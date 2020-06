Peugeot 308: la nuova gamma con l’i-Cockpit digitale e tanto altro

Dopo oltre 1,5 milioni di esemplari prodotti e 43 premi internazionali, Peugeot 308 rimane un punto di riferimento nel segmento C; oggi ancora di più

La rinnovata Peugeot 308 Berlina e SW si presenta oggi affinata nei contenuti tecnologici e nei dettagli del design. Inoltre con una articolazione della gamma ottimizzata in funzione delle esigenze dei Clienti la cui scelta è ora semplificata come «base» ma comunque integrata dalla possibilità di scegliere un pacchetto di optional aggiuntivo.

Questa nuova gamma si articola quindi in 3 livelli di allestimento ognuno dei quali può essere completato da un livello intermedio denominato «Pack» (esclusa la GTi) per soddisfare ancor più la richiesta dei Clienti alla ricerca di un maggior comfort, un’estetica ancor più personale o una maggiore assistenza alla guida.

In considerazione poi dell’importanza della clientela Business sul segmento, è previsto anche un allestimento «Active Business» che integra di serie equipaggiamenti di assistenza alla guida e Navigazione molto richiesti da questo tipo di utilizzatori.

Corpo vettura e allestimenti

Confermato il ben noto equilibrio di proporzioni, eleganza e dinamismo delle precedenti versioni berlina e SW.

Nell’allestimento Allure, inoltre, i cerchi Zyrcon da 16’ vengono proposti, in opzione, con una finitura diamantata.

Sull’allestimento GT Pack, vertice di gamma, è possibile invece avere l’opzione Black Pack che offre la possibilità di sostituire la finitura cromata di:

calandra e Leone anteriore

cornici degli indicatori di direzione e dei fendinebbia

cornici dei vetri laterali

cerchi in lega da 18” diamantati Black Saphir

barre al tetto nella versione SW

con una colorazione nero lucido; inoltre alla scelta delle vernici per gli esterni, si aggiunge ora la nuova tinta Blu Vertigo tri-strato.

L’esperienza di guida

Peugeot 308 è nota per il suo equilibrio tra comfort e piacevole comportamento dinamico, cui contribuisce l’ormai famoso Peugeot i-Cockpit® che sull’intera nuova gamma presenta un quadro strumenti composto da una lamina digitale ad alta definizione da 10 pollici che integra le ultime evoluzioni in termini di graphic design proposte sulle recenti Peugeot 208 & Peugeot SUV 2008.

Il touchscreen a centro plancia è di tipo capacitivo ed adotta una decorazione «glossy» (brillante), ispirata agli smartphone di ultima generazione che ovviamente possono collegarsi all’interno del veicolo tramite la funzione Mirror Screen, che permette al conducente di trasferire le principali applicazioni del suo device sullo schermo touchscreen del veicolo.

Quest’offerta triple play è compatibile con i protocolli di connessione Mirrorlink®, Android Auto® ed Apple CarplayTM. La 3D Connected Navigation, inoltre, è dotata di riconoscimento vocale: reattiva e connessa a TomTom® Traffic, permette di ottimizzare gli spostamenti attraverso il monitoraggio delle condizioni del traffico in tempo reale. La segnalazione delle zone di pericolo da ora è compresa gratuitamente nell’offerta di serie (quando presente la 3D Connected Navigation e da allestimento Business / Allure).

Peugeot 308 propone un’offerta completa di aiuti alla guida (ADAS), riservati ai veicoli di segmento superiore, come:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop in presenza del cambio automatico EAT8 o con la funzione 30 km/h disponibile con il cambio manuale, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede, fino a fermarlo, se necessario.

in presenza del cambio automatico EAT8 o con la funzione 30 km/h disponibile con il cambio manuale, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede, fino a fermarlo, se necessario. Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist. Il sistema rileva lo spazio disponibile per il parcheggio e agisce sul volante al posto del conducente durante le manovre di parcheggio.

con retrocamera a 180° e funzione Park Assist. Il sistema rileva lo spazio disponibile per il parcheggio e agisce sul volante al posto del conducente durante le manovre di parcheggio. Active Safety Brake , la frenata automatica di emergenza di ultima generazione (rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 5 a 140 km/h) e Distance Alert (allerta rischio collisione).

, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione (rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 5 a 140 km/h) e (allerta rischio collisione). Active Lane Departure Warning , l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h (svincolato dall’attivazione dell’Adaptive Cruise Control).

, l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h (svincolato dall’attivazione dell’Adaptive Cruise Control). Driver Attention Alert , in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, attraverso le analisi dei micromovimenti del volante.

, in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, attraverso le analisi dei micromovimenti del volante. High Beam Assist : Commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti.

: Commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti. Speed Limit Detection : lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità.

: lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità. Active Blind Corner Assist : sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco (con correzione attiva della traiettoria). Questa funzione è disponibile a partire da 12 km/h.

: sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco (con correzione attiva della traiettoria). Questa funzione è disponibile a partire da 12 km/h. Freno di stazionamento elettrico (di serie sulle versioni con cambio automatico).

Propulsori

Peugeot 308 offre una gamma di motorizzazioni benzina e Diesel le cui emissioni di CO 2 partono dai 95 g/km. Questi propulsori sono omologati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures) e sono conformi alla normativa Euro6.

Le versioni benzina sono dotate di motori 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata:

PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti.

PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8.

Le versioni Diesel montano un motore 4 cilindri da 1,5 litri di cilindrata:

BlueHDi130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8.

La versione sportiva GTi completa la gamma 2020 di Peugeot 308 e monta un 4 cilindri da 1,6 litri di cilindrata da 263 cv ed una coppia massima di 340 Nm, mentre le emissioni di CO 2 sono di soli 169 g/km WLTP: un ottimo risultato per una sportiva senza compromessi caratterizzata da un eccellente rapporto peso/potenza.

Tutte le Peugeot 308 sono dotate di radio DAB digitale e si arricchiscono di equipaggiamenti di serie in tutti i livelli di allestimento:

Active : climatizzazione bi-zona / pack visibilità / sensori di parcheggio posteriori.

: climatizzazione bi-zona / pack visibilità / sensori di parcheggio posteriori. Allure : Pack safety plus / Retrocamera / Peugeot 3D Connected Navigation.

: Pack safety plus / Retrocamera / Peugeot 3D Connected Navigation. GT: cerchi in lega da 17’’ / Proiettori Full LED / Cruise Control Adattivo / accesso e avviamento con Keyless system.

Inoltre l’evoluzione della gamma si presenta come qui indicato (con alcuni esempi di equipaggiamenti):

Active Pack à Active + Mirror Screen / retrovisori ripiegabili elettricamente / fendinebbia.

Allure Pack à Allure + accesso e avviamento con Keyless System / Park Assist / Adaptive Cruise Control.

GT Pack à GT + cerchi in lega da 18’ / Park Assist / barre al tetto in alluminio sulla versione SW.

Da non dimenticare infine la grande capacità di carico in particolare della SW, come dimostrato dalle immagini di chiusura.

[ Redazione Motori360 ]