopo Romanelli ]